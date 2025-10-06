СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине

02:17 07.10.2025

Поляки и прибалты - гнустые типы: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине

Оказывается, мира не хотели в Варшаве, Риге, Вильнюсе и Таллине



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Тимофей Борисов

6 октября 2025



Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила поляков и прибалтов в том, что они косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине. А именно: не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что в итоге повлияло на дальнейшее развитие событий.



"В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез, и поэтому хотела создать новый формат, в рамках которого мы могли бы говорить с Путиным напрямую от лица Европейского союза. Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против", - рассказала экс-канцлерин в интервью венгерскому изданию Partizán.



По мнению Меркель, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать общую политическую линию в отношении Москвы. "В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началось (речь об СВО - „СП")", - подытожила она.



В ходе интервью Меркель также отметила, что "сейчас времена изменились". Поэтому Европе, как она выразилась, нужно "становиться сильнее в военном отношении", но при этом важно не отказываться от дипломатии.



"Эти две стороны должны учитываться в равной мере, чтобы Россия не выиграла войну*, а Украина осталась суверенным, свободным государством", - пояснила она.



Затронула экс-канцлер и тему Минских соглашений, которые, по ее словам, "не были идеальными", так как Россия якобы их не соблюдала.



Тем не менее, как она считает, "заключение соглашений было правильным шагом, потому что они несколько смягчили ситуацию, позволив Украине набрать силы в период с 2015 по 2021 год".



То есть Меркель еще раз публично подтвердила то, что говорила в декабре 2022-го в интервью изданию Die Zeit - целью Минских соглашений было дать Киеву время укрепить армию.



Владимир Путин, напомним, комментируя "каминг-аут" экс-канцлера сказал, что признание Меркель стало для него неожиданным и разочаровывающим, поскольку он считал, что руководство Германии, даже поддерживая Украину, ведет с Россией искренний диалог.



В то же время, отметил президент, эти ее слова свидетельствуют о том, что Россия правильно поступила, начав спецоперацию на Украине.



Бывшая канцлер Германии запуталась в показаниях, полагает политолог Вадим Трухачев.



"Раньше она вещала, что придумала Минские соглашения, чтобы дать Украине время на передышку и перевооружение. Теперь вот у нее во всем виноваты поляки и прибалты…



Если бы Германия хотела - она бы приструнила и поляков, и прибалтов. Но она не хотела. И Меркель лично не хотела тоже", - подчеркнул эксперт.



Более того, мудрая "мутти" (мамочка), как ее называли немецкие бюргеры, в реальности оказалась хитрой и лживой разжигательницей войны*.



Меркель не только являлась непосредственной участницей и виновницей государственного переворота на Украине, пишет публицист Михаил Михайлов (автор ТГ-канала "Голос Мордора").



Она с самого начала поддерживала все шаги новой "украинской власти" по "наведению порядка" на Донбассе. Проигнорировала страшное преступление в Одессе 2 мая 2014 года. И на переговоры, которые привели к подписанию Минских соглашений, пошла только тогда, когда положение украинских войск стало критическим.



А до этого ее все устраивало - бомбежки и обстрелы мирных городов с многочисленными жертвами, откровенно бандитские нацбаты, расправы над теми, кто бы не согласен с госпереворотом.



Именно Меркель откровенно саботировала выполнение Минских соглашений и постоянно врала о том, что это Россия не исполняет договоренности, а Украина - белая и пушистая. Именно она "привела все к тому состоянию, когда 24-е февраля оказалось неизбежным", резюмирует автор.



Оценить "откровения" экс-канцлерин с "переводом стрелок" страны Балтии и Польшу "СП" попросила политолога-германиста Тимофея Борисова:



- То, что говорит Меркель, это полный бред. Ни Польша, ни, тем более, прибалтийские страны не имели такого влияния на все эти миротворческие процессы в украинском кризисе, как та же Германия с Францией. Основными авторами здесь со стороны Европы была как раз она - Меркель, и Франсуа Олланд, являвшийся на тот момент президентом Франции.



Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, это просто лимитрофы. Они в реальности ничего не решают, хотя как бы считается, что все страны-члены ЕС имеют одинаковые права.



На самом деле, мы выдели, как по отмашке из Брюсселя в Румынии, скажем, отменили результаты выборов, а законно избранного президента сместили.



В Германии или во Франции я такого представить себе не могу.



То есть все беззакония, которые происходят в малых странах ЕС, они происходят вследствие попустительства именно этих, скажем так, главных государств, которые стояли у истоков образования Европейского союза.



И, конечно же, Меркель не просто так входила в число самых популярных и самых влиятельных мировых лидеров. Эстонка Кая Каллас, возглавляющая всю европейскую дипломатию, никогда не будет иметь такой политический вес, какой имела в свое время канцлерин Германии.



"СП": Но нынешнее заявление Меркель явно указывает на раздвоение личности. Ведь сама же говорила, что никто, ничего не собирался выполнять…



- Тут либо признаки старческого маразма уже налицо, либо просто попытка переложить всю вину с себя на кого-то другого. Ведь это она с Олландом были гарантами выполнения Киевом Минских соглашений. Причем здесь поляки с прибалтами?



Но началось-то все гораздо раньше. Началось все с госпереворота на Украине, к чему Меркель имела самое прямое отношение. Именно с ее подачи президент Янукович в феврале 2014 года подписал известное соглашение с лидерами Евромайдана об урегулировании политического кризиса в стране. 21 февраля подписал, а на следующий день был вынужден бежать из Киева. А гаранты мирной передачи власти, коими выступили министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, просто умыли руки.



Первопричина всего была в этом - в антиконституционном вооруженном перевороте, который напрямую был спонсирован американцами. И одобрен, в том числе Германией, в лице ее федерального канцлера Ангелы Меркель. Это ведь она сказала Януковичу, когда тот не стал в Вильнюсе подписывать кабальное соглашение об ассоциации с ЕС: если вы это соглашение не подпишете, его подпишет другой президент Украины.



Потом уже те, кто незаконно захватил власть в Киеве, отправили танки в Донбасс. Потом были подписаны "Минск-1" и "Минск-2". Только это уже все производные от того, что случилось изначально.



Наш президент, кстати, постоянно об этом говорит. О том, что все проблемы Украины начались с вооруженного госпереворота, в результате которого был свергнут законно избранный президент.



А то, что сейчас Меркель "перевела стрелки" на поляков и прибалтов, это просто какая-то нелепая попытка оправдаться. В действительности за этими словами уже ничего не стоит и ошибок своих она не признала.



* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)