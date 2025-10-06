Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова

03:08 07.10.2025

Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии

Анкара готовит почву для вступления Северного Кипра в Организацию тюркских государств



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

06.10.2025



Лидеры Организации тюркских государств (ОТГ) соберутся 7 октября на свой XII саммит, чтобы не только подвести итоги уходящего периода, но и наметить стратегические векторы регионального развития на ближайшие годы. В центре внимания – вопросы безопасности и укрепление Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор, – ключевой артерии, связывающей Европу и Азию. Накануне саммита в Габале президент Азербайджана Ильхам Алиев провел серию двусторонних переговоров с прибывающими высокопоставленными гостями. Одним из первых среди них был глава Киргизии Садыр Жапаров, чье председательство в организации завершается.



Под председательством Киргизии в сентябре этого года состоялось историческое событие: первое в истории ОТГ заседание глав правительств государств-членов в Бишкеке. Премьер-министры всесторонне обсудили широкий спектр вопросов, охватывающий торговлю, инвестиции, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и цифровизацию.



Выступая на заседании, президент Садыр Жапаров подчеркнул императивную необходимость перехода от общих намерений к конкретным, ощутимым результатам для устойчивого развития организации. Он также отметил динамичное расширение торгово-экономических связей между тюркскими государствами и акцентировал роль Тюркского инвестиционного фонда как фундаментального инструмента экономической интеграции, призвав к усилению его деятельности на высшем правительственном уровне.



Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, со своей стороны, оценил активность Киргизии как беспрецедентную, отметив, что за минувший год было проведено более 120 встреч и мероприятий, расширен формат сотрудничества и созданы новые механизмы диалога, который будет продолжен уже под председательством Азербайджанской Республики.



ОТГ становится новым центром силы, оказывающим значительное влияние на региональные и мировые политико-экономические процессы. Такое мнение высказал кандидат юридических наук Азербайджана Азер Мамедов в интервью телеканалу CBC, подчеркнув естественный и развивающийся характер этого явления. "Мир крайне неустойчив, очаги напряженности множатся, и все это требует оперативного урегулирования. Когда ключевые международные структуры (ООН. – "НГ") не всегда справляются с задачами разрешения конфликтов, возрастает роль региональных объединений", – пояснил Мамедов. По его словам, именно поэтому ОТГ набирает вес, превращаясь в один из центров влияния как в своем регионе, так и за его пределами.



Он также не исключил расширение ОТГ: "Чем более осязаемые задачи будет ставить и решать организация, тем активнее заинтересованные страны будут стремиться стать ее полноправными членами или наблюдателями. Тюркский мир обширен и с каждым днем будет становиться все более привлекательным. Здесь важно понимать, что не только тюркский, но и исламский мир, по сути, объединены общими ценностями".



Эксперт не уточнил, какие страны могут присоединиться к ОТГ, но, вероятно, в первую очередь речь может идти о Турецкой Республике Северного Кипра, президент которой Эрсин Татар прибыл в Азербайджан для участия в саммите Совета глав государств ОТГ. И уже состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом не сообщается, о чем шла речь на переговорах в Габале.



Президент Туркменистана, страны-наблюдателя в ОТГ, Сердар Бердымухамедов до сих пор не подтвердил свое участие в саммите. Его отсутствие рассматривается в контексте текущих международных дискуссий о статусе Северного Кипра и позиций ряда влиятельных акторов. В то же время одним из центральных вопросов мероприятия, как ожидается, будет развитие Транскаспийского маршрута. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Эрсина Татара.



Эксперт-аналитик Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Артур Сулейманов сказал "НГ", что ОТГ нельзя отождествлять с исламским миром из-за различия их повесток. Повышенное внимание к ОТГ он объясняет текущими геополитическими событиями и растущим влиянием Турции (например, через особый фокус на Эрдогане со стороны Дональда Трампа), что демонстрирует международные интересы организации.



Сулейманов назвал идею расширения ОТГ на исламские страны "пиаром Турции, лишенным реальной основы". Он считает, что Исламская Республика Иран как представитель другой цивилизационной модели не поддержит такое расширение. Кроме того, внерегиональные акторы, включая Россию и Китай, не заинтересованы в превращении ОТГ, регионального торгово-экономического объединения, в военно-политический альянс. "Поэтому эта идея несколько раздута, хотя и представляет интересный информационный повод для возможной синхронизации повесток", – подчеркнул эксперт.



Артур Сулейманов также высказал предположение, что Турция, говоря о расширении организации, готовит почву для вступления Северного Кипра. Однако он убежден, что эти попытки Анкары "обречены на провал" из-за несогласия других стран – членов ОТГ. Эксперт также выражает скептицизм относительно медийно преувеличенного торгово-экономического сотрудничества ОТГ.



По мнению эксперта "НГ", потенциал ОТГ несопоставим с такими региональными объединениями, как ШОС или БРИКС. Организация находится лишь в начале пути экономического развития: многолетние обсуждения логистических коридоров и инвестиционных платформ пока остаются на уровне разговоров, в отличие от активной реализации проектов у других блоков. При этом Сулейманов признает, что в перспективе привлекательность ОТГ как фактора многополярности может возрасти.



Низкий внутренний товарооборот подтверждает эту оценку: взаимная торговля составляет лишь 7% общего объема внешней торговли стран ОТГ (в ЕАЭС этот показатель приближается к 20%). Основными партнерами государств Центральной Азии и Южного Кавказа остаются Россия, Китай и другие азиатские страны, что замедляет внутреннюю интеграцию ОТГ, поскольку их экономические интересы сильнее ориентированы на внешних игроков.



Создание реальной зоны свободной торговли (ЗСТ) в ОТГ – задача отдаленного будущего, ограниченная рядом объективных трудностей. Членство в ЕАЭС/СНГ требует сложного согласования тарифов, а наличие у Турции отдельной ЗСТ с Евросоюзом дополнительно осложняет формирование единой интеграционной политики. Даже Тюркский инвестиционный фонд, созданный в 2023 году с капиталом в 500 млн долл. (плюс еще 100 млн долл. от Венгрии), пока не демонстрирует реальной активности: инвестиционные проекты остаются на стадии обсуждения, фактическая реализация отсутствует.



Аналогичный скептицизм эксперт высказывает и по поводу культурно-языковых инициатив, таких как единый тюркский алфавит и унифицированный язык. Как и в случае с экономическими проектами, их реализация сталкивается с фундаментальными различиями, отсутствием достаточных ресурсов и прагматической необходимости, что делает эти амбициозные идеи пока малореалистичными. "Все понимают, что политизация языковых вопросов не отвечает национальным интересам стран региона и всячески будет ими тормозиться. Конечно, Эрдоган будет поднимать эту тему, но продвижения ни через год, ни через два или даже пять лет не будет", – сказал в заключение Артур Сулейманов.