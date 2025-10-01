 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.10.2025
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ на южном фланге Новопавловского сектора фронта – итоговая сводка Readovka за 1 октября
Среда, 01.10.2025
21:55  СП: Уран может быть элементом давления на Вашингтон
20:48  НГ: Президент Киргизии предлагает вернуть смертную казнь
18:19  ФСК: У России и Китая появился шанс оздоровить Организацию тюркских государств?
16:30  В Казахстане будет создан Университет искусственного интеллекта. Токаев поручил правительству
11:33  Эмомали Рахмон освободил от должностей ряд судей и чиновников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:24 07.10.2025

Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО
Политический прогноз в день рождения президента

73 года исполнится в этот вторник лидеру России Владимиру Путину. Когда одиннадцать месяцев тому назад Дональд Трамп одержал победу на американских президентских выборах, многие эксперты прогнозировали, что к этому моменту конфликт на Украине будет уже завершен путем достижения договоренности.

Эти оптимистичные предсказания оказались ошибочными. Эффект от сопряжения политических воль двух президентов оказался недостаточным для того, чтобы преодолеть "завал" накопившихся обстоятельств. И вот мой новый прогноз: следующий год ВВП потратит на то, чтобы снести этот завал, сделать обстоятельства благоприятными для России и ее видения завершения украинского конфликта.

Фрагмент дискуссии на Валдайском форуме на прошлой неделе. Федор Лукьянов: "А вообще на Аляске встретиться чья идея была?" Владимир Путин: "Ну, какая разница? Главное, что мы встретились". Раскрываю ФИО таинственного автора идеи встречи на Аляске, чьи "явки, имена и пароли" президент РФ предпочел оставить за кадром. Согласно информации из осведомленного источника, зовут этого автора Путин Владимир Владимирович. Первая американская идея о месте рандеву двух президентов была настолько предсказуемой, что выглядела как банальность: Объединенные Арабские Эмираты. Вторая американская идея на этот счет была настолько неожиданной, что выглядела как авантюра: Шотландия – часть страны, политическая элита которой ненавидит Путина лютой ненавистью.

Тогда ВВП и предложил Аляску – территорию, которая прямо-таки пронизана символизмом, точку на карте, где Россия и Америка в физическом смысле соприкасаются друг с другом. Согласно задумке хозяина Кремля, в ходе рандеву в Анкоридже такое соприкосновение должно было стать еще и политическим. Во время своего общения с посланцем Трампа Стивом Уиткоффом в Москве Путин согласился с большей частью его мирного плана. А непосредственно на Аляске хозяин Кремля дал свое согласие на тот аспект плана Уиткоффа, который ранее вызывал у него сомнение.

Но при этом Путин, как совершенно точно указали все СМИ, потребовал вывода украинских войск из Донбасса. Трамп обещал подумать и дать свой ответ позднее. Но таким ответом в итоге стало молчание – молчание, которое в данном случае является не знаком согласия, как это обычно принято считать, а знаком несогласия. Коренные причины этого несогласия, на мой взгляд, очень точно объяснены в той части последнего доклада Валдайского клуба, где подробно описываются патрон-клиентские отношения Америки с ее младшими политическими партнерами.

"Основной обязанностью клиента в Риме было ежедневное приветствие (salutatio) в доме патрона. После недолгих колебаний европейские союзники США отбросили иллюзии демократического равенства и начали осваивать любимый Дональдом Трампом способ коммуникации, оказывая ему королевские почести и упражняясь в лести. Украина является одним из наиболее слабых клиентов всей патрон-клиентской сети. Но Вашингтон не может оставить ее без потери статуса и уважения со стороны клиентелы". Вношу в эту оценку ситуации важную уточняющую деталь: Трамп не хочет и не может этого сделать, исходя из одной только своей доброй воли.

Чуть ниже в докладе "Валдайского клуба" замечено: "Дональд Трамп отказывается рассуждать в категориях силового равновесия, уклоняясь (по крайней мере, пока) от глубоких структурированных переговоров, которые предлагает ему Россия. Его горизонт – быстрое замирение, остановка военных действий по линии соприкосновения, констатация грандиозного дипломатического успеха и переключение внимания на что-то другое". Трамп пойдет на приемлемые для России условия – и те самые предлагаемые Москвой "глубокие структурированные переговоры" - только тогда, когда у него не будет другого выбора или когда этот "другой выбор" будет означать издержки, которые в Вашингтоне сочтут неприемлемо тяжелыми.

Несмотря на необходимость "сохранять уважение со стороны клиентелы" Америке не привыкать выбрасывать своих младших партнеров за борт и оставлять их на произвол судьбы. Новость из октября 2015 года – о содержании только что ставшей известной тогда конфиденциальной переписки президента США Ричарда Никсона и его помощника по национальной безопасности Генри Киссинджера о войне во Вьетнаме в январе 1972 года. За несколько дней до этого отвечая во время телевизионного интервью на вопрос об эффективности американских воздушных бомбардировок, Никсон заявил: "Результаты были очень успешными… Я думаю, что заявление, которое я собираюсь сделать, продемонстрирует всю их эффективность".

Но в письме Киссинджеру президент "спел" совсем другую "песню": "В нашем распоряжении было десять лет контроля полного контроля над воздушным пространством Лаоса и Вьетнама. Результат – ничтожный. Что-то не так со стратегией или ВВС США". В конечном итоге Никсон, как известно, пришел к выводу: это "что-то не так" относится прежде всего к политическим партнерам Белого дома из правительства Южного Вьетнама. И после многих проволочек и попыток отстрочить неизбежное эти партнеры были оставлены расхлебывать кашу в одиночестве. Закончилось эта все прогремевшими на весь мир кадрами эвакуации вертолетами с крыши американского посольства в столице Южного Вьетнама в Сайгоне (ныне Хошимин) в 1975 году.

Украина не Вьетнам. Сильно сомневаюсь в том, что мы когда-либо увидим чью-либо эвакуацию с крыши здания на Банковой. Или давайте лучше так, совсем по-честному: эвакуацию с Банковой мы уже видели одиннадцать с лишним лет тому назад. Вместо того чтобы защищать свою власть всеми возможными средствами, как это успешно сделал Лукашенко в Белоруссии в 2020 году, Виктор Янукович предпочел "эвакуироваться" и без боя сдать страну "западенцам", что и вызвало всем известный каскад катастрофических последствий для Украины, России и всего мира.

Однако разговор о политических битвах "давно минувших дней" уводит нас в сторону. Не в сторону нас уводит констатация следующего: "вертолетный момент" украинского кризиса все равно возможен. После перехода украинской власти под свой контроль в 2014 году Запад сильно вложился в строительство сложной системы фортификационных укреплений в Донбассе. Пока основные элементы этой системы остаются под контролем режима Зеленского, у Трампа остается возможность "сидеть на заборе". Но если фронт будет прорван, то, выражаясь на научном жаргоне, "парадигма" сильно изменится. Конечно, к подобным прогнозам вполне применимы слова из известной солдатской песни на стихи Льва Толстого: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Хотя как про них, спрашивается, можно забыть – после стольких-то лет украинского кризиса?

Путин видит все "овраги" впереди. Но все равно Россия под его руководством будет их преодолевать. Мне не хотелось бы заканчивать этот текст известным латинским выражением "Хочешь мира – готовься к войне". Закончу его поэтому репликой, которой Путин завершил свое общение с экспертами на "Валдае": "Я очень рассчитываю на то, что это сообщество людей, с которыми можно разговаривать, безусловно, будет шириться, расти и найдет способы договориться между собой по ключевым вопросам мирового развития, мировой повестки дня".

Поиски мира безусловно требуют готовности договариваться. Но еще они – по крайней мере, в случае со стратегией Кремля в октябре 2025 года – требуют и убедительных успехов в сфере силовой составляющей мировой политики. В течении следующего года Владимир Путин намерен их достичь. Как выразился в канун своего дня рождения сам Верховный главнокомандующий: "Нам самое главное - быть уверенными в себе, а мы в себе уверены".

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759796640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Президент входит в чат"
- Спикер Сената встретился с Президентом Венгрии
- Мажилис рассмотрит в первом чтении проект Строительного кодекса
- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты
- Олжас Бектенов и Президент Венгрии Тамаш Шуйок обсудили экономическое сотрудничество и реализацию договоренностей на высшем уровне
- Олжас Бектенов зачитал обращение Главы государства к участникам форума "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
- Олжас Бектенов: Инициативы Президента направлены на следующий технологический рывок Казахстана
- Кадровые перестановки
- Казахстан представил сбалансированную стратегию энергоперехода на KAZENERGY-2025
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  