Вторник, 07.10.2025
Архив
Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
04:31 07.10.2025

Выбор сделан: почему давление США не отразилось на желании Индии и Китая покупать российскую нефть
В США усомнились, что Индия и Китай откажутся от российской нефти из-за санкций

Владимир Цегоев
6 октября 2025

Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за пошлин США, уверены в компании S&P Global. Как полагают в агентстве, мнение Вашингтона важно для обеих стран, но замена поставок сырья из РФ на более дорогие альтернативы чревата разгоном инфляции. Более того, для Нью-Дели и Пекина вопрос суверенности остается крайне важным и они не готовы даже под угрозой финансовых потерь или ради сиюминутных выгод жертвовать своим правом проводить самостоятельную экономическую политику, считают в правительстве России. При этом попытки американской администрации оказывать давление на торговых партнеров Москвы могут впоследствии ударить по самим США, не исключают в Кремле.



Введение дополнительных пошлин со стороны США вряд ли заставит Индию и Китай отказаться от закупок российской нефти. К такому выводу пришли специалисты американской корпорации S&P Global.

"Конечно, Индия и Китай учитывают риски, которые обусловлены высокими американскими пошлинами. Мнение администрации США имеет очень серьезное значение, но есть предел тому, что Индия и Китай могут сделать в плане сокращения импорта", - заявил сопредседатель S&P Global Commodity Insights Дейв Эрнсбергер в интервью ТАСС.

По его словам, российские энергоресурсы стали "важной составляющей" для внутренних экономических процессов как в Индии, так и в Китае. В связи с этим замена поставок сырья из РФ на более дорогие альтернативы могла бы привести к росту инфляции в обеих странах, считает Эрнсбергер.

Напомним, еще в июле американский президент Дональд Трамп пообещал обложить пошлинами торговых партнеров России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время. Предполагалось, что в случае введения таких ограничений страны начнут массово отказываться от торговли с РФ, в том числе перестанут импортировать ее нефть.

Любопытно, что сам Трамп не был уверен в эффективности такого плана и отмечал, что подобные попытки давления на Москву "могут повлиять на нее, а могут и нет". Тем не менее 6 августа глава Белого дома подписал указ о повышении до 50% пошлин в отношении поставляемых товаров из Индии за то, что страна "прямо или косвенно импортирует нефть из России", а позже не исключил, что аналогичные меры могут быть приняты и в отношении Китая.

Тарифные ограничения Вашингтона в отношении Нью-Дели вступили в силу 27 августа. Но за прошедшее время поставки российской нефти в южноазиатскую республику не претерпели существенных изменений. Так, по данным аналитической компании Kpler, в сентябре экспорт энергосырья из РФ в Индию сократился примерно на 6%, до 1,6 млн баррелей в сутки, но Москва все равно осталась ключевым продавцом энергоресурса на этом рынке, пишет Bloomberg.

В интервью изданию News18 министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна сама решает, где ей покупать нефть, поэтому импорт сырья из России продолжится, даже несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. Такая позиция вызвала недоумение в американской администрации.

"Я в растерянности, понимаете? (Премьер-министр Индии Нарендра. - RT) Моди - отличный лидер. Эти люди... Это зрелая демократия, которой управляют умные люди. Но когда дело касается пошлин, они дерзко смотрят нам прямо в глаза и заявляют: "Мы не прекратим покупать российскую нефть", - сказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью Bloomberg TV.

Вопрос выгоды и самоуважения

В Нью-Дели не видят смысла отказываться от российской нефти, поскольку ее можно купить на более выгодных условиях, чем, например, у Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и других поставщиков. Таким мнением с RT поделился эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, Москва предоставляет Индии неплохие скидки. Это, в свою очередь, позволяет южноазиатской стране не только избегать удорожания топлива для населения, но и дополнительно зарабатывать, поскольку полученное из российской нефти горючее можно выгодно продавать по мировым ценам на другие рынки, включая европейский, пояснил аналитик.

"Плюс в указе Трампа нет четко прописанного условия, что в случае отказа от российской нефти пошлины с Индии будут автоматически сняты. И в Нью-Дели прекрасно понимают, что дело вовсе не в российской нефти. Ведь энергосырье и топливо у Москвы продолжают активно закупать и Китай, и Турция, но Штаты не вводят против них никаких дополнительных ограничений. Индия это видит и осознает, что США просто хотят на нее надавить с целью подписать некое невыгодное торговое соглашение. Поэтому отказываться от российской нефти нет никакого смысла, ведь, даже если это сделать, Вашингтон найдет, к чему еще прицепиться", - добавил Юшков.

Впрочем, помимо сохранения текущих выгод от торговли с Россией, важное значение для Индии имеет и возможность проводить самостоятельную экономическую политику. Это также может быть одной из причин, почему Нью-Дели не поддается давлению США, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Методы, которыми действует американская администрация, достаточно жесткие и не подразумевают равенства партнеров. Они подразумевают некий диктат, и далеко не все страны готовы с этим согласиться... Конечно, для таких крупных экономик, как у наших партнеров, вопрос суверенности не менее важен, чем для нас самих. Они не готовы даже под угрозой каких-то потерь, или моментальных экономических преимуществ, или финансовых выгод жертвовать своим правом реализовывать ту национальную стратегию, которую они видят", - сказал Решетников в интервью RT.

Похожую точку зрения высказал и президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября. По словам российского лидера, народ такой страны, как Индия, внимательно следит за действиями своего политического руководства и "никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было".

"Ни Китай, ни Индия, даже если иметь в виду, что в Индии коровы - это священные животные, быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это уж точно не про Китай и не про Индию, не про другие крупные государства, да и средние, мелкие государства, небольшие. Не про те, кто уважает себя и не позволит себя унижать", - подчеркнул Путин.

Более того, как отметил глава государства, в случае отказа от российских энергоносителей Индия может потерять $9-10 млрд, а этот ущерб сопоставим с уплатой введенных Соединенными Штатами пошлин. Таким образом, в прекращении закупок сырья у Москвы "экономического смысла нет", считает Путин. При этом попытки Вашингтона надавить на партнеров России заградительными тарифами в перспективе могут ударить по самим США, добавил президент РФ.

"Допустим, будут введены какие-то повышенные тарифы на товары тех стран, с которыми Россия торгует энергоносителями... Это приведет к тому, что товаров - скажем, китайских товаров - станет меньше, и тогда вырастут цены на эти товары на рынке США. Или эти китайские товары будут поступать через третьи, четвертые страны, и тогда тоже вырастут цены, потому что возникнет их дефицит и логистика будет дороже. А если... цены будут подниматься, то тогда ФРС вынуждена будет держать высокую ставку или поднимать ставку, чтобы сдержать инфляцию. И тогда это приведет к торможению экономики самих США... То есть для самих США выигрыш не очень очевидным является", - резюмировал Путин.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759800660


