Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров

12:20 07.10.2025

06.10.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Закиров Жоомарт Капаралиевич назначен заведующим отделом контроля – заместителем начальника управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.