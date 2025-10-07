|Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
15:23 07.10.2025
7 октября 2025
Силовое присутствие других стран в Афганистане способно привести к дестабилизации и новым конфликтам. Об этом 7 октября сообщил Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.
"Подтверждаем категорическую неприемлемость замещение военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана [...] Силовое присутствие внерегиональных игроков способно привести к дестабилизации и новым конфликтам", - сказал Лавров, выступая на открытии консультаций в "московском формате" по Афганистану.
Он напомнил, что правительство Афганистана не допустит размещения иностранных военных баз на своей территории, включая базу в Баграме. Лавров также подчеркнул, что история Афганистана знает множество случаев иностранного военного присутствия и все должны были сделать правильные выводы из этого опыта.
Выдать базу: США захотели вернуть контроль над Баграмом в Афганистане
Трамп пригрозил, что в случае отказа правительства страны произойдут "плохие вещи"
21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Афганистана передачи авиабазы Баграм под контроль Соединенных Штатов. Он отметил, что Вашингтон хочет вернуть ее как можно скорее, буквально немедленно. Кроме того, американский лидер пригрозил последствиями в случае отказа Афганистана согласиться с требованиями Соединенных Штатов.
В этот же день власти Афганистана призвали Вашингтон не повторять "прошлые неудачные подходы" и проявить рациональность в своих действиях, не угрожая силовыми приемами относительно территориальной целостности другой страны. В Кабуле напомнили о заключенном в Дохе соглашении между талибами и США. Согласно документу, Вашингтон обязался "не применять и не угрожать применением силы территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела".