Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане

15:23 07.10.2025

Силовое присутствие других стран в Афганистане способно привести к дестабилизации и новым конфликтам. Об этом 7 октября сообщил Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.



