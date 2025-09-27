СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее

17:48 07.10.2025 Цифровая Корея откатилась на 20 лет назад: В стране остановлены 647 систем, застопорились госуслуги

В Южной Корее остановлены 647 цифровых систем и не работают госуслуги



Олег Кирьянов

27.09.2025

https://rg.ru/



Южная Корея, которую десятилетиями представляли образцом "цифрового государства", за одну ночь оказалась отброшена в прошлое. Вечером 26 сентября в главном дата-центре Национальной службы информационных ресурсов (NIRS) в Тэчжоне загорелись литий-ионные батареи. Чтобы не допустить перегрева серверов, операторы вынужденно остановили 647 государственных систем, включая ключевые сервисы для граждан. То, что еще вчера казалось прочной и привычной "цифровой оболочкой" повседневности, сегодня заменили бумажные документы, походы в ведомства и очереди у окошек.



Пламя в сердце цифровой инфраструктуры



Возгорание произошло в субботу около 20:15-20:20 на пятом этаже центра в момент переноса аккумуляторов UPS в подвал. Одна из батарей вспыхнула, и пламя быстро распространилось по батарейной зоне. На борьбу с огнем стянули десятки расчетов, более 200 пожарных и спецтехнику. К утру 27 сентября удалось сбить основной огонь, но полностью пожар не ликвидирован: температура в зале держалась на уровне до 80 °C, сохранялись дым и риск повторного возгорания.



Внутри полностью выгорели 384 батарейных модуля. К середине дня пожарные извлекли около трети из них - примерно 133 единицы, каждую поштучно охлаждали в специальных водяных емкостях. Один сотрудник получил ожоги лица и руки.



Главный удар пришелся не по железу, а по системам поддержания микроклимата. Их остановка вынудила операторов превентивно обесточить весь центр, заглушив 647 систем - и те, что пострадали от огня напрямую, и те, что физически оставались целыми.



Что перестало работать



Список "павших" оказался длинным и болезненным. Среди них - основные системы, на которых завязана бытовая жизнь граждан. В числе "упавших" систем - портал госуслуг Government24 и система мобильных удостоверений личности; электронные петиции и обращения граждан e-People; онлайн-сервисы Korea Post - переводы, снятие и внесение средств, страховые операции; сайты ряда министерств, включая Минфин и МВД; внутренняя система документооборота Onnara.



В экстренной службе "119" голосовые звонки принимаются, но видеовызовы, SMS и функция автолокации абонента недоступны. В ряде регионов перестали работать SMS-подтверждения и ведомственная почта, а вход через квалифицированные сертификаты стал нестабильным.



Из 647 остановленных систем 436 обслуживали напрямую граждан, остальные 211 были внутренними. По словам чиновников, непосредственно пожаром повреждены около 70 систем, однако из соображений безопасности пришлось заглушить весь пул.



Как это ощущают люди сейчас



Для рядовых граждан последствия обернулись настоящим шоком. В больницах и на транспортных терминалах отказывают в обслуживании без физического удостоверения личности. Автоматы и порталы для получения справок и выписок остановлены - остаются лишь редкие офлайн-окна.



Особые трудности возникли в сфере финансов и логистики: Korea Post приостановила онлайн-операции, что перед приближающимся крупным праздником Чхусок (корейский "День благодарения") грозит задержками доставки. Муниципальные сервисы буксуют, внутренние документы чиновники вынуждены проводить вручную.



При этом частные банки, не завязанные на инфраструктуру NIRS, работают в обычном режиме. Экономика страны не встала, но, если говорить образно, "песок попал в шестерни" - миллионы людей столкнулись с неожиданным возвратом в аналоговую эпоху.



Реакция властей



Правительство объявило высший уровень готовности и созвало Центральный штаб по ЧС. Уже утром 27 сентября гражданам пришло тревожное SMS с инструкциями.



Власти пообещали продлить сроки уплаты налогов и подачи документов, перевести часть функций на альтернативные порталы и порекомендовали гражданам обращаться в офлайн-окна. В приоритетном порядке восстанавливаются услуги Korea Post и сервисы с массовым воздействием.



Министры и премьер публично извинились за сбой, однако сроков восстановления не называют. Процесс сложный: сначала нужно охладить и обезопасить оборудование, затем - проверить каждую систему и запустить их поэтапно.



Сразу возник вопрос: почему не смогли быстро справиться с огнем, хотя все здание напичкано противопожарными системами? Главная сложность - сами литий-ионные батареи. Они склонны к тепловому разгону и тлению, и прямое заливание водой здесь невозможно. Пожарные использовали газовое подавление и вентиляцию, затем вручную выносили и охлаждали батареи, что потребовало значительного времени.



Пока дым не выведен и температура не снизится, инженеры не могут войти внутрь. А запуск серверов - это не простое нажатие кнопки. Межведомственные связки, зависимости и регламенты требуют контролируемого перезапуска, чтобы избежать новых сбоев.



Системные выводы и удар по репутации цифровой державы



Случившееся показало уязвимость архитектуры: несмотря на распределенность площадок, именно Тэчжон оказался критической точкой, чья остановка парализовала треть госинфраструктуры. Это не первый тревожный сигнал: в 2023 году из-за дефекта маршрутизатора страна уже пережила неделю простоя.



Теперь удар по репутации особенно болезненный: Южная Корея стабильно занимает верхние места в рейтингах OECD и ООН по цифровому управлению, а ее "витрина технологического лидерства" дала трещину. Дополняет картину серия свежих утечек данных и хакерских атак на телеком-компании SKT, KT и LG U+. В обществе нарастает ощущение накопившегося "цифрового стресса".



Эксперты указывают на необходимость глубокой перестройки: реальной геораспределенности с независимыми энергомодулями, жестких мер пожарной инженерии для Li-ion, регулярных учений по "холодному" перезапуску и прозрачного аудита произошедшего.



Испытание для "цифрового государства"



Если смотреть объективно и трезво, то это не полный коллапс страны, но крупный системный сбой, наглядно показавший, насколько зависима повседневная жизнь от одного узла. Пожар в батарейной превратил гордость Кореи - ее цифровую инфраструктуру - в ее же слабое место.



Сегодняшнее испытание страна пройдет не по скорости включения серверов, а по тому, насколько глубоко изменит систему резервирования, пожарной безопасности и эксплуатации. Пока же гражданам остается доставать пластиковые удостоверения, закладывать время на походы в ведомства и готовиться к задержкам посылок. В этой "аналоговой паузе" Корея вдруг снова стала похожа на саму себя двадцать лет назад.



Пожар в крупном дата-центре вызвал общенациональный хаос

ЧП в дата-центре парализовало критически важную цифровую инфраструктуру Южной Кореи



Андрей Яшлавский

01.10.2025

https://www.mk.ru/



Южная Корея повысила уровень киберугрозы после того, как пожар в крупном дата-центре вызвал опасения угрозы со стороны хакеров. Национальный центр кибербезопасности повысил уровень тревоги, пока технические специалисты спешат восстановить правительственные системы после того, как возгорание аккумулятора вызвало общенациональный хаос.



Разведывательное управление Южной Кореи повысило национальный уровень киберугрозы на фоне опасений, что хакеры могут воспользоваться хаосом, вызванным пожаром в правительственном центре обработки данных, который парализовал критически важную цифровую инфраструктуру по всей стране, пишет The Guardian.



Национальный центр кибербезопасности, действующий при разведывательной службе, в понедельник повысил уровень предупреждения с "внимание" до "осторожно", сославшись на опасения, что хакеры могут воспользоваться уязвимостями, пока продолжаются работы по восстановлению.



Пожар вспыхнул в пятницу вечером в национальной службе информационных ресурсов в Тэджоне, крупном технологическом центре в 140 км к югу от Сеула. Это один из трех действующих правительственных центров обработки данных, управляющих критически важной цифровой инфраструктурой по всей стране, пишет The Guardian.



Рабочие переносили литий-ионные аккумуляторы из серверной на пятом этаже в подвал для замены, когда один из них загорелся, и огонь распространился на другие аккумуляторы и соседние серверы. Один рабочий получил ожоги первой степени, и пожарные потушили пожар через 22 часа, отмечает The Guardian.



К утру субботы чиновники отключили 647 правительственных систем, опасаясь дальнейшего ущерба. Правительственная электронная почта и системы интранета были остановлены. Отключились услуги мобильной идентификации, а также банковская почта, порталы жалоб и основные правительственные веб-сайты.



Школы не могли получить доступ к учетным записям учащихся, а из-за того, что системы были отключены, истекли сроки уплаты налогов. Операции с недвижимостью приостановились без проверки электронных документов. Была даже нарушена работа национальной системы бронирования крематориев, а некоторые больницы и транспортные терминалы поначалу отказывали гражданам, у которых не было удостоверений личности.



По состоянию на 13:00 вторника 89 из 647 затронутых систем были восстановлены, включая главный правительственный портал, почтовые службы и системы проверки личности. По оценкам официальных лиц, 96 из затронутых систем были полностью выведены из строя. Перенос их на резервный объект в Тэгу займет около четырех недель, что означает, что перебои будут продолжаться до Чхусока, недельного национального праздника в начале октября.



Президент Ли Чжэ Мен принес извинения в воскресенье. На совещании по кризисным ситуациям он выразил шок по поводу отсутствия резервных операционных систем. "Этот инцидент можно было предвидеть, но никаких контрмер не было принято. Дело не в том, что меры не сработали – их просто не существовало", - сказал глава южнокорейского государства.



Когда чиновники с трудом ответили на вопросы о резервных протоколах, президент обвинил их в том, что они "ездят без карты".



Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в конце октября в юго-восточном городе Кенджу, вызвал повышенную обеспокоенность в связи с безопасностью, в нем примут участие лидеры США, Китая и других региональных держав.



В октябре 2022 года литий-ионный аккумулятор вывел из строя компанию Kakao, создавшую популярное в стране супер-приложение KakaoTalk. Миллионы людей потеряли доступ к мессенджерам, такси и цифровым платежам, что привело к хаосу по всей стране, напоминает The Guardian. После пожара в Kakao парламент принял закон об обязательных системах резервирования и требованиях к расстоянию между батареями и другим оборудованием для интернет-провайдеров и операторов центров обработки данных.



Левая газета Hankyore поинтересовалась, что говорит неудача на прошлой неделе о "стране, которая называет себя лидером в области информационных технологий". Консервативная газета Dong-A Ilbo высказалась столь же резко, отметив, что даже упоминание статуса Южной Кореи как цифрового лидера стало "неловким". Политики как из правящего, так и из оппозиционного лагерей обменялись обвинениями по поводу того, кто несет ответственность за это. Глава администрации президента Кан Хун Сик в понедельник поручил чиновникам решать проблемы, а не обвинять предыдущую администрацию.



В Южной Корее рухнула цифровая инфраструктура страны после пожара в дата-центре. Ответственный чиновник покончил с собой



7 октября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Южной Корее после пожара в дата-центре остановилась работа практически всей государственной цифровой инфраструктуры. Один из высокопоставленных чиновников, отвечавших за восстановление систем, покончил с собой.



Возгорание произошло в здании Национальной службы информационных ресурсов – ключевого узла, через который проходили основные IT-системы страны. Предварительная причина – возгорание литий-ионной батареи во время ее замены.



Огонь уничтожил 96 из 647 государственных сервисов, включая аналог портала госуслуг, систему идентификации граждан, облачное хранилище G-Drive и государственную электронную почту. На G-Drive сгорело 858 терабайт данных, включая миллионы официальных документов. Как выяснилось, резервные копии существовали, но находились в том же здании, которое также пострадало от огня.



Сейчас власти пытаются восстановить данные из локальных архивов и электронных писем. Однако последствия инцидента уже называют крупнейшим цифровым кризисом в истории страны.



Премьер-министр Ким Минсок в своем обращении сообщил, что погибший чиновник день и ночь трудился над восстановлением национальной информационной системы. Он выразил глубокие соболезнования семье покойного и пожелал ему вечного покоя.



Глава администрации президента Кан Хун Сик призвал чиновников сосредоточиться на решении проблем, а не на поиске виновных, чтобы "не допустить новых трагедий".



В Южной Корее - цифровой апокалипсис. Вся инфраструктура страны встала.



Причина - пожар в здании Национальной службы информационных ресурсов. Там размещен все серверы и базы данных IT-инфраструктуры страны. Пожар начался с возгорания литий-ионной батареи во время замены - пламя перекинулось на соседние батареи и серверные стойки:



- Пострадало 647 государственных сервисов. 96 уничтожены полностью.

- Полностью уничтожен местный аналог Госуслуг.

- Полностью уничтожена система идентификации граждан.

- Уничтожен G-Drive, облачное хранилище государственных документов.

- Уничтожена государственная электронная почта.

- Лежат все образовательные, финансовые и административные системы.



В результате пожара уничтожено 858 терабайт данных - все резервные копии хранились на соседнем сервере в том же здании, которое тоже сгорело.



Высокопоставленный чиновник, отвечавший за системы, покончил с собой. Источник - Podrobno.uz

