Один из самых очевидных вопросов, который пока считается некорректным задавать персоналиям в лоб, это вопрос о том, откуда во внешнюю политику европейских государств (во внутреннюю – Бог бы с ними, пусть себе дебилируют и дальше) пришли эти лишенные нравственности и откровенно узколобые недоучки с психологией собачьей своры, пущенной по следу хозяином. Их стайный инстинкт вполне объясняет, куда девается вековой историко-культурный опыт межгосударственного общения, который бережно аккумулировался в международных департаментах всего мира, чтобы со времен Древнего Рима удерживать страны от casus belli, с которого начиналась всякая кровавая баня в истории. Сегодня, похоже, этот опыт по кончикам хвостов соскальзывает в землю по обе стороны Атлантики. И багаж общепринятых императивов внешней политики нашей цивилизации мешается с пылью и осколками рухнувшего международного права.



Если это так, то стоит ли удивляться тому, как один за другим падают памятники прошлого (не только в бронзе, конечно, но и в школьных учебниках) и под политических нуворишей переписывается история, обличающая торжествующий сегодня демо-дебилизм. Но будем откровенны: это не некое новое заболевание психики истеблишмента в Единой Европе с Америкой, не психосоматический ковид. Это рецидив шизофрении господства – общемирового или регионального – в разделяемом на зоны влияния пространстве нашего всеобщего бытия. И дело тут даже не в здравом уме говорившего "можно измениться на 360 градусов – стоит только захотеть. И Президент Путин может это сделать… и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу". И не в способностях "обуть" Евросоюз на 20 миллиардов евро на вакцине Pfizer / BioNTech против COVID-19. Или подписаться на инвестиции в 600 миллиардов евро в американскую экономику, которых у Брюсселя нет. Или собирать по миру танки как главный аргумент главы дипломатии ЕС. Или изумляться тому, что победу над нацизмом во Второй мировой войне одержали Советский Союз и Китайская Народная Республика…



Дело в том, что все эти бербоки, фондерляйены и боррели с каикалласами не из ряда вон, а как раз плотными рядами вошли в мировую политику и теперь наново формируют историю под себя. "В Евросоюзе история Великой Отечественной войны и 80-летие победы фактически стали частью боевой интерпретации войны, которая ведется против России через Украину... Они замалчивают самое главное, они замалчивают реальные достижения Советского Союза, 27 миллионов жертв. Они замалчивают его роль в освобождении лагерей смерти, и они замалчивают тот факт, что вся Западная Европа вообще может считать свое существование следствием победы Красной армии", – убежден заслуженный профессор университета имени Лоранда Этвеша историк Тамаш Краус. Венгрия – член и НАТО и ЕС, так что у профессора процесс, что называется, перед глазами. Но и мы хорошо помним, как волна за волной ложь накатывалась на историческую правду, разбегаясь из европейских столиц. Споря о том, кто начал самую страшную войну XX века, европейская пропаганда, в том числе в официальных резолюциях Европарламента, стремится переложить часть вины на Советский Союз и уравнять его роль в начале войны с фашистской Германией. В сентябре 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, уравнивающую нацизм и коммунизм и утверждающую, что Вторая мировая война была спровоцирована германо-советским пактом, "который проложил путь к началу Второй мировой войны". Если 30 сентября 1938 года, за 10 месяцев до начала Второй мировой войны, отдав Гитлеру чешские Судеты и подписав с ним декларацию о ненападении, прилетевший из Мюнхена в Лондон Чемберлен гордо заявил прямо на аэродроме: "Я привез вам мир!", то почему подписанный там же через год Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом стал причиной войны? Где твоя логика, Европа? Ведь на тот момент почти каждое второе твое государство имело такой же договор с Берлином. А логика была в том, чтобы удовлетворить "желание немецкого и английского народов никогда более не воевать друг с другом" и, скормив Гитлеру Чехословакию, направить гитлеровскую военную машину на войну с Советским Союзом. Гитлер для Англии и всей Европы был роднее и дороже, чем СССР. Он и сегодня бы оставался им роднее всех родных, не унеси в могилу почти полмиллиона англичан, столько же итальянцев, чуть меньше американцев, 600 тысяч французов, полтора миллиона югославов, 6 миллионов поляков, до 20 миллионов китайцев и 27 миллионов граждан СССР. Правда, две последние жертвы фашизма Европа как-то не замечает… Как избавиться от таких кандалов истории Западу, вскормившему германский нацизм и участвовавшему в Drang nach Osten? Только вложив в головы молодому поколению исторический фальсификат.



Для немцев переоценка ценностей исторически недавнего прошлого вызвана стремлением подлатать престиж страны, когда-то унаследовавшей лавры "Священной Римской империи". Существовавшая с 962 по 1806 год, она объединяла под своей номинальной властью сотни самостоятельных княжеств, герцогств, графств, вольных городов и духовных территорий. И в головах нынешних немцев еще бродит дух ее основателя Оттона I, короля Германии, коронованного папой римским в императоры в духе древнего Рима и христианского мира. Да, Священная Римская империя с самого начала формировалась как федеративное феодальное образование, где император зависел от согласия вассалов и Священная Римская империя не стала "Великой Германией", но именно в ее границах и на ее руинах эта Германия позже родилась. А быть проигравшим непрестижно. И даже спустя много десятилетий после сокрушительного поражения проигравшие, а точнее их потомки, пытаются показать, что они хорошо сражались и могли бы победить, если бы... Они не выходят за это "если", потому что тут нечего сказать и нельзя привести никаких аргументов. Но можно остановиться на отдельных эпизодах войны, на отдельных сражениях и попытаться доказать, что здесь преувеличены заслуги Красной армии, уменьшены потери и на самом деле не Красная армия победила нацистов, а нацисты победили Красную армию. Как при этом получилось, что в итоге не нацисты захватили Кремль, а советские солдаты взяли Рейхстаг – не объясняется. И побеждает такая ложь, потому что она желанна.



Думаете, такой расчет наивен? Увы, нет. Вот вам глава евродипломатии Кая Каллас в деталях, изложенных гонконгской South China Morning Post: "Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и празднования в Пекине Победы над императорской Японией во Второй мировой войне она выступила против того, что СССР и Китай – победители. "Это битва нарративов для Глобального Юга и всего остального мира, – заявила она журналистам, – Россия относится к Китаю так, как будто они сражались во Второй мировой войне, они выиграли Вторую мировую войну и победили нацизм, и я подумала: "Окей, это что-то новенькое". Если вы знаете историю, у вас в голове возникает много вопросов. Но я могу сказать вам, что люди не так уж много читают и помнят историю. И вы можете увидеть, что они покупаются эти рассказы". "А я подумал, – пишет гонконгский автор, – разве это нормально говорить, как недоросль, для человека, занимающего одну из самых важных дипломатических должностей в мире?"



Но это день вчерашний. История. Сегодняшний этап фальсификации – уже открытая борьба Брюсселя за свой фальсификат. Он не дает премьер-министру Словакии Роберту Фицо ехать в Москву, чтобы посетить парад 9 мая. И вопрос не в том, что же это за союз, в котором клерк из Берлемона не позволяет лидеру чужой страны лететь над своей территорией куда ему надо. Вопрос в том, что Фицо иначе мыслит. Думает не так, как Кая Каллас.



На европейском информационном поле хорошо заметно, что наиболее активные процессы по искажению исторической памяти и героизации нацизма происходят на Украине и в странах Балтии. Там убийц из запрещенной в России террористической группировки УПА* выставляют героями, и эта фальсификация легко приживается в Западной Европе. Потому что вполне подходит для новой картины прошлого, на которой и Бандера "борец против диктата Москвы", и лица европейских политиков возмущены не Мюнхеном с Гитлером, Чемберленом, Даладье и Муссолини, а Мюнхеном с Молотовым и Риббентропом.



А дикий призыв польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Украине ядерное оружие – может ли такой политик дружить с головой? Но Сикорский не одинок в своей опасной глупости. Вспомните, как бывший глава МИД Великобритании Лиз Трасс попала впросак на переговорах с Сергеем Лавровым в Москве, когда отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, посчитав их территориями Украины.



Хотите – назовите это невежеством или дипломатической некомпетентностью европейских лидеров, лишенных понимания стоящих перед ними задач, заявил в интервью агентству Bloomberg признанный мэтр в вопросах международных отношений, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. 98-летний патриарх американской дипломатии раскритиковал, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которые, по его мнению, в отличие от своих предшественников не чувствуют, в чем именно состоит их миссия. В пример им он поставил первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, ставшего символом французского Сопротивления и первым президентом Пятой республики, отметив, что они-то как раз хорошо понимали свое предназначение и выполняли свою роль. Киссинджер не впервые обращается к теме деградации западных политических элит. Не так давно в интервью USA Today экс-госсекретарь усомнился в способности США вести самостоятельную политику, выразив сожаление, что Америке, как и миру в целом, не хватает "выдающихся лидеров" вроде Аденауэра, де Голля, Никсона, Садата, Брандта, Ширака, Коля, Шредера…



Наивный вопрос почему раньше европейцам удавалось выдвигать на ответственные посты достойных в профессиональном смысле слова политиков, а в последние годы этот процесс явно идет по нисходящей, и деградация западных политических элит достигла едва ли не критического уровня, имеет ответ. Причина не в вырождении элиты, а в смещении центра тяжести принятия решений по обе стороны Атлантики. В последние десятилетия то, что мы называем "глубинным государством", обрело реальную власть – теперь к нему тянутся все ее рычаги. А премьеры и президенты, министры и чиновники ЕС, сидящие в Берлемоне, лишь подтанцовка, которую продают и покупают на выборах или без таковых.



Фигуры и личности тут не нужны. И даже вредны, если имеют особое мнение. Теперь это исполнители решений, которые принимаются другими структурами. Какими – уже вполне ясно. Теми, к каким реально принадлежат и США, и Евросоюз. Кто контролирует колоссальные мировые финансы. Вспомните, как еще 5 лет назад, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы, Генсек ООН Антону Гутерриш прямо заявил: "Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты". 26 человек – это гораздо меньше, чем число депутатов в каком-нибудь европейском парламенте. И, кстати, еще раз о Киссинджере: он сказал, что сейчас идет дискуссия о способности Соединенных Штатов к проведению самостоятельной политики. Это самое "глубинное государство", размышляющее, нужны ли ему Соединенные Штаты, сам Киссинджер и представляет. Поэтому не особо важно, что наверху балаган из одиозных фигур во внешнеполитическом цирке, как на Украине, к примеру. За таким "фасадом из клоунов" формируется жесткая, последовательная, четкая политика по превращению Украины в анти-Россию или уничтожению национальных императивов в Молдавии, Венгрии, Словакии, а с минувшего воскресенья – и Чехии тоже. Источник - Фонд стратегической культуры

