|Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
00:05 08.10.2025
ВС РФ варят "горшочек" в самом центре Купянска – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Андрей Дарий
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 октября в разрезе СВО. Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске, а часть сил противника и вовсе попала в котел. Одновременно европейские лидеры, прячась за спиной Украины, так и не смогли удержать в узде собственные правительства – на очереди Франция и Эммануэль Макрон.
Очередная "фортеця" закончилась котлом
Прямо сейчас бойцы ВС РФ держат в окружении солидную часть города Купянска – такую информацию передают карты западного аналитического центра ISW. Отчасти ее подтверждают и отечественные мониторинговые каналы. После прорыва в городскую застройку подразделения русской армии ударили с двух направлений с севера на юг Купянска, создав все предпосылки для окончательного замыкания противника в кольцо, отметил в разговоре с Readovka писатель и военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, в окружение попала центральная часть города.
"В настоящее время бои идут за автотранспортный колледж, контроль над которым обеспечит блокирование крупных сил противника", – добавил собеседник.
Сами боевые действия остаются сложными – российская и украинская стороны стараются нарушить логистику друг друга, удержать или перехватить инициативу. Однако преимущество сохраняется за ВС РФ. ВСУ испытывают серьезную нехватку людей, а в общей неразберихе украинцы нередко открывают огонь друг по другу, рассказал Суконкин.
"В целом можно констатировать, что положение противника неотвратимо приближается к критическому, хотя о катастрофе говорить еще рано", – подчеркнул он.
Город в Харьковской области – ключ ко всему Донбассу
Противник понимает значимость Купянска и оставлять его не собирается, утверждает Алексей Суконкин. Город занимает важное место в общей оборонительной цепи ВСУ, поэтому их командование цепляется за любые возможности не потерять позиции. В то же время русские дроноводы работают над отсечением находящихся в городе украинских подразделений от "внешнего мира" ударами по тыловой логистике.
"Противник, как показывает практика, не склонен отказываться от продолжения оборонительной операции, и нет никаких сомнений, что бои здесь продлятся "до последнего украинца"", – отметил эксперт.
И на этот раз упорство противника связано не столько с медийными капризами Зеленского, сколько с реальной важностью самого Купянска. Как утверждает Суконкин, взятие этого города в Харьковской области открывает дорогу на Изюм, Балаклею и Чугуев. В свою очередь, наступление на эти три "населенника" черной тенью нависнет над Славянско-Краматорской агломерацией в ДНР. Взятие последних крупных городов на Донбассе закроет вопрос о его полном освобождении.
Европейские тылы ВСУ
В то же время далеко на Западе пустуют огромные залы парижских гостиных, ведь Эммануэль Макрон, по всей видимости, окончательно остался без союзников в парламенте страны. Франция лишилась хоть какого-либо консенсуса. Как пишет газета The New York Times, сейчас Национальная ассамблея расколота на три примерно равные фракции, которые не в состоянии договориться между собой. В результате страна сменила 5 правительств за неполные 2 года. Скорее всего, Макрону придется распустить парламент. Снова.
Единственное, чем запомнилась прежняя "команда", так это антирекордом по сроку пребывания у власти. Ушедший в отставку экс-министр обороны, а теперь и экс-премьер-министр Себастьян Лекорню продержался в своем кресле ровно 4 недели. Как утверждается, ястребиный нрав Макрона на внешнеполитическом треке совершенно не сходится с отношением к нему внутри страны – и правые, и левые его недолюбливают (единственное, в чем они сходятся). По их мнению, пишет NYT, его игра в Наполеона слишком много стоила самой Франции.
Топорный блеф
За Атлантикой продолжаются показательные размышления о возможной передаче ракет Tomahawk Украине через покупателя в лице НАТО. В последнем своем выступлении Дональд Трамп вновь напустил тумана, дескать, решение по крылатым ракетам он уже в какой-то мере принял. Его якобы беспокоит, как ВСУ планируют применять эти ракеты. Разумеется, речь не идет о сельхоз работах или полетах на Луну – запускать оружие, способное нести ядерный заряд, Зеленский и его братья собираются по территории России. Какие подробности хочет выяснить Трамп и с чего вдруг они важнее самого факта возвращения США к прежнему состоянию – непонятно.
Тем не менее решение еще не принято, а издание Axios со ссылкой на украинскую сторону утверждает, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность по поводу того, смогут ли США контролировать использование "Томагавков" Украиной после того, как они будут куплены и оплачены странами НАТО. Подобные заявления обитают где-то между "бессовестной ложью" и "полной чушью", ведь, как мы знаем, и что признавал Владимир Путин, ВСУ не в состоянии запускать какие-либо западные ракеты самостоятельно. Следовательно, США либо ищут предлог мягко отказать украинской стороне, либо хотят выгородить себя еще до начала самих поставок.
Вчера, 6 октября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях у Гавриловки Днепропетровской области.