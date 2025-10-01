 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.10.2025
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
16:01  Строительство АЭС Узбекистане: в Узатоме рассказали о стоимости проекта
15:30  Тот самый Олень: "Газовый план Трампа" - как Газу съесть, и на газ сесть
15:05  КП: Чтобы прокормить искусственный интеллект нужно построить несколько десятков АЭС
14:18  Россия запустит процесс выбора нового генсека ООН
14:05  К чему приведет обмеление Каспийского моря, - Игорь Кармазин
13:56  ИноСМИ: поляков и темнокожих среди ВСУ больше, чем украинцев
12:57  Лидеры Центразии в США: в кабалу - по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:03  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана 01.10.2025
02:43  Как была провозглашена КНР (история), - Олег Шевченко
01:04  Президент США решил разорить Европу ради России, - Антон Трофимов
Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
00:05 08.10.2025

ВС РФ варят "горшочек" в самом центре Купянска – итоговая сводка Readovka за 7 октября

Андрей Дарий

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 7 октября в разрезе СВО. Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске, а часть сил противника и вовсе попала в котел. Одновременно европейские лидеры, прячась за спиной Украины, так и не смогли удержать в узде собственные правительства – на очереди Франция и Эммануэль Макрон.



Очередная "фортеця" закончилась котлом

Прямо сейчас бойцы ВС РФ держат в окружении солидную часть города Купянска – такую информацию передают карты западного аналитического центра ISW. Отчасти ее подтверждают и отечественные мониторинговые каналы. После прорыва в городскую застройку подразделения русской армии ударили с двух направлений с севера на юг Купянска, создав все предпосылки для окончательного замыкания противника в кольцо, отметил в разговоре с Readovka писатель и военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, в окружение попала центральная часть города.

"В настоящее время бои идут за автотранспортный колледж, контроль над которым обеспечит блокирование крупных сил противника", – добавил собеседник.

Сами боевые действия остаются сложными – российская и украинская стороны стараются нарушить логистику друг друга, удержать или перехватить инициативу. Однако преимущество сохраняется за ВС РФ. ВСУ испытывают серьезную нехватку людей, а в общей неразберихе украинцы нередко открывают огонь друг по другу, рассказал Суконкин.

"В целом можно констатировать, что положение противника неотвратимо приближается к критическому, хотя о катастрофе говорить еще рано", – подчеркнул он.

Город в Харьковской области – ключ ко всему Донбассу

Противник понимает значимость Купянска и оставлять его не собирается, утверждает Алексей Суконкин. Город занимает важное место в общей оборонительной цепи ВСУ, поэтому их командование цепляется за любые возможности не потерять позиции. В то же время русские дроноводы работают над отсечением находящихся в городе украинских подразделений от "внешнего мира" ударами по тыловой логистике.

"Противник, как показывает практика, не склонен отказываться от продолжения оборонительной операции, и нет никаких сомнений, что бои здесь продлятся "до последнего украинца"", – отметил эксперт.

И на этот раз упорство противника связано не столько с медийными капризами Зеленского, сколько с реальной важностью самого Купянска. Как утверждает Суконкин, взятие этого города в Харьковской области открывает дорогу на Изюм, Балаклею и Чугуев. В свою очередь, наступление на эти три "населенника" черной тенью нависнет над Славянско-Краматорской агломерацией в ДНР. Взятие последних крупных городов на Донбассе закроет вопрос о его полном освобождении.

Европейские тылы ВСУ

В то же время далеко на Западе пустуют огромные залы парижских гостиных, ведь Эммануэль Макрон, по всей видимости, окончательно остался без союзников в парламенте страны. Франция лишилась хоть какого-либо консенсуса. Как пишет газета The New York Times, сейчас Национальная ассамблея расколота на три примерно равные фракции, которые не в состоянии договориться между собой. В результате страна сменила 5 правительств за неполные 2 года. Скорее всего, Макрону придется распустить парламент. Снова.

Единственное, чем запомнилась прежняя "команда", так это антирекордом по сроку пребывания у власти. Ушедший в отставку экс-министр обороны, а теперь и экс-премьер-министр Себастьян Лекорню продержался в своем кресле ровно 4 недели. Как утверждается, ястребиный нрав Макрона на внешнеполитическом треке совершенно не сходится с отношением к нему внутри страны – и правые, и левые его недолюбливают (единственное, в чем они сходятся). По их мнению, пишет NYT, его игра в Наполеона слишком много стоила самой Франции.

Топорный блеф

За Атлантикой продолжаются показательные размышления о возможной передаче ракет Tomahawk Украине через покупателя в лице НАТО. В последнем своем выступлении Дональд Трамп вновь напустил тумана, дескать, решение по крылатым ракетам он уже в какой-то мере принял. Его якобы беспокоит, как ВСУ планируют применять эти ракеты. Разумеется, речь не идет о сельхоз работах или полетах на Луну – запускать оружие, способное нести ядерный заряд, Зеленский и его братья собираются по территории России. Какие подробности хочет выяснить Трамп и с чего вдруг они важнее самого факта возвращения США к прежнему состоянию – непонятно.

Тем не менее решение еще не принято, а издание Axios со ссылкой на украинскую сторону утверждает, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность по поводу того, смогут ли США контролировать использование "Томагавков" Украиной после того, как они будут куплены и оплачены странами НАТО. Подобные заявления обитают где-то между "бессовестной ложью" и "полной чушью", ведь, как мы знаем, и что признавал Владимир Путин, ВСУ не в состоянии запускать какие-либо западные ракеты самостоятельно. Следовательно, США либо ищут предлог мягко отказать украинской стороне, либо хотят выгородить себя еще до начала самих поставок.

Вчера, 6 октября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях у Гавриловки Днепропетровской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759871100


