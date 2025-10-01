Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября

00:05 08.10.2025

ВС РФ варят "горшочек" в самом центре Купянска – итоговая сводка Readovka за 7 октября



Андрей Дарий



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 октября в разрезе СВО. Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске, а часть сил противника и вовсе попала в котел. Одновременно европейские лидеры, прячась за спиной Украины, так и не смогли удержать в узде собственные правительства – на очереди Франция и Эммануэль Макрон.



