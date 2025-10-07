НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке

01:28 08.10.2025

Китай наметил финал технологической гонки с США

Пекин отказывается от политики импортозамещения



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

07.10.2025



Китайские власти поставили цель – стать мировым лидером в области науки и технологий к 2035 году. Критически важными для достижения этой цели китайцы теперь называют следующие пять лет. Именно во время следующей пятилетки КНР планирует обеспечить успех в технологическом и научном прорыве. Администрация Дональда Трампа пытается противостоять глобальному лидерству Китая. Но у Пекина есть очевидные успехи в конкуренции с США как в долгосрочном плане, так и в текущем торговом противостоянии.



Национальные инвестиции Китая в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) выросли на 48% по сравнению с 2020 годом. Численность исследователей остается самой большой в мире. При этом Китай поднялся на 10-е место в глобальном инновационном индексе. Теперь он лидирует в мире по объему публикаций в международных журналах и в числе патентных заявок последние пять лет подряд. Такие достижения перечислил в сентябре китайский министр науки и технологий Инь Хэцзюнь за время реализации планов 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год.



Новые технологии связи, новая энергетика, секторы полупроводников и искусственного интеллекта остаются ключевыми полями битвы, особенно в связи с тем, что экспортные ограничения США и их сателлитов препятствуют доступу Пекина к передовым технологиям производства чипов, объясняет англозычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP), которая сегодня принадлежит Alibaba Group.



Китай наметил путь к глобальной конкурентоспособности, в частности, в области чипов и искусственного интеллекта на следующую 15-ю пятилетку (2026–2030). Признаком этой подготовки является и широкое привлечение ученых и научных работников, в том числе из США.



"Основной проблемой для китайской индустрии микросхем является переход от стратегии догоняющего отставания и импортозамещения к стратегии новаторских новых технологических путей", – считает профессор Е Тяньчунь, ведущий ученый в области интегральных схем в Китайской академии наук. Он напоминает, что "полупроводниковая промышленность КНР сталкивается с двойными проблемами: технологической блокадой и разрывом цепочки поставок". "Первостепенными потребностями развития остаются независимые исследования и разработки передовых технологических узлов, изучение новых технических путей и культивирование экосистемы для совместной работы", – говорит ученый.



Новые технологии (такие как фотонные чипы или квантовые технологии) могут обеспечить скачок производительности. Низкие производственные затраты, высокая скорость и низкое энергопотребление требуют создания новых инструментов для литографии, которая будет использоваться для производства. Такие трансформационные инновации могут предоставить Китаю альтернативные пути к высокопроизводительным чипам, прогнозируют эксперты.



Стратегия догоняющего отставания и импортозамещения вместе с наращиванием потенциала в рамках глобальной инновационной экосистемы создала зависимость Китая от иностранных технологий. Теперь Китай должен создать свою собственную модель инновационного развития, которую сами китайцы описывают как "строительство собственного дома по нашим собственным чертежам". Такая стратегия станет ответом на усилия США по сдерживанию Китая.



Пока китайские эксперты отмечают высокую внутреннюю конкуренцию передовых предприятий, которым следовало бы сосредоточиться на собственных уникальных разработках. "Почти в каждом сегменте, где была достигнута успешная локализация передовых технологий, конкурируют более пяти отечественных компаний", – говорят китайские специалисты. Такое положение – это результат технологических ограничений США, а также политических стимулов, которые привлекают капитал и новых участников для копирования передовых продуктов, "тем самым тратя впустую инновационные ресурсы".



Прогресс в таких областях, как вычислительная инфраструктура, интеллектуальное вождение и умное производство, станет ключевым драйвером рынка в течение 15-й пятилетки 2026–2030 годов, прогнозируют китайцы. Стремительное развитие искусственного интеллекта является двойным катализатором для индустрии микросхем. Новый план 15-й пятилетки будет иметь решающее значение для ускоренных инноваций и широкого применения искусственного интеллекта, говорят в Китайской инженерной академии. Китай должен ускорить создание собственной производственной экосистемы, которая объединит научные и промышленные инновации. Эта цель станет стратегическим выбором для повышения национальной конкурентоспособности КНР и "содействия высококачественному экономическому развитию". Интеграция новых разработок получит приоритет в таких областях, как гуманоидные роботы, интеллектуальные подключенные транспортные средства, умный зеленый транспорт и экономика на малых высотах, прогнозируют китайцы.



План новой китайской пятилетки будет сосредоточен на создании искусственного интеллекта и производственных сценариев его применения, сказал министр промышленности и информационных технологий Ли Лэчэн. По его словам, Китай станет пионером будущих отраслей, таких как интерфейсы, мозг-компьютер, метавселенная и квантовая информация.



Сможет ли Китай опередить США в технологическом и научном плане в ближайшие пять лет – можно гадать. Но краткосрочные успехи в экономическом соперничестве с США у Пекина есть уже сегодня. Китай, в частности, запретил своим ИТ-компаниям страны закупать ускорители искусственного интеллекта на базе чипов американской компании Nvidia. Ранее Пекин поставил под вопрос и сделку по покупке 500 американских самолетов Boeing.



Еще один успех торговой политики Китая – это его быстрая переориентация на закупку бразильской сои вместо американской. Теперь американские аграрии больше никому не смогут продавать свой урожай (см. "НГ" от 21.08.25). А президент Дональд Трамп планирует выплатить пострадавшим американским фермерам компенсации в объеме около 10 млрд долл.



Сегодня покупка американских самолетов и сельхозпродукции используется Пекином в торговых переговорах с США. По данным прессы, Китай якобы предложил инвестировать в американскую экономику 1 трлн долл. Но кто больше выиграет от этого китайского "подарка", пока можно только гадать.