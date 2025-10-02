Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ

02:23 08.10.2025

Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 6-7 октября находится в этой стране с рабочим визитом для участия в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств.



ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ в азербайджанском городе Габала выдвинул ряд ключевых инициатив, направленных на укрепление единства и повышение роли тюркского мира в мировой политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



