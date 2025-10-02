|Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ
02:23 08.10.2025
Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 6-7 октября находится в этой стране с рабочим визитом для участия в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ в азербайджанском городе Габала выдвинул ряд ключевых инициатив, направленных на укрепление единства и повышение роли тюркского мира в мировой политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Лидер Узбекистана:
- инициировал проведение первой совместной встречи министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде для согласования подходов по вопросам региональной и глобальной безопасности;
- поддержал скорейшее принятие Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве и предложил разработку Стратегии развития Организации тюркских государств до 2030 года;
- выступил за создание Постоянного совета тюркских государств по экономическому партнерству с размещением Проектного офиса в Ташкенте;
- выдвинул инициативу формирования Пространства новых экономических возможностей, включая создание Промышленного альянса тюркских государств, системы "Тюркские зеленые коридоры" и консорциума "Зеленая трансформация";
- предложил создание Экспертной группы по органическому сельскому хозяйству и продвижение единого бренда тюркской органической продукции на мировой рынок;
- поддержал развитие Срединного коридора и сопряжение его с проектами железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Трансафганского коридора, подчеркнув важность цифровизации таможенных процедур и оптимизации тарифов;
- предложил расширить деятельность Тюркского инвестиционного фонда и принять Программу сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами;
- выдвинул идею принятия "Дорожной карты по искусственному интеллекту и креативной экономике" и проведения Международной выставки Тюркского мира в Узбекистане;
- объявил о создании в Узбекистане Международного университета тюркских государств, который станет площадкой для совместных исследований и инноваций;
- предложил План действий по борьбе с экстремистской и радикальной идеологией и инициативу экологического просвещения молодежи;
- выдвинул идею проведения в 2026 году международной конференции "Творчество Низами Гянджеви и Алишера Навои в духовной жизни Тюркского мира".
