Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"

7 октября 2025



"Черный октябрь" 1993 года создал в России новую систему политических координат. Отмена Съезда народных депутатов, затем Верховного Совета, расстрел Дома правительства на Краснопресненской набережной подвели черту под системой Советов, которая существовала в России с 1917 года.



Почему события пошли именно по такому сценарию? Возможны ли изменения в пути, по которому Россия пошла с октября 1993-го?



На эти и другие вопросы в студии "СП-видео" отвечает политик, ученый-юрист, непосредственный участник событий октября 1993 года, находившийся в осажденном Доме правительства, Сергей Бабурин.



"СП-видео": Мы наблюдали драматичные события октября 1993 года с разных сторон - вы из осажденного Дома Советов на Краснопресненской набережной, а я из телестудии в Останкино. Думаю, будет интересно сверить наши выводы.



Насколько мне известно, вам помешали или пытались помешать провести панихиду по погибшим 4 октября?



- 4 октября 2025 года, выступая после богослужения у креста погибшим во время событий октября 93-го, иеромонах Никон, в миру - Сергей Белавенец сказал: "До тех пор, пока государство не даст своей оценки событиям 1993 года, в обществе не будет покоя и взаимного доверия".



Я уверен, что придет время, когда государственный переворот, осуществленный Борисом Ельциным в октябре 93-го, будет назван государственным переворотом. Напомню, это произошло после того, как 21 сентября 1993-го президент Ельцин был в соответствии с Конституцией отрешен от должности Съездом народных депутатов. После этого, 4 октября, он пошел на вооруженный мятеж, в котором, к сожалению, победил.



"СП-видео": Государство пока не дает этому никаких официальных оценок. Как думаете, почему?



- Во всех ветвях власти находятся люди, победившие 4 октября 93-го, то есть "западники", которые ликвидировали систему Советов. Что мы получили взамен? Мы не стали возрождать наши традиционные политические институты. Наше местное самоуправление, например, превратили в муниципалитеты. Откуда в русском языке слова "муниципалитет", "мэр" или "префект"? Это что, русская терминология?



На днях, выступая на Уральском форуме конституционализма, я обратился к ученым и призвал их вернуться к земскому самоуправлению.



"СП-видео": Вы находились в осажденном Доме Советов с 23 сентября по 4 октября 93-го года. Там не было электричества, тепла, воды, отключили канализацию. Условия были жуткие. Вы в этих условиях "держали оборону" больше 10 дней. На что вы надеялись? На поддержку народа, на консенсус с Ельциным?



- Мы не надеялись. Мы старались действовать, чтобы защитить Конституцию. Не все сделали правильно. Я жалею, что коллеги ко мне не прислушались. Когда мы в соответствии с Конституцией проголосовали за отрешение президента Ельцина от должности, я, обращаясь к членам Верховного Совета, к народным депутатам съезда, сказал: наша задача, чтобы решение съезда было выполнено, поэтому нам нужно ехать на заводы, в министерства, в органы власти и добиваться выполнения решения съезда. К сожалению, мое предложение не услышали, время было упущено. Тех, кто готов был нас поддержать, быстро сменили.



"СП-видео": На стороне Ельцина были и все силовые структуры. Помню, в дни противостояния Ельцина с Верховным Советом я вела программу "Время" и запомнила сюжет, в котором Ельцин в камуфляже позировал с оружием в дивизии им. Дзержинского…



- Силовые структуры были на стороне Ельцина, это факт. Возьмите Генеральный штаб: туда были введены то ли госбезопасность, то ли добровольцы из числа сторонников Ельцина, причем вооруженные.



И у каждого кабинета, начиная с начальника Генштаба, стоял человек в штатском, чтобы начальник не вздумал дергаться. Я уже не говорю о том, что в Генштабе были отключены все телефоны, чтобы не было связи с Домом Советов. Ситуация была драматичная, потому что закон был на нашей стороне, а насилие, спецслужбы были на стороне Ельцина.



"СП-видео": Давайте допустим сценарий, при котором Ельцин был бы отстранен от власти, и она оказалась бы в руках Верховного Совета. В руках Хасбулатова, Руцкого, Ачалова, Макашова… По какому пути пошла бы Россия?



- На самом деле это было не противостояние Ельцина и Верховного Совета. Это было противостояние социально-экономических альтернатив развития России. Одна из причин, почему Ельцин пошел на вооруженный мятеж, это страх отвечать за ваучерную воровскую приватизацию.



Это прямо противоречило закону, принятому нами, о том, что приватизация должна использовать именные приватизационные счета. К примеру, продается какое-то предприятие в частные руки, и доход от этой приватизации поступает каждому гражданину России на его именной счет.



Это была принципиальная вещь, мы хотели создать общество, где каждый будет получать свою долю природных богатств, природной ренты, которую еще его предки осваивали. А Ельцин с его командой "западников" боялись отвечать за воровство, за ваучерную приватизацию. Уже тогда, в 90-е было известно, что Ельцин и его семья пользуются зарубежными кредитными картами, которые пополнялись из-за рубежа. На вооруженный мятеж Ельцина толкнул страх расплаты за все это.



А экономическую модель, которую мы отстаивали, после 90-х успешно стал применять Китай. Вы хотите знать, как жила бы Россия, если бы в 93-м мы лишили Ельцина и его команду власти? Она жила бы лучше, чем сегодня Китай! У нас стартовые возможности были лучше, чем у Китая. Только Китай после 1993-го начал тащить себе все, чем мы разбрасывались. А мы начали деградировать - и в экономике, и в духовной сфере.



"СП": Вы только что вернулись из Екатеринбурга. Как там ситуация с Ельцин-центром? Время от времени его пытаются объявить иноагентом…



- Я равнодушно отношусь к призывам покончить с Ельцин- центром. Я считаю, что там должен быть создан мемориал разрушителям. Там надо собрать и показать всю правду о том, сколько было уничтожено предприятий, сколько людей умерло безвременно. А ведь люди в 90-х уходили от отчаяния, от потери смысла жизни.



Именно поэтому с 1992 года у нас началась демографическая яма. Смертность превышает рождаемость уже больше 30 лет, потому что в обществе убрали цель развития. В обществе сегодня люди говорят: а ради чего рожать детей, когда нет уверенности в завтрашнем дне?



Сегодня я полностью солидарен с академиком Жоресом Алферовым, Нобелевским лауреатом, нашим великим ученым, который говорил: "С меня берут деньги за лечение, за образование, за ЖКХ, и при этом я еще должен платить налоги. Зачем? Чтобы содержать армию чиновников?".



"СП": Безысходную картину вы нарисовали. В чем видите выход?



- Возвращение духовно - нравственных ценностей дает нам шанс избавиться от ельцинского либерального наследия. Конституционная реформа 2020-го года остановила нас на краю пропасти.



Ведь у нас в "ельцинской" Конституции 93-го года убрали упоминания о том, что брак - это союз мужчины и женщины, нас готовили к легализации однополых браков [*]. У нас уже ювенальная юстиция разворачивалась вовсю, чтобы заменить семейное воспитание.



Европа, которая пошла по этому пути, сегодня превращается в бездуховный мир и деградирует. Либеральная мораль погибает, а вместе с ней умирает и либеральная модель экономики.



Без традиций, без духовных ценностей никакое общество не выживет. Мы вернули Конституцию на путь духовно- нравственных ценностей.



Несколько указов президента Путина укрепляют этот поворот. Перемены в духовной сфере дают нам право надеяться на то, что мы накануне перемен и в экономике.



***



* Примечание:

Конституция РСФСР 1978 г.

- "Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины" (статья 51).

Конституция РФ 1993 г.

- прямо не закреплено, что брак заключается между мужчиной и женщиной...

Конституция РФ 2020 г.

- внесена поправка, которая законодательно закрепила брак как "союз мужчины и женщины" (статья 72). Источник - СвободнаяПресса

