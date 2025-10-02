Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России

03:05 08.10.2025

В ближайшее время до 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России - это сделает их крупнейшим иностранным контингентом на фронте, численно превосходящим войска КНДР



Об этом Forbes сообщает со ссылкой на документы Конгресса США.



Предложение зарплаты в 2000 долларов является привлекательным для кубинцев, поскольку средняя зарплата у них на родине составляет 20 долларов, пишет журнал.



Гавана же отрицает прямое участие, но аналитики утверждают, что масштабная вербовка была бы невозможна без молчаливого одобрения кубинских властей.



