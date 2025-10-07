Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов

03:14 08.10.2025

Европа попала в "гибридную ловушку Путина"



Украинский политолог Владимир Корнилов

07.10.2025



В последнее время европейцам в круглосуточном режиме внушают: "Мы уже находимся в состоянии войны с Россией". Иногда добавляют, что пока речь идет о гибридной войне. Но слово "война" в любом случае прочно внедряется в сознание масс, вызывая соответствующие страхи.



Даже видавший виды ветеран британской журналистики Питер Хитченс на страницах газеты The Mail on Sunday признается: "Меня это пугает". Он задается вопросом: "Неужели мы тихо перешли грань между миром и войной?" И с ностальгией вспоминает: "Мне больше нравились времена, когда нашим лидерам приходилось объявлять войну и объяснять, почему они совершают это опасное, сложное и неопределенное действие. Подозреваю, сейчас они этого не делают, потому что сами толком не знают почему".



На европейского обывателя в последнее время действительно обрушивается неимоверный поток информации, целью которого является запугивание. В принципе, прием стандартный для разных времен: как только у тебя возникают внутренние проблемы - ищи внешнего врага и кричи о том, что он скоро нападет. Владимир Путин на днях довольно точно описал природу страхов, разгоняемых в Европе: "Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по зданию Европы. Однако они хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде так кичились, вовсе не посредством эффективного решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага. […] Причем врага они воссоздают привычного, придуманного уже столетия назад, - Россию".



Вот только у атмосферы страха всегда есть побочные эффекты, которые могут привести к еще более серьезным проблемам. Управление страхом - это тоже искусство, которым европейцы явно пренебрегают.



Едва ли не самым показательным примером сегодня является Дания, в один прекрасный момент решившая стать флагманом в борьбе против России. Датчан подводили к эскалации медленно, но довольно уверенно. Сначала финансовая поддержка украинского режима, потом поставки оружия, затем Копенгаген внезапно стал центром различных антироссийских коалиций (вроде самолетной). Ну и вершиной этого авантюрного пути стало открытие завода по производству топлива для украинских ракет.



И вдруг в небе над Данией появляются некие беспилотники. Судя по тому, как они демонстративно летали с включенными огоньками, цель заключалась именно в том, чтобы подогреть и без того разогретые страхи в обществе. Надо признать: кто бы ни стоял за этими загадочными полетами, эффект превзошел все ожидания. Такую истерику, которая царит сейчас в датском обществе, сложно было представить.



"Мы находимся здесь, в нашем безопасном маленьком пузыре, в сказке Ганса Христиана Андерсена. Здесь никогда ничего не происходит. И вдруг это!" - цитирует нидерландская газета NRC расстроенного учителя из Ольборга. То есть обитатель этого "сказочного пузыря" явно пропустил всю предысторию непосредственного втягивания Дании в украинский конфликт в качестве фактически прямого участника. И теперь такое удивление!



Сейчас на датчан, как и на многих бюргеров европейских городов, неожиданно наваливается поток информации о том, чем нужно наполнять тревожные чемоданчики и как их нужно хранить. Уже появились эксперты по содержимому запасов на случай войны. И это всего-то несколько дронов демонстративно покружились над рядом датских городов!



И вот тут-то проступают те самые побочные эффекты. Бывший министр обороны Дании Ханс Энгель в подкасте газеты Ekstra Bladet рассказал о своем посещении школы и колледжа: "Ночной сторож сказал мне, что многие молодые люди не спят по ночам и глубоко обеспокоены тем, что мы движемся к войне. Они просто боятся. Они просто боятся войны. Они боятся беспилотников и того, что ждет их за углом". Причем Энгель прямо обвинил правительство Дании в насаждении политики страха, в результате чего население "боится, что завтра война постучится в их двери".



С тем, что Копенгаген перегнул палку в запугивании собственного населения, соглашается и газета Politiken, которая и сама приложила немало усилий к раскручиванию русофобских настроений в обществе. Теперь же она публикует материал о том, "не попала ли Дания в гибридную ловушку Путина". И также переживает по поводу психологического состояния молодежи: "Нам нужно понять логику многочисленных инцидентов, а не бросаться от одного пожара к другому. Датские дети не должны бодрствовать по ночам и заваливать детскую горячую линию вопросами, порожденными страхом гибридных атак. […] Чем больше мы паникуем из-за инцидента и чем более дикими становятся заголовки, тем привлекательнее наносить удары именно по Дании".



Еще одна датская газета, Jyllands-Posten, тоже отмечает, что власти перегнули с раздуванием истерии, получив опасную ситуацию в обществе: "Например, когда люди видят птицу, самолет, мигающую лопасть ветряной турбины или яркую звезду и вызывают полицию, думая, что это дрон. Когда онлайн-продажи консервированной скумбрии растут на 100%, а покупатели ищут газовые плиты и генераторы в сети супермаркетов. Или когда дети не могут спать по ночам, потому что их одолевают мысли о войне".



Заметьте, как все датские издания вдруг всполошились реакцией детей и молодежи! Опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что страхи грядущей войны с Россией наиболее сильны именно среди молодых европейцев, которые выросли в тепличных условиях длительного мира и относительной стабильности.



Практически все опросы в различных странах Европы демонстрируют, что молодежь является наиболее подверженной страхам перед войной и выносит эту проблему на первое место. Скажем, в 2019 году боялись войны 46% молодых жителей Германии, а последний опрос показал, что таковых уже более 80%.



И все это сопряжено с массовым нежеланием этих же молодых людей воевать в случае большой войны. Опросы прошлого года показали, что готовых защищать свою страну среди молодых европейцев всего 17%. А значительная их часть заявляет о том, что просто покинет свои страны в случае нападения на них некой страшной силы (даже если не говорить слово "Россия"). Это во многом связано с тем, что демографически облик Европы и особенно ее молодежи в последние десятилетия сильно поменялся. Существенная доля молодых людей является европейцами в первом-втором поколении, а потому они не считают себя настолько связанными со своими странами, чтобы проливать за них кровь.



Таким образом, можно констатировать: Европа, стандартно раскручивая страхи перед Россией, как она это не раз делала в разные эпохи внутренних потрясений, на этот раз может получить прямо противоположный эффект. Вместо того чтобы сплотить свои общества перед выдуманной "российской угрозой", европейцы получают разброд, шатания, неуверенность, страх и непонимание самого главного - за что и против кого должны проливать собственную (а не украинскую) кровь молодые люди Европы.