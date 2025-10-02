|В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
04:17 08.10.2025
Подписанное соглашение стало одним из ключевых событий форума Digital Bridge 2025
АЛМАТЫ, 7 окт - Sputnik. Astana Hub и мировой лидер в области робототехники китайская UNITREE на форуме Digital Bridge 2025 договорились об открытии в Астане специализированной лаборатории робототехники, сообщили в пресс-службе министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Лабораторию откроют на базе Центра искусственного интеллекта alem.ai
Отмечается, что всего в рамках форума государственные органы, крупные компании, международные технопарки и другие организации подписали 41 документ, направленный на развитие IT-инноваций.
Международный форум Digital Bridge 2025 - крупнейшее событие Центральной Евразии в сфере технологий и искусственного интеллекта, объединяющее мировых лидеров индустрии, инвесторов, экспертов и стартапы.