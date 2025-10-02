Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы

04:58 08.10.2025

Кыргызстан завершил председательство в Организации тюркских государств и передал эстафету Азербайджану, сообщил Садыр Жапаров



Выступая на саммите ОТГ в Габале, президент отметил, что за год Кыргызстаном было проведено свыше 120 мероприятий, направленных на укрепление единства и сотрудничества между странами.



Он пригласил лидеров тюркских стран на VI Всемирные игры кочевников-2026, церемония открытия которых планируется провести во время саммита ШОС.



Кроме того, Жапаров позвал миссию наблюдателей стран ОТГ на предстоящие выборах в Жогорку Кенеш.



