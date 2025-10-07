Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ

13:39 08.10.2025 Президент принял участие в XII саммите Организации тюркских государств

7 октября 2025 года

г. Габала, Азербайджан



В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство, отметив особую значимость и актуальность повестки сегодняшнего саммита.



– Мы неизменно подчеркиваем, что история тюрков восходит к общим корням, а народы имеют уходящее вглубь веков единое происхождение. Все это служит золотым стержнем братства и вечной сплоченности наших народов. Недавно наши страны отметили "День сотрудничества тюркских государств". Этот знаменательный праздник символизирует укрепление единства тюркских народов. Сегодня Организация стала влиятельной и авторитетной структурой, объединяющей дружественные тюркские народы, – сказал Глава государства.







Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Садыра Жапарова за успешное председательство Кыргызстана в ОТГ, а также выразил уверенность в том, что статус Организации будет и впредь укрепляться под руководством азербайджанской стороны во главе с ее Президентом Ильхамом Алиевым.



Президент Казахстана констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период. По его мнению, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран.



– В это нестабильное время хочу особо отметить недавнее подписание Декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией. Этот исторический документ положил конец конфликту, не находившему своего разрешения более 30 лет, и заложил основу для укрепления стабильности и экономического роста в этом регионе. Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Сегодня мировое сообщество признало нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьезным вызовам. Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации. Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркских государств +", основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Президент высоко оценил уникальную роль и потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в деле укрепления стабильности, безопасности и мира на пространстве тюркских государств.



– Выражаю искреннюю признательность азербайджанской стороне, а также всем тюркским странам за поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Тюркские государства преследуют общую цель – укрепление безопасности и противодействие различным вызовам, в том числе терроризму, и в этом вопросе между нами налажено успешное взаимодействие. Мы неизменно содействуем реализации инициатив по поддержанию глобальной безопасности. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, – заявил Глава государства.



Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что многие страны столкнулись с кибератаками – новой угрозой, не имеющей границ.



– Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности, – сказал Президент.



Глава государства назвал экономическое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания.



– Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира – 2040". Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями. Конечно, у всех государств – членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее, в рамках Организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них – Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования Фондом. Значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте полагаем, что большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. Отмечу, что в 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи мы предлагаем принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Президент считает одной из основных задач вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень.



– Наши страны расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. В настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров. Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык – Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики. Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран – членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута. Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов, – заявил Глава государства.



Остановившись на значении цифровизации и искусственного интеллекта, Президент подчеркнул, что Казахстан поставил стратегическую цель – стать полностью цифровым государством.



– Для широкого внедрения ИИ мы начали подготовку квалифицированных кадров. С начала года более 400 тысяч студентов прошли специальное обучение. Кроме того, мы планируем открыть первый исследовательский университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении, – сообщил он.



Глава государства выдвинул ряд инициатив, которые можно реализовать в рамках Организации.



– Недавно в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Предлагаю на его базе создать Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал. Следует рационально использовать потенциал цифровизации и ИИ во благо наших народов, а также предотвращать риски и вызовы, связанные с новыми технологиями. Поэтому предлагаю посвятить неформальный саммит Организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме "Искусственный интеллект и цифровое развитие". Мы готовы организовать международную конференцию с участием квалифицированных экспертов в преддверии этой встречи, – предложил Президент.



Касым-Жомарт Токаев полагает, что в нынешних условиях первостепенного внимания требует развитие энергетики.



– Эта отрасль – стержень экономики и важный элемент нашего стратегического партнерства. Сегодня мы реализуем общие инфраструктурные проекты и формируем безопасные и удобные маршруты транспортировки энергетических ресурсов. Отличным примером плодотворного сотрудничества в этой сфере является проект "Зеленый энергетический коридор", осуществляемый Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Считаем, что особый акцент следует сделать на возобновляемых источниках энергии, в первую очередь, на солнечной энергии. В связи с этим, предлагаем создать в рамках Организации тюркских государств Совет передового опыта по энергоэффективности. Следует отметить, что освоение и эффективное использование нефти, газа, урана, угля и редкоземельных минералов остается основой энергетической стратегии Казахстана, – подчеркнул Президент.



По мнению Главы государства, одной из самых сложных глобальных проблем является дефицит воды, который может стать самым острым вызовом в Центральной Азии.



– Учитывая, что водные ресурсы рек – это общее достояние, мы нуждаемся в новых подходах, обеспечивающих их эффективное использование. Следует рассмотреть возможность принятия Совместной программы, которая будет включать цифровой контроль ирригационных систем, широкое применение методов капельного орошения и повышение эффективности водохранилищ. Вы знаете, что в настоящее время происходит обмеление Каспийского моря. Это беспокоит всех нас. Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи соседними братскими странами, мы должны уделить пристальное внимание улучшению состояния Каспия. Призываю тюркские государства объединить усилия в этом направлении, разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы. Казахстан планирует в апреле следующего года при поддержке ООН провести Региональный саммит на тему "Общее видение устойчивого будущего". Рассчитываем на то, что тюркские страны примут участие в форуме и будут представлены на высоком уровне, – продолжил Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства отметил, что на пространстве ОТГ укрепляются и культурно-гуманитарные связи.



– В этом году Актау был объявлен Культурной столицей Тюркского мира. В городе был проведен ряд мероприятий, включая фестиваль тюркской культуры на побережье Каспия, собравший более 100 тысяч зрителей. Наряду с этим молодежной столицей Тюркского мира стал Алматы. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе братства и укреплять культурную интеграцию молодежи. В связи с этим предлагаем провести в следующем году в Алматы Форум креативной экономики. Это позволит сблизить наших молодых людей, повысить их знания и компетенции. Казахская мудрость гласит: "Өнерлі өрге жүзеді" ("Талантливый всегда стремится вперед"). Искусство, образование, наука – это ценности, расширяющие горизонты цивилизации. Считаю целесообразным провести в Казахстане специальное мероприятие с участием представителей интеллигенции наших стран. Данное мероприятие может быть проведено в рамках Совета старейшин нашей организации. Кроме того, предлагаем создать Клуб исследователей тюркского мира, который можно сформировать на базе Тюркской академии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.



В завершение своей речи Президент вновь призвал тюркские народы к сплоченности и единству.



– Азербайджанский поэт и уроженец этих исторических мест Бахтияр Вагабзаде оставил нам завет: "Тюрк не имеет права враждебно относиться к другому тюрку!" Мы чтим мудрые слова наших предков и демонстрируем всему миру, что тюрки – это единокровные братья, хранящие верность своему единству, – подчеркнул он.



В связи с переходом председательства в ОТГ к Азербайджану Глава нашего государства пожелал Президенту Ильхаму Алиеву больших успехов.



В ходе заседания также выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, главы делегаций наблюдателей. Источник - Akorda.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759919940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Исполнение поручений Президента по модернизации ОСМС: Правительство модернизирует систему медстрахования с применением искусственного интеллекта

- Олжас Бектенов поручил внедрить ИИ для исполнения поручений Президента по снижению доли теневой экономики в ВВП

- В чем проблема нашей экономической политики?

- Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Кадровые перестановки

- Кадровая история регионов современного Казахстана

- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью

- Серик Жумангарин обсудил с Послом России подготовку к заседанию Межправкомиссии

- "AMANAT" требует системного обновления тепловых сетей: в четырех регионах сохраняются риски срыва отопительного сезона

