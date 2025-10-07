Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ

13:51 08.10.2025 Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага в Азербайджанскую Республику

07.10.2025



Сегодня состоялся рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику для участия в XII Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).



Реализуя внешнеполитическую стратегию, базирующуюся на принципах позитивного нейтралитета и миролюбия, наша Отчизна последовательно развивает продуктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами, авторитетными международными и региональными структурами. В этом направлении Организации тюркских государств отведена большая роль.



Как известно, Туркменистан выдвигает конструктивные инициативы, нацеленные на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах всеобщего благополучия. Яркий пример тому – участие Героя-Аркадага в очередном Саммите глав государств ОТГ.







Организация тюркских государств объединяет страны, народы которых связаны общностью истории, культуры и языка. Целью данной структуры, созданной в 2009 году, является укрепление сотрудничества между тюркскими народами в различных областях.



Эта структура представляет направленную на устойчивое развитие площадку для диалога и взаимодействия. В настоящее время ее членами являются Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Турецкая Республика и Республика Узбекистан. Туркменистан и Венгрия имеют статус наблюдателей в ОТГ.



Организация содействует развитию тюркской культуры, реализует конкретные проекты в области науки, образования и культуры. ОТГ также сотрудничает с международными структурами, в том числе с ООН, ОБСЕ и ШОС. В 2022 году Организация тюркских государств получила статус наблюдателя при ООН, что еще более укрепило ее международный авторитет.



Наша страна, будучи в статусе наблюдателя, занимает особое место в ОТГ, что отражает ее политику, основанную на принципе позитивного нейтралитета, способствует активному участию в региональных инициативах.



…Вылетев из Международного аэропорта нашей столицы, спустя некоторое время авиалайнер Героя-Аркадага приземлился в Международном аэропорту города Габала, где на флагштоках были подняты Государственные флаги стран-участниц нынешней встречи.



Около трапа самолета по обе стороны ковровой дорожки выстроились воины Почетного караула. Героя-Аркадага тепло встретили официальные лица дружественной страны, а также члены туркменской делегации.



Во второй половине дня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты проследовал к месту проведения XII Саммита глав государств Организации тюркских государств – зданию Конгресс-центра имени Гейдара Алиева.



Здесь, в фойе, Героя-Аркадага тепло приветствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.



Перед началом встречи высокого уровня состоялась церемония совместного фотографирования руководителей делегаций стран-участниц ОТГ.



Тепло поприветствовав участников Саммита, глава Азербайджанской Республики выразил признательность за принятое приглашение, отметив значение Организации тюркских государств в укреплении сплоченности между народами, имеющими общую историю, язык, культуру и духовно-нравственные ценности.



Затем слово было предоставлено участникам Саммита.



Поприветствовав собравшихся, Председатель Халк Маслахаты прежде всего выразил искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдар оглы Алиеву за приглашение на нынешнюю встречу высокого уровня и оказанное гостеприимство, отметив, что Организация тюркских государств представляет собой объединяющую наши дружественные народы международную структуру, которая основана на общности их истории, культуры, духовного наследия и языка.



Как отмечалось, главная цель ОТГ состоит в упрочении единства, уз дружбы и братства между странами тюркского мира, в координации совместных усилий и действий в региональном и международном масштабе.



Сегодня мировое сообщество переживает весьма непростой период в своем развитии, и в такой ситуации крайне важна скоординированность действий наших государств на международной арене. Одна из первоочередных для нас задач заключается в укреплении мира, стабильности и доверия в международном пространстве.



Пользуясь возможностью, Герой-Аркадаг констатировал, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2025 год "Международным годом мира и доверия", и пригласил всех участников Саммита на предстоящий 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде Международный форум по случаю этого знакового события и 30-летнего юбилея нейтралитета Туркменистана.



Мы неизменно делаем акцент на следующем – культура, язык, традиции и обычаи у нас едины, и такая общность исходит из исторической действительности. Наши предки основали государства, которые оставили значительный след в мировой истории, они также внесли колоссальный вклад в развитие культуры, торговли и управленческой практики. Среди них особое значение имеет политическое наследие туркмен, родословная которых восходит к огузам.



Вместе с тем отмечалось, что за минувшие столетия туркменский народ вместе с другими братскими народами преодолел большой исторический путь и при этом не просто утверждал принципы, традиции и обычаи государственности, но и внес существенный вклад в расширение взаимоотношений и культурного обмена, в построение различных торговых маршрутов на Евразийском пространстве.



Наряду с этим Герой-Аркадаг подчеркнул тот факт, что в течение прошедших веков проживающие в наших государствах народы поддерживали друг с другом политические, экономические и культурные связи. Тому пример – Великий Шелковый путь.



Главные ветви этого тракта из Китая пролегали через наши братские страны и простирались до европейских государств. Так, объединяя различные культуры, системы мировосприятия и экономические реалии, Великий Шелковый путь позволял народам Азии, Ближнего Востока и Европы обмениваться знаниями, традициями и обычаями, духовными ценностями, отметил Герой-Аркадаг.



Как подчеркивалось, Туркменистан придает огромное значение наращиванию многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами, входящими в Организацию тюркских государств, прилагает большие усилия для укрепления и содержательного обогащения взаимовыгодных связей, в основе которых равноправие, взаимоуважение и стратегическое партнерство.



Герой-Аркадаг констатировал, что для достижения столь благородных и долгосрочных целей Туркменистан продвигает и ведет активную деятельность по реализации крупных проектов в области энергетики, транспорта и логистики, связи и в других стратегически значимых на региональном и международном уровне направлениях, отметив, что в структуре отношений тюркских государств отдельная роль отводится культурно-гуманитарной сфере.



Взаимодействие в этой области имеет огромное значение для сохранения, развития и популяризации в мире уникальных национальных особенностей и духовных ценностей наших народов.



В данном контексте Герой-Аркадаг озвучил предложение усилить меры по проведению совместных культурно-массовых мероприятий. Как отмечалось, в частности, многое делается для организации Дней культуры, театральных представлений, различных выставок, кинопоказов.



В скором времени планируется провести в Азербайджане Дни культуры Туркменистана. Прилагаются усилия для продвижения традиций ковроткачества двух народов, а также предусматривается взаимодействие в возрождении древнего искусства разведения скакунов, в частности, ахалтекинской и карабахской пород, подчеркнул Герой-Аркадаг, выразив убежденность, что упомянутые мероприятия будут способствовать значительному развитию культурных отношений. Также отмечалась целесообразность проводить подобные мероприятия и с другими братскими государствами.



Как сказал Герой-Аркадаг, считаем необходимым сфокусироваться и на расширении академических обменов по линии науки и образования, на налаживании программ студенческих стипендий, на совместной работе для изучения историко-культурного наследия наших народов.



Сделав акцент на сфере спорта и физкультуры, Герой-Аркадаг подчеркнул, что принесут пользу тренировочные сборы и международные турниры между нашими странами, реализация программ, популяризирующих среди молодежи физическую активность.



Следуя заветам предков о развитии отношений дружбы и братства, Туркменистан всегда готов к более конструктивному и тесному сотрудничеству со всеми государствами, входящими в Организацию тюркских государств, для достижения озвученных ранее благородных целей, а также для решения стоящих перед нами важных задач, заверил Герой-Аркадаг.



В завершение своего выступления Национальный Лидер туркменского народа пожелал всем крепкого здоровья, больших успехов в работе, а братским народам тюркских государств благополучия, процветания, мирной и счастливой жизни.



Президент Ильхам Алиев поблагодарил Героя-Аркадага за содержательное выступление, озвученные конкретные предложения, имеющие большое значение в дальнейшем укреплении дружественных и братских отношений между тюркскими государствами.



По завершении Саммита главы делегаций посредством цифровой системы приняли участие в церемонии закладки фундамента мечети, которая будет возведена в городе Физули в качестве дара народу Азербайджана.



Президент Ильхам Алиев выразил искреннюю признательность Герою-Аркадагу и Президенту Сердару Бердымухамедову, а также всему туркменскому народу за строительство мечети в качестве дара от Туркменистана Азербайджану.



Затем слово было предоставлено Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.



Обращаясь к участникам церемонии, Герой-Аркадаг подчеркнул, что этот день станет историческим событием, отметив, что строительство дорог, мостов и мечетей считается у нашего народа священным делом.



– Мечеть – это дом Бога, поэтому в будущем здесь будут поминать прошлое, возноситься молитвы за мир и процветание наших стран.



Пусть Всевышний примет молитвы, которые будут прочитаны в этой мечети! – пожелал Герой-Аркадаг в завершение своей речи.



Далее по цифровой системе с места закладки мечети выступили муфтии Туркменистана и Азербайджана, которые прочли аяты Корана и вознесли молитвы к Всевышнему о ниспослании благополучия.



Затем главы делегаций одновременно прикоснулись к экрану, дав старт строительству мечети. В этот момент под аплодисменты в ее фундамент была заложена капсула с памятной надписью. Далее участники церемонии приступили к заливке бетонной смеси.



В ходе церемонии демонстрировались видеоролики, рассказывающие о новой мечети.



По поручению Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана строительство мечети осуществит частное предприятие "Aga-gurluşyk" на средства Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.



Возводимый в городе Физули духовный храм станет символом высоких идеалов гуманизма, единства, сплоченности, верности благородным традициям, которых наш народ с большим энтузиазмом придерживается в благотворительной деятельности. Эта мечеть, которая будет построена в дар от туркменистанцев азербайджанскому народу, станет местом для духовного совершенствования. Здесь будут соблюдаться благородные традиции, берущие начало с давних времен. Являясь символом духовной чистоты, она будет служить будущим поколениям.



Завершив программу визита в Азербайджанскую Республику, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг направился в Международный аэропорт города Габала, откуда отбыл на Родину.



Через некоторое время авиалайнер Героя-Аркадага приземлился в Международном аэропорту столицы, где Национального Лидера туркменского народа встречали официальные лица страны.



Таким образом, участие Героя-Аркадага в нынешнем Саммите в очередной раз подтвердило, что Туркменистан является активным партнером государств-членов Организации и выступает за укрепление отношений между братскими народами, имеющими общие исторические корни, культурные и духовно-нравственные ценности. Источник - Туркменистан: Золотой век

