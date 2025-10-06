Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане

13:54 08.10.2025

Временное правительство Афганистана выдало компаниям Узбекистана лицензию на проведение геологоразведочных работ и добычу углеводородов на своей территории. Об этом сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

06.10.2025



По словам министра, 14 сентября стороны приступили к освоению газового месторождения Тути-Майдан. В церемонии запуска проекта участвовали глава "Узбекнефтегаза" и первый заместитель министра энергетики. Контракт сроком на 25 лет заключила узбекистанская компания Eriell KAM.



Мирзамахмудов отметил, что проект станет первым этапом сотрудничества, а в дальнейшем планируется расширение работ и совместная разработка новых участков.



"Эта инициатива принесет пользу экономикам обеих стран", - подчеркнул он.



Министр также заявил, что стабильность и развитие инфраструктуры в Афганистане откроют для Узбекистана кратчайший путь к мировому океану.



"Если там будет мир и экономика будет развиваться, эта территория станет для нас транзитным маршрутом, который позволит использовать новые возможности для экономического роста и логистики", - сказал он.



Мирзамахмудов подчеркнул, что мир и стабильность в Афганистане важны не только для Узбекистана, но и для всего региона. Он отметил, что нынешняя политика Ташкента в этом направлении имеет долгосрочный стратегический характер и реализуется "шаг за шагом, твердо и последовательно".



Министр также поделился словами исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадара Ахунда, который во время встречи заявил, что "в глазах и действиях президента Узбекистана видна любовь к афганскому народу".