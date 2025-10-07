Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии

14:02 08.10.2025

Посол России: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии



07/10/2025



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Россия выступает за мирное и эволюционное развитие стран Центральной Азии и не стремится к дестабилизации региона. Об этом заявил посол Российской Федерации в Узбекистане Алексей Ерхов на форуме "Центральная Азия - Россия: стратегическое партнерство в меняющемся мире".



