 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.10.2025
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Четверг, 02.10.2025
21:16  СП: Русский Туркестан. Москва вернет лидерство в Средней Азии, когда избавится от собственных "баев"
19:09  В Киргизии новый директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
14:02 08.10.2025

Посол России: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии

07/10/2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Россия выступает за мирное и эволюционное развитие стран Центральной Азии и не стремится к дестабилизации региона. Об этом заявил посол Российской Федерации в Узбекистане Алексей Ерхов на форуме "Центральная Азия - Россия: стратегическое партнерство в меняющемся мире".



"Россия заинтересована исключительно в эволюционном развитии государств региона. Нам не нужна дестабилизация на границах в результате псевдореволюционного хаоса какой-либо окраски, тем более внерегиональной. Мы искренне хотим, чтобы вам - нашим друзьям и соседям - никто не диктовал, как, куда и в какой компании идти", - подчеркнул Ерхов, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

В форуме приняли участие представители ташкентского дипломатического корпуса, аналитических центров и научно-исследовательских учреждений, государственных органов, деловых кругов, а также вузов из России и стран Центральной Азии. Эксперты обсудили ключевые направления взаимодействия, включая энергетическое сотрудничество, развитие международных транспортных коридоров, совместное противодействие угрозам безопасности, совершенствование миграционной политики, а также цифровизацию и инновации как новые драйверы экономического роста.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В посольстве отметили, что форум стал значимой площадкой для открытого экспертного диалога, обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по укреплению стратегического партнерства России с Центральной Азией в преддверии предстоящего саммита глав государств в формате "Центральная Азия - Россия", который пройдет в Душанбе.

Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759921320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по модернизации ОСМС: Правительство модернизирует систему медстрахования с применением искусственного интеллекта
- Олжас Бектенов поручил внедрить ИИ для исполнения поручений Президента по снижению доли теневой экономики в ВВП
- В чем проблема нашей экономической политики?
- Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Кадровая история регионов современного Казахстана
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью
- Серик Жумангарин обсудил с Послом России подготовку к заседанию Межправкомиссии
- "AMANAT" требует системного обновления тепловых сетей: в четырех регионах сохраняются риски срыва отопительного сезона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  