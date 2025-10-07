|Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
14:02 08.10.2025
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Россия выступает за мирное и эволюционное развитие стран Центральной Азии и не стремится к дестабилизации региона. Об этом заявил посол Российской Федерации в Узбекистане Алексей Ерхов на форуме "Центральная Азия - Россия: стратегическое партнерство в меняющемся мире".
"Россия заинтересована исключительно в эволюционном развитии государств региона. Нам не нужна дестабилизация на границах в результате псевдореволюционного хаоса какой-либо окраски, тем более внерегиональной. Мы искренне хотим, чтобы вам - нашим друзьям и соседям - никто не диктовал, как, куда и в какой компании идти", - подчеркнул Ерхов, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.
В форуме приняли участие представители ташкентского дипломатического корпуса, аналитических центров и научно-исследовательских учреждений, государственных органов, деловых кругов, а также вузов из России и стран Центральной Азии. Эксперты обсудили ключевые направления взаимодействия, включая энергетическое сотрудничество, развитие международных транспортных коридоров, совместное противодействие угрозам безопасности, совершенствование миграционной политики, а также цифровизацию и инновации как новые драйверы экономического роста.
В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. В посольстве отметили, что форум стал значимой площадкой для открытого экспертного диалога, обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по укреплению стратегического партнерства России с Центральной Азией в преддверии предстоящего саммита глав государств в формате "Центральная Азия - Россия", который пройдет в Душанбе.