 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
01:40  Киргизию разделили на 30 избирательных округов (карта)
00:05  ВС РФ перехватили инициативу в сражении у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
22:53 08.10.2025

Тюркское объединение может трансформироваться в военный союз
Саммит выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
08.10.2025

"Габалинская декларация", подписанная по итогам саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), подтвердила стремление объединения к развитию экономики и культуры, но одновременно выявила существенные разногласия среди его участников. Расширение повестки за счет вопросов безопасности, призывов к военным учениям и инициативы "ОТГ+", которая, по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, может включать даже Сирию, было воспринято экспертами как попытка Анкары узурпировать внешнюю политику стран-членов.

Приняв председательство в ОТГ, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул консолидирующую силу объединения: "Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью".

В развитие этой концепции он выдвинул инициативу провести в 2026 году совместные военные учения стран ОТГ на территории Азербайджана. В подтверждение готовности страны Алиев сослался на значительный опыт, включая более 25 двусторонних и многонациональных военных учений с Турцией, проведенных за минувший год.

Однако предложение азербайджанского президента не встретило публичного отклика со стороны коллег по ОТГ. В ходе заседаний каждый из лидеров сосредоточился на продвижении собственной национальной повестки и государственных интересов. При этом инициатива "ОТГ+", направленная на расширение сотрудничества за пределы исключительно тюркских стран, была воспринята положительно как механизм для привлечения новых партнеров.

Например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Совет по кибербезопасности и Центр цифровых инноваций. Он также акцентировал важность развития крупных торгово-экономических проектов и логистики в рамках ОТГ и высоко оценил уникальную роль и потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВДМА) в деле укрепления стабильности, безопасности и мира на пространстве тюркских государств.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев заметил, что Астана не выразила особого интереса к военно-политическим "перспективам" ОТГ или идее внедрения общего для всех тюркских народов алфавита, о котором в очередной раз напомнил президент Эрдоган. Глава Турции, в частности, заявил о необходимости ускорить создание "большой языковой модели для тюркского языка". "Токаев подтвердил приверженность Казахстана экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, избегая при этом вовлечения в чужие геополитические игры и иерархические отношения", – написал в своем Telegram-канале Ашимбаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, Украине, в Афганистане, а также "проблемами иранской ядерной программы". Он приветствовал "новые планы ведущих мировых держав по формированию справедливого миропорядка, обеспечению взаимного доверия и безопасности" и предложил провести в Самарканде первую совместную встречу министров иностранных дел и глав спецслужб стран ОТГ для выработки единых подходов к вопросам региональной и глобальной безопасности. Мирзиеев также выдвинул инициативу по созданию Тюркского промышленного альянса и укреплению экономического сотрудничества между странами организации, подчеркнув, что соединение Срединного коридора со строящейся железной дорогой Китай–Киргизия–Узбекистан и перспективным Трансафганским коридором создаст "многоотраслевую стратегическую систему магистралей" в регионе.

"ОТГ как любой синтетический и идеологический конструкт нуждается в постоянной накачке новыми смыслами и нарративами, которые, с одной стороны, соответствуют изначальным замыслам, но декларируются как "развитие", с другой – призваны все туже и туже стягивать этот союз в прокрустово ложе пантюркизма в чисто турецком изводе. Это уже создает ряд напряженностей, которые все более явно проступают от саммита к саммиту ОТГ", – сказал "НГ" туркменский политолог Дерья Караев.

По его словам, инициативы по созданию и внедрению единого тюркского алфавита, языка и единой тюркской истории в каждой из стран Центральной Азии встречают различную реакцию, однако для властей Туркменистана такие идеи неприемлемы. Язык, история и культура составляют фундаментальную основу государственной политики Туркменистана, а собственное, уникальное "тюркское первородство" возведено в ранг безусловной максимы. И разменивать его на сиюминутные тактические союзы власти Туркменистана не спешат и вряд ли примут тюркскую унификацию в обозримом будущем, несмотря на постоянно звучавшие мантры о братских народах и родственных чувствах", – подчеркнул Караев.

Примечательно, что саммит в Габале посетил не президент Сердар Бердымухамедов, а его отец – национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, вояж которого продолжился поездкой в Париж, где 8 октября его принял президент Эмманюэль Макрон, "большой друг" Реджепа Эрдогана. "Этот сигнал, по мнению политолога, был считан в Анкаре. А на саммите в Габале Эрдоган лишь посетовал на то, что Туркменистан до сих пор не вступил в ОТГ полноправным членом, хотя его там ждут", – подчеркнул Караев.

Не меньшие разногласия внутри ОТГ вызывает вопрос признания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которую под беспрецедентным нажимом и несмотря на протесты дипломатии Казахстана и Узбекистана все же приняли в состав ОТГ в статусе наблюдателя на саммите 2023 года, проходившем в Самарканде.

После подписания тремя странами – Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном – совместного текста, поддерживающего две резолюции, принятые Советом Безопасности ООН еще в начале 1980-х годов (541 и 550), которые считают декларацию независимости Турецкой Республики Северного Кипра и "все сепаратистские действия" юридически недействительными, все попытки Эрдогана легитимизировать ТРСК через членство в ОТГ были нивелированы.

Не меньше вопросов вызывают намерения членов ОТГ провести унификацию тарифной политики в рамках объединения. Хотя хорошо известно, что часть членов ОТГ уже являются членами ЕАЭС, где тарифная политика во многом сформирована и действует, хотя и к ней у членов ЕАЭС возникает много вопросов. "Создается впечатление, что от саммита к саммиту ОТГ продолжает продуцировать своего рода маниловщину, где проекты и прожекты все больше претендуют на глобальный регионализм, а все и очень серьезные противоречия маскируются "братским трансом" тюркской солидарности", – считает Караев.

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский сравнил ОТГ с прообразом Европейского союза в Центральной Азии. "Показательно, что ЕС, начинавшийся с чисто экономических задач, сегодня близок к финишной черте по превращению в военный блок. Подобно ЕС, ОТГ повторяет эту траекторию, имея скрытые цели. Истоки создания объединения так или иначе прослеживаются от Лондона через Анкару в Центральную Азию, где изначально Нурсултаном Назарбаевым была предложена идея экономического объединения в рамках тюркского союза, что и привлекло внимание других глав государств". "Однако истинная цель ОТГ иная: она заключается в разрушении ОДКБ и отстранении от прямой власти региональных лидеров с передачей их функций наднациональным чиновникам, по примеру ЕС, – сказал "НГ" Кобринский. – Чтобы достичь этого, необходимо не только заниматься экономикой, но и активно развивать военный потенциал. Поэтому ОТГ будет настойчиво трансформироваться в первую очередь в военный союз тюркских государств, а уже потом во все остальное. Неизбежно возникает вопрос: против кого будет направлен этот военный союз?"

По словам эксперта, в этом контексте отсутствие реакции на предложение президента Алиева о проведении совместных военных учений в 2026 году воспринимается отнюдь не как случайность. Для Казахстана и Узбекистана многовекторная внешняя политика остается приоритетом, и лидеры этих стран вряд ли захотят ею поступиться. Однако, как показывает исторический опыт, стремление к чрезмерной многовекторности в регионах с геополитическими разломами может нести в себе риски внутренней дестабилизации. Таким образом, перед "средними" государствами (как их определил президент Токаев) неизбежно встает вопрос о необходимости более четкого позиционирования относительно формирующихся центров силы.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759953180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по модернизации ОСМС: Правительство модернизирует систему медстрахования с применением искусственного интеллекта
- Олжас Бектенов поручил внедрить ИИ для исполнения поручений Президента по снижению доли теневой экономики в ВВП
- В чем проблема нашей экономической политики?
- Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Кадровая история регионов современного Казахстана
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью
- Серик Жумангарин обсудил с Послом России подготовку к заседанию Межправкомиссии
- "AMANAT" требует системного обновления тепловых сетей: в четырех регионах сохраняются риски срыва отопительного сезона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  