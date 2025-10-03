Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября

00:05 09.10.2025

Андрей Дарий



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 октября в разрезе СВО. Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон, и уже в ближайшее время он окажется в знакомых для ВСУ "клещах". В украинском тылу, в том числе в ЕС, назревает очередная тяжелая и, самое главное, дорогая зима.



