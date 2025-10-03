 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 09.10.2025
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной донельзя унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
00:05 09.10.2025

ВС РФ знакомят Северск с тактикой "клещей" – итоговая сводка Readovka за 8 октября

Андрей Дарий

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 8 октября в разрезе СВО. Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон, и уже в ближайшее время он окажется в знакомых для ВСУ "клещах". В украинском тылу, в том числе в ЕС, назревает очередная тяжелая и, самое главное, дорогая зима.



"Юг" идет на Северск

Подразделения группировки "Юг" формируют традиционные "клещи" для Северска в ДНР. Именно это направление примечательно тем, что продвижение здесь давалось нашим бойцам с большим трудом с самого начала СВО. Уже пали такие "укрепы", как Авдеевка, Бахмут и Угледар. Северск пока не поддался.

Вот уже несколько месяцев русская армия планомерно продвигается к Северску, успешно освобождая села Белогоровка и Серебрянка, рассказал Readovka автор Telegram-канала "Архангел Спецназа". На днях ВСУ были выбиты из Звановки и Федоровки. Таким образом, сближение идет и с севера, и с юга. ВС РФ также наступают на город со стороны Верхнекаменского, расположенного восточнее, и по железнодорожным путям, выходящим из Северска на юго-восток. Итого – наши бойцы идут на Северск сразу с четырех направлений.

"Северск уже в каком-то подобии полуохвата. Положение противника заметно ухудшилось, так как теперь что артиллерия, что FPV бьют с расстояния вытянутой руки", – отмечает "Архангел Спецназа".

По словам военного обозревателя, главной сложностью наступления на Северск является местный рельеф. Как утверждается, там на маленьком расстоянии друг от друга стоят несколько сел с озерами, железной дорогой и балками. Все это дает противнику возможность вгрызаться в землю. Снабжение, хоть и заметно усложнилось, еще есть, из-за чего ВСУ пока сохраняют оборону, подчеркнул "Архангел Спецназа".

Как и в случае с Купянском, взятие Северска поможет нашим бойцам выйти на охват северной части ДНР и облегчит освобождение последних крупных городов Донбасса, оставшихся под контролем ВСУ, – Славянска и Краматорска.

Ракетно-дроновые налеты начинают приносить плоды

Западные СМИ обнуляют старания Киева по недопущению каких-либо своих поражений в медиа. Reuters прямо заявляет о том, что прошедшая пятница стала для газовой отрасли Украины самой "черной" с начала конфликта. Агентство приводит слова директора государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз", который признал критический ущерб энергетике страны. Оценить, насколько сильно упало производство, пока что нет возможности, однако Reuters утверждает, что работа наших ВКС в начале весны "срезала" производство украинского газа больше чем на треть. Следовательно, пятничный налет мог унести как минимум столько же. Знаменитые подземные хранилища газа на Украине, как утверждается, заполнены лишь на 42%. Западные аналитики из Energy Aspect предостерегают, что закупка голубого топлива из стран Европы может вырасти с текущих 1,5 млрд куб м до 4,1 млрд куб м – в 2,5 раза. В свою очередь, такой резкий рост потребности приведет к повышению цен в самой Европе. Местные запасы, по оценкам Reuters, упали ниже показателей всех предыдущих лет конфликта на Украине.

Дополнительно сейчас странам ЕС придется наращивать поставки сжиженного газа, чтобы покрыть потребности Киева. Это еще одна прибавка к итоговому ценнику за газ в Европе. Свое слово останется сказать только матушке-природе. В случае, если зима выдастся суровой, сниженные запасы в хранилищах и растущие запросы Украины еще сильнее надавят на цены. И тогда подопечные Евросоюза обойдутся ему еще дороже.

Вчера, 7 октября, главным событием дня стало окружение ВСУ в самом центре Купянска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759957500


