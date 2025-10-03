|Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
00:05 09.10.2025
ВС РФ знакомят Северск с тактикой "клещей" – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Андрей Дарий
Редакция Readovka собрала самые важные события 8 октября в разрезе СВО. Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон, и уже в ближайшее время он окажется в знакомых для ВСУ "клещах". В украинском тылу, в том числе в ЕС, назревает очередная тяжелая и, самое главное, дорогая зима.
"Юг" идет на Северск
Подразделения группировки "Юг" формируют традиционные "клещи" для Северска в ДНР. Именно это направление примечательно тем, что продвижение здесь давалось нашим бойцам с большим трудом с самого начала СВО. Уже пали такие "укрепы", как Авдеевка, Бахмут и Угледар. Северск пока не поддался.
Вот уже несколько месяцев русская армия планомерно продвигается к Северску, успешно освобождая села Белогоровка и Серебрянка, рассказал Readovka автор Telegram-канала "Архангел Спецназа". На днях ВСУ были выбиты из Звановки и Федоровки. Таким образом, сближение идет и с севера, и с юга. ВС РФ также наступают на город со стороны Верхнекаменского, расположенного восточнее, и по железнодорожным путям, выходящим из Северска на юго-восток. Итого – наши бойцы идут на Северск сразу с четырех направлений.
"Северск уже в каком-то подобии полуохвата. Положение противника заметно ухудшилось, так как теперь что артиллерия, что FPV бьют с расстояния вытянутой руки", – отмечает "Архангел Спецназа".
По словам военного обозревателя, главной сложностью наступления на Северск является местный рельеф. Как утверждается, там на маленьком расстоянии друг от друга стоят несколько сел с озерами, железной дорогой и балками. Все это дает противнику возможность вгрызаться в землю. Снабжение, хоть и заметно усложнилось, еще есть, из-за чего ВСУ пока сохраняют оборону, подчеркнул "Архангел Спецназа".
Как и в случае с Купянском, взятие Северска поможет нашим бойцам выйти на охват северной части ДНР и облегчит освобождение последних крупных городов Донбасса, оставшихся под контролем ВСУ, – Славянска и Краматорска.
Ракетно-дроновые налеты начинают приносить плоды
Западные СМИ обнуляют старания Киева по недопущению каких-либо своих поражений в медиа. Reuters прямо заявляет о том, что прошедшая пятница стала для газовой отрасли Украины самой "черной" с начала конфликта. Агентство приводит слова директора государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз", который признал критический ущерб энергетике страны. Оценить, насколько сильно упало производство, пока что нет возможности, однако Reuters утверждает, что работа наших ВКС в начале весны "срезала" производство украинского газа больше чем на треть. Следовательно, пятничный налет мог унести как минимум столько же. Знаменитые подземные хранилища газа на Украине, как утверждается, заполнены лишь на 42%. Западные аналитики из Energy Aspect предостерегают, что закупка голубого топлива из стран Европы может вырасти с текущих 1,5 млрд куб м до 4,1 млрд куб м – в 2,5 раза. В свою очередь, такой резкий рост потребности приведет к повышению цен в самой Европе. Местные запасы, по оценкам Reuters, упали ниже показателей всех предыдущих лет конфликта на Украине.
Дополнительно сейчас странам ЕС придется наращивать поставки сжиженного газа, чтобы покрыть потребности Киева. Это еще одна прибавка к итоговому ценнику за газ в Европе. Свое слово останется сказать только матушке-природе. В случае, если зима выдастся суровой, сниженные запасы в хранилищах и растущие запросы Украины еще сильнее надавят на цены. И тогда подопечные Евросоюза обойдутся ему еще дороже.
