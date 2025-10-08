СП: Как ВВС Поднебесной донельзя унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"

01:52 09.10.2025

Вонючий британский флот: Позорное шоу авианосца "Принц Уэльский" продолжилось возле Тайваня

ВВС Поднебесной донельзя унизили "гордость королевского флота", но заросшим грязью морякам это уже было безразлично



Виталий Орлов

8 октября 2025



Давненько не было вестей, которые всегда вызывают смех, от самого горемычного представителя Королевских ВМС бывшей владычицы морей - флагманского авианосца "Принц Уэльский". И вот они пришли.



