Четверг, 09.10.2025
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной донельзя унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
12:50  ШОС, Узбекистан и новые горизонты взаимодействия (видео)
12:44  Экспансионизм Великобритании в Каспийском регионе – причины и последствия, - Егор Лисовенко
12:42  Свободное падение: что происходит с мировыми ценами на нефть
12:36  Эммануэль Макрон: Клопы напали на Францию по приказу из Кремля
12:31  Почему маршал Пилсудский стал кумиром главы Польши (история)? - Валерий Бурт
11:59  В Астане проходит Евразийский форум KAZENERGY на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы"
02:03  "Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
СП: Как ВВС Поднебесной донельзя унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
01:52 09.10.2025

Вонючий британский флот: Позорное шоу авианосца "Принц Уэльский" продолжилось возле Тайваня
ВВС Поднебесной донельзя унизили "гордость королевского флота", но заросшим грязью морякам это уже было безразлично

Виталий Орлов
8 октября 2025

Давненько не было вестей, которые всегда вызывают смех, от самого горемычного представителя Королевских ВМС бывшей владычицы морей - флагманского авианосца "Принц Уэльский". И вот они пришли.



Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая, заставили британскую пафосную авианесущую лоханку, идущую под "Юнион Джеком", изменить курс, закрыв ей доступ в Тайваньский пролив. И экипаж HMS "Prince of Wales" не рискнувший "дернуть китайского дракона за хвост" смиренно повиновался. Отправив, правда, через пролив один из немногочисленных кораблей своего ордера - фрегат HMS "Richmond" (тип 23).

Однако, обратимся к фактам. Авианосцу "Принц Уэльский", к настоящему времени несколько раз (из-за нескончаемых поломок и перманентной текучки кадров) сменившему состав своего ордера, видимо надоело бесцельное плавание вокруг Японских островов, хотя эти малоэффективные действия и проходили под громкой вывеской "защиты свободы судоходства". И авианосная группа начала движение в сторону своего родного Портсмута, надеясь встретить Рождество в порту приписки.

Решив при этом, что называется, сохранить лицо, пойдя на безусловно рискованный шаг. "Кругосветная эскадра" его величества Карла III попыталась пройти в Сингапур не по безопасному маршруту (через акваторию Восточно-Китайского моря), а презрев предупреждения Пекина демонстративно и гордо проследовать Тайваньским проливом, объявленный Большим Китаем внутренними водами.

К слову, проблема Тайваньского пролива является одной из главных "красных линий" Китая, а потому вряд ли стоит удивляться, что как только "Принц Уэльский" лег на провокационный курс, его капитан Уилл Блэкетт моментально получил от командования Военно-морских сил Национально-освободительной армии Китая официальное предупреждение, в котором говорилось о готовности Пекина предпринять самые крайние меры для прекращения этого демонстративного акта.

По информации пресс-службы Royal Navy (Королевский военно-морской флот Великобритании) китайцы незамедлительно подтвердили свои решительные намерения, осуществив несколько захватов HMS "Prince of Wales" радиолокационными станциями ракетных комплексов J-21, получивших у экспертов Североатлантического альянса прозвище "убийца авианосцев".

Прочувствовав насколько дискомфортные ощущения испытывает цель, находящаяся в прицеле гиперзвуковых противокорабельных ракет, командование авианосца решило отказаться от своих провокативных намерений. Но желание нагадить у бритов присутствует на генетическом уровне, а потому в качестве демонстрации своей спеси в пролив был направлен один из кораблей ордера.

Вот как описывают свое "незабываемое приключение" члены экипажа фрегата HMS "Richmond" (тип 23), подобных которому им не приходилось испытывать за более чем тридцатилетнюю историю корабля: "Китайцы более десяти раз „убили" нас. Самолеты ВВС НОАК наводили на нас ракеты, облучали станциями радиоэлектронной борьбы и даже заливали нас нечистотами с беспилотников. Их эсминцы демонстрировали „конструктивное убийство", а мы чувствовали себя беззащитными мишенями".

А теперь немного подробностей о свежести и чистоплотности. Заливая фрегат нечистотами, китайские товарищи вряд ли получили тот психологический эффект, на который рассчитывали. По той простой причине, что моряки авианосной ударной группы, испытывающие колоссальные проблемы с горячим водоснабжением, названными "Showergate" ("Душегейт"), скорее всего этого просто не заметили.

Даже самые ангажированные "демократические" западные СМИ не смогли не отреагировать на разразившийся скандал: "Команда самого современного авианосца HMS „Prince of Wales"", выполнявшая поход в акватории Средиземного моря, оказалась на грани бунта из-за отсутствия горячей воды. А потому возникает вопрос к Royal Navy: "Мы не можем организовать душ своим морякам, о какой боеготовности можно говорить?".

Помните, мы говорили, что будет смешно. Не прошло и полугода, как ордер самого большого, нового и, говоря языком тинейджеров, навороченного авианосца ВМС его Величества Карла III приступил к боевому развертыванию в рамках операции "Highmast", а его боевые будни становятся все чудесатее и чудесатее, как говорила одна сказочная английская девочка.

Потеряна многоцелевая атомная подводная лодка класса "Astute" - один их важнейших элементов ордера. Суда снабжения оставили флагман, пустившись в долгий поход вокруг Африки из-за опасений проблем с йеменскими хуситами. А добрая половина малозаметных многофункциональных истребителей F-35 "Lightning II" успешно играет роль дорогостоящей, но абсолютно неуместной мебели.

И эта уникальная для любого более или менее современного флота ситуация дополняется невозможностью для экипажа придерживаться общепринятых правил личной гигиены. Вот как это прокомментировал на форуме моряков Великобритании "Fill Your Boots" один из младших офицеров авианосца: "Для шести сотен человек экипажа на корабле, стоящем £3,7 млрд, отсутствие ежедневного душа - это неслыханный позор. Как носить красивую форму, если под ней грязное, дурно пахнущее тело. О какой боеготовности говорят наши адмиралы, неспособные организовать обычные душевые кабины".

Что же, с этим спикером нельзя не согласиться. Однако, становится понятно, чем собрались пугать Россию и Китай "доблестные" Королевские ВМС. А что касается испуганных Пекином британских моряков, то в качестве резюме можно привести мнение еще одного участника форума "Fill Your Boots": "Мы униженно просим у хуситов разрешение на проход через акваторию Красного моря, испуганно шарахаемся после первого предупреждения Китая не входить в воды, которые сами же объявляем международными. И это по-вашему демонстрация флага? На кого рассчитан этот плавучий цирк, обошедшийся британским налогоплательщикам в несколько миллиардов фунтов?".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759963920


