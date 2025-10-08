|СП: Как ВВС Поднебесной донельзя унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
01:52 09.10.2025
Вонючий британский флот: Позорное шоу авианосца "Принц Уэльский" продолжилось возле Тайваня
ВВС Поднебесной донельзя унизили "гордость королевского флота", но заросшим грязью морякам это уже было безразлично
Виталий Орлов
8 октября 2025
Давненько не было вестей, которые всегда вызывают смех, от самого горемычного представителя Королевских ВМС бывшей владычицы морей - флагманского авианосца "Принц Уэльский". И вот они пришли.
Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая, заставили британскую пафосную авианесущую лоханку, идущую под "Юнион Джеком", изменить курс, закрыв ей доступ в Тайваньский пролив. И экипаж HMS "Prince of Wales" не рискнувший "дернуть китайского дракона за хвост" смиренно повиновался. Отправив, правда, через пролив один из немногочисленных кораблей своего ордера - фрегат HMS "Richmond" (тип 23).
Однако, обратимся к фактам. Авианосцу "Принц Уэльский", к настоящему времени несколько раз (из-за нескончаемых поломок и перманентной текучки кадров) сменившему состав своего ордера, видимо надоело бесцельное плавание вокруг Японских островов, хотя эти малоэффективные действия и проходили под громкой вывеской "защиты свободы судоходства". И авианосная группа начала движение в сторону своего родного Портсмута, надеясь встретить Рождество в порту приписки.
Решив при этом, что называется, сохранить лицо, пойдя на безусловно рискованный шаг. "Кругосветная эскадра" его величества Карла III попыталась пройти в Сингапур не по безопасному маршруту (через акваторию Восточно-Китайского моря), а презрев предупреждения Пекина демонстративно и гордо проследовать Тайваньским проливом, объявленный Большим Китаем внутренними водами.
К слову, проблема Тайваньского пролива является одной из главных "красных линий" Китая, а потому вряд ли стоит удивляться, что как только "Принц Уэльский" лег на провокационный курс, его капитан Уилл Блэкетт моментально получил от командования Военно-морских сил Национально-освободительной армии Китая официальное предупреждение, в котором говорилось о готовности Пекина предпринять самые крайние меры для прекращения этого демонстративного акта.
По информации пресс-службы Royal Navy (Королевский военно-морской флот Великобритании) китайцы незамедлительно подтвердили свои решительные намерения, осуществив несколько захватов HMS "Prince of Wales" радиолокационными станциями ракетных комплексов J-21, получивших у экспертов Североатлантического альянса прозвище "убийца авианосцев".
Прочувствовав насколько дискомфортные ощущения испытывает цель, находящаяся в прицеле гиперзвуковых противокорабельных ракет, командование авианосца решило отказаться от своих провокативных намерений. Но желание нагадить у бритов присутствует на генетическом уровне, а потому в качестве демонстрации своей спеси в пролив был направлен один из кораблей ордера.
Вот как описывают свое "незабываемое приключение" члены экипажа фрегата HMS "Richmond" (тип 23), подобных которому им не приходилось испытывать за более чем тридцатилетнюю историю корабля: "Китайцы более десяти раз „убили" нас. Самолеты ВВС НОАК наводили на нас ракеты, облучали станциями радиоэлектронной борьбы и даже заливали нас нечистотами с беспилотников. Их эсминцы демонстрировали „конструктивное убийство", а мы чувствовали себя беззащитными мишенями".
А теперь немного подробностей о свежести и чистоплотности. Заливая фрегат нечистотами, китайские товарищи вряд ли получили тот психологический эффект, на который рассчитывали. По той простой причине, что моряки авианосной ударной группы, испытывающие колоссальные проблемы с горячим водоснабжением, названными "Showergate" ("Душегейт"), скорее всего этого просто не заметили.
Даже самые ангажированные "демократические" западные СМИ не смогли не отреагировать на разразившийся скандал: "Команда самого современного авианосца HMS „Prince of Wales"", выполнявшая поход в акватории Средиземного моря, оказалась на грани бунта из-за отсутствия горячей воды. А потому возникает вопрос к Royal Navy: "Мы не можем организовать душ своим морякам, о какой боеготовности можно говорить?".
Помните, мы говорили, что будет смешно. Не прошло и полугода, как ордер самого большого, нового и, говоря языком тинейджеров, навороченного авианосца ВМС его Величества Карла III приступил к боевому развертыванию в рамках операции "Highmast", а его боевые будни становятся все чудесатее и чудесатее, как говорила одна сказочная английская девочка.
Потеряна многоцелевая атомная подводная лодка класса "Astute" - один их важнейших элементов ордера. Суда снабжения оставили флагман, пустившись в долгий поход вокруг Африки из-за опасений проблем с йеменскими хуситами. А добрая половина малозаметных многофункциональных истребителей F-35 "Lightning II" успешно играет роль дорогостоящей, но абсолютно неуместной мебели.
И эта уникальная для любого более или менее современного флота ситуация дополняется невозможностью для экипажа придерживаться общепринятых правил личной гигиены. Вот как это прокомментировал на форуме моряков Великобритании "Fill Your Boots" один из младших офицеров авианосца: "Для шести сотен человек экипажа на корабле, стоящем £3,7 млрд, отсутствие ежедневного душа - это неслыханный позор. Как носить красивую форму, если под ней грязное, дурно пахнущее тело. О какой боеготовности говорят наши адмиралы, неспособные организовать обычные душевые кабины".
Что же, с этим спикером нельзя не согласиться. Однако, становится понятно, чем собрались пугать Россию и Китай "доблестные" Королевские ВМС. А что касается испуганных Пекином британских моряков, то в качестве резюме можно привести мнение еще одного участника форума "Fill Your Boots": "Мы униженно просим у хуситов разрешение на проход через акваторию Красного моря, испуганно шарахаемся после первого предупреждения Китая не входить в воды, которые сами же объявляем международными. И это по-вашему демонстрация флага? На кого рассчитан этот плавучий цирк, обошедшийся британским налогоплательщикам в несколько миллиардов фунтов?".