02:29 09.10.2025

Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала

08.10.2025

Россия столкнулась с массой санкций, но ее экономика смогла опереться на один ключевой столп поддержки: золото.

На фото: Международные резервы Российской Федерации на 01.10.2025 составляют 713 млрд долл. США, из них валютные резервы - 431, монетарное золото - 282.

В 2006 году Центральный банк России перешел от статуса нетто-продавца золота к статусу нетто-покупателя и накопил один из крупнейших запасов в мире. Золотые резервы - часть плана по созданию экономики "России-крепости", неуязвимой для санкций.

Уловка принесла щедрые плоды в последние недели после резкого роста цен на золото. В среду цена на золото впервые превысила 4000 долларов за унцию, увеличившись с начала года более чем на 50%. Благодаря этому ралли российские запасы золота в объеме 2326,5 тонны оцениваются чуть более чем в 302 млрд долларов.



Последний этап рост был обусловлен опасениями по поводу пузыря на рынке акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), беспокойством по поводу приостановки работы правительства США и неожиданной отставкой премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

Однако в последние годы цена на золото стремительно выросла. Она удвоилась с конца 2023 года и взлетела на 841% с начала 2006 года, когда Россия начала наращивать свои запасы.

По данным Всемирного золотого совета, Центральный банк России значительно увеличил закупки золота в 2014 году, примерно в то время, когда был возвращен Крым. За следующие 5 лет ЦБ РФ приобрел 1258 тонн золота, что помогло ему сформировать 6-й по величине национальный резерв в мире.

В августе 2025 года страна была одним из двух нетто-продавцов золота. Она продала чуть более трех тонн на сумму около 441 миллионов долларов. Всемирный золотой совет заявил, что продажа золота Россией, "вероятно, связана с ее программой военных расходов".

Золото традиционно считается безопасным активом в периоды нестабильности. Эва Манти, стратег по сырьевым товарам в ING, отметила, что его "исторический рост" был вызван конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине. Его цена выросла на 111% после февраля 2022 года.

"Рост цен на золото был обусловлен двумя факторами: во-первых, значительным ростом закупок центральными банками после украинского конфликта, а во-вторых, недавним ростом интереса со стороны розничных инвесторов, где мы, например, увидели существенное увеличение притока средств в ETF [биржевые инвестиционные фонды]", - говорит Эрен Осман из частного банка Arbuthnot Latham.

Конфликт в Украине - один из многочисленных кризисов, охвативших мир в последние годы: от пандемии до торговой войны Дональда Трампа и опасений по поводу растущего уровня государственного долга.

"Управляющие фондами и глобальными резервами хотят защититься от фискальной безрассудности, обесценивания валюты и непредсказуемой государственной политики, и золото находится в самом центре этого движения", - говорит Крис Уэстон, аналитик брокерской компании Pepperstone.

Золото также резко подорожало на фоне снижения процентных ставок по всему миру после периода резкого роста, вызванного пандемией. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в октябре. Снижение ставок ослабляет доллар, делая золото более доступным для покупателей, не использующих американскую валюту.

Тай Вонг, независимый трейдер металлами, заявил агентству Reuters:

"Сейчас в эту торговлю так много веры, что рынок будет ждать следующего большого круглого числа, а именно 5000, при этом ФРС, вероятно, продолжит снижать ставки. На этом пути будут некоторые трудности, такие как длительное перемирие на Ближнем Востоке или на Украине, но фундаментальные движущие силы торговли, огромный и растущий долг, диверсификация резервов и слабый доллар вряд ли изменятся в среднесрочной перспективе".

Россия, безусловно, не единственный бенефициар роста цен на золото. Китай также значительно увеличил свои резервы в последние годы и занимает седьмое место в мире по объему запасов.

Между тем США остаются крупнейшим в мире держателем золота с 8133 тоннами, что в настоящее время оценивается в 1,04 трлн долларов. Впервые золотовалютные резервы какой-либо страны превысили порог в один триллион долларов США.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Telegraph.

Источник - ProFinance.Ru
