ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала

02:29 09.10.2025

Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала



08.10.2025



Россия столкнулась с массой санкций, но ее экономика смогла опереться на один ключевой столп поддержки: золото.



На фото: Международные резервы Российской Федерации на 01.10.2025 составляют 713 млрд долл. США, из них валютные резервы - 431, монетарное золото - 282.



В 2006 году Центральный банк России перешел от статуса нетто-продавца золота к статусу нетто-покупателя и накопил один из крупнейших запасов в мире. Золотые резервы - часть плана по созданию экономики "России-крепости", неуязвимой для санкций.



Уловка принесла щедрые плоды в последние недели после резкого роста цен на золото. В среду цена на золото впервые превысила 4000 долларов за унцию, увеличившись с начала года более чем на 50%. Благодаря этому ралли российские запасы золота в объеме 2326,5 тонны оцениваются чуть более чем в 302 млрд долларов.



