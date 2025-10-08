Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова

03:47 09.10.2025

Завтра вечера мудренее

Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело

08.10.2025



8 октября президент России Владимир Путин прилетел в Душанбе на трехдневные мероприятия, и одним из главных специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает двусторонние переговоры Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые должны пройти в середине дня 9 октября.



На площади Дружбы ждали Владимира Путина. Это был уже поздний вечер, фотографы переживали, что все для них пропало.



Но то, что надо, было все-таки освещено хорошо. Здесь высился мемориальный ансамбль с характерным скульптурным портретом основателя первого таджикского государства Исмоила Сомони, отчетливо похожим еще на одного правителя, а вернее, короля российской эстрады Филиппа Киркорова (тем более что есть и ансамбль - мемориальный).



Ансамбль состоит из скульптуры Исмоила Сомони со скипетром в руках высотой 13 м, выполненной из бронзы, сталактитовой арки высотой 43 м, увенчанной короной, и модели мавзолея династии Саманидов в Бухаре у основания монумента. По обеим сторонам памятника бронзовые (такое впечатление, что сторожевые, по крайней мере прирученные) львы.



Внешний вид площади изменился после того, как год назад председатель КНР Си Цзиньпин открыл здесь здание парламента Таджикистана, построенное китайцами на деньги, говорят, китайцев, и Дом правительства Таджикистана (тоже выполненный китайскими мастерами).



И сейчас площадь Дружбы производит впечатление полноценной площади (к тому же, вопреки рассказу, не китайской).



Постепенно эта площадь заполнялась солдатами почетного караула и журналистами. Тележурналисты приехали из образцовой русской школы, куда и возят тележурналистов. В школе учатся таджики, но ее главная особенность в том, что она вплотную примыкает к зданию посольства США в Таджикистане.



Рассказывают, что директор школы специально выбирал такое место для флагштока, чтобы российский флаг оказался заметно выше американского (оба регулярно поднимаются и хорошо заметны).



К тому же, говорят, российский и таджикский гимны начинают играть, бывает, именно в тот момент, когда по территории посольства идет посол США, который воспитан в классической дипломатической традиции и считает своим долгом останавливаться и замирать при исполнении гимна.



Впрочем, тележурналистам этого не рассказывали и даже гимн не исполнили, хотя некоторые, по моим сведениям, об этом просили во имя сюжета на федеральном телеканале.



Тем временем самолет российского президента приземлился в Душанбе. Владимир Путин был встречен президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и долго шел вдоль специально разбитых цветочных клумб по обе стороны длинного ковра, ведущего в зал официальных делегаций. К трапу кортеж из-за клумб даже не подъехал бы. Я таких выдающихся клумб на аэродромном поле, признаться, никогда не видел.



