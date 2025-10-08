 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
03:47 09.10.2025

Завтра вечера мудренее
Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело
08.10.2025

8 октября президент России Владимир Путин прилетел в Душанбе на трехдневные мероприятия, и одним из главных специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает двусторонние переговоры Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые должны пройти в середине дня 9 октября.

На площади Дружбы ждали Владимира Путина. Это был уже поздний вечер, фотографы переживали, что все для них пропало.

Но то, что надо, было все-таки освещено хорошо. Здесь высился мемориальный ансамбль с характерным скульптурным портретом основателя первого таджикского государства Исмоила Сомони, отчетливо похожим еще на одного правителя, а вернее, короля российской эстрады Филиппа Киркорова (тем более что есть и ансамбль - мемориальный).

Ансамбль состоит из скульптуры Исмоила Сомони со скипетром в руках высотой 13 м, выполненной из бронзы, сталактитовой арки высотой 43 м, увенчанной короной, и модели мавзолея династии Саманидов в Бухаре у основания монумента. По обеим сторонам памятника бронзовые (такое впечатление, что сторожевые, по крайней мере прирученные) львы.

Внешний вид площади изменился после того, как год назад председатель КНР Си Цзиньпин открыл здесь здание парламента Таджикистана, построенное китайцами на деньги, говорят, китайцев, и Дом правительства Таджикистана (тоже выполненный китайскими мастерами).

И сейчас площадь Дружбы производит впечатление полноценной площади (к тому же, вопреки рассказу, не китайской).

Постепенно эта площадь заполнялась солдатами почетного караула и журналистами. Тележурналисты приехали из образцовой русской школы, куда и возят тележурналистов. В школе учатся таджики, но ее главная особенность в том, что она вплотную примыкает к зданию посольства США в Таджикистане.

Рассказывают, что директор школы специально выбирал такое место для флагштока, чтобы российский флаг оказался заметно выше американского (оба регулярно поднимаются и хорошо заметны).

К тому же, говорят, российский и таджикский гимны начинают играть, бывает, именно в тот момент, когда по территории посольства идет посол США, который воспитан в классической дипломатической традиции и считает своим долгом останавливаться и замирать при исполнении гимна.

Впрочем, тележурналистам этого не рассказывали и даже гимн не исполнили, хотя некоторые, по моим сведениям, об этом просили во имя сюжета на федеральном телеканале.

Тем временем самолет российского президента приземлился в Душанбе. Владимир Путин был встречен президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и долго шел вдоль специально разбитых цветочных клумб по обе стороны длинного ковра, ведущего в зал официальных делегаций. К трапу кортеж из-за клумб даже не подъехал бы. Я таких выдающихся клумб на аэродромном поле, признаться, никогда не видел.



Тем временем на площади Дружбы заканчивались последние приготовления. Ответственный прошелся вдоль всего строя туда и обратно и что-то сунул под нос каждому солдату. Я уловил явственный запах нашатыря. Таджикские технологии вызывали интерес, причем жгучий.

И странно, очень странно вели себя птицы. В полной тишине они вдруг страшно раскричались на площади за пять минут до приезда российского президента. Такое впечатление, что в ближайшем гигантском дереве у здания парламента их пряталось несколько сотен, а то и тысяч. И сейчас они кричали так, что заглушали наши голоса. Было тревожно, что ли. Ведь самих птиц еще и не было видно. И кто дал им всем эту команду?..

Владимир Путин возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони, пройдя вдоль строя бодрого караула, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем отвечал на вопросы, какой видится встреча российского и азербайджанского президентов.

Об этой встрече все в Азербайджане знают и говорят всю последнюю неделю, а у нас ее не афишируют (даже в сценарии она, в отличие от остальных, помечена просто как "двусторонняя встреча" - видимо, чтобы не сглазить).

Тем не менее именно эта встреча рискует стать главным событием если не всего визита иностранных гостей в Душанбе, то уж точно завтрашнего дня.

С площади Дружбы Владимир Путин поехал ужинать с господином Рахмоном в Ботанический сад.

Таджикский Ботанический сад, в отличие от российского, приспособлен для этого.

Андрей Колесников, Душанбе

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1759970820


