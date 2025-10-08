Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС

05:07 09.10.2025 Как идет строительство первой АЭС в Узбекистане

08.10.2025

В данный момент компания Enter Engineering проводит подготовительные строительные работы, которые финансируются за счет госбюджета.



В Фаришском районе Джизакской области строят первую в Узбекистане атомную электростанцию. Она разместится на 525 гектарах. Генподрядчиком проекта выступает Росатом, а субподрядчиком строительства - местная компания Enter Engineering.







В данный момент идут подготовительные строительные работы, финансирование которых осуществляется за счет госбюджета. В этом месяце здесь приступят к созданию котлована на территории реакторного острова, а в марте 2026 года зальют первый бетон.



"Проект у нас реализуется оперативно, разработка проектной документации и проектных решений по безопасности находятся под наблюдением всех соответствующих министерств и ведомств. Каждый сантиметр и каждый болтик мы изучаем и получаем от российской стороны обоснование, что делаем все верно. Поэтому, думаю, за безопасность здесь не стоит беспокоиться", - отметил в ходе пресс-тура на площадку размещения атомной электростанции директор Дирекции по строительству АЭС Абдижамил Калмуратов.



Здесь строят вахтовый городок с общежитиями, где до конца 2025 поселят полторы тысячи специалистов, а в 2026 году - до пяти тысяч.



Калмуратов рассказал, что для работы на ядерном острове пригласят специалистов Росатома, построивших АЭС "Пакш", "Аккую", "Эль-Дабаа" с привлечением местных кадров.



"Уже отдельно разрабатывается программа по подготовке кадров с опорными вузами Росатома и вузами, которые готовят энергетиков в Узбекистане. Мы уже работаем с нашими действующими акционерными обществами, где есть избыток кадров, которых мы бы могли принять к себе на работу, доучивать и готовить", - сказал он.



Для тех, кто будет работать на реакторной установке, создадут учебно-тренировочный центр с точной копией пульта, с помощью которого в дальнейшем они будут управлять реактором. Там будут прорабатывать разные модели ситуаций.



Для специалистов АЭС построят город атомщиков, для которого уже отобрано более 100 гектаров земли, которая находится на балансе хокимията.



"Ведутся работы по разработке проекта по размещению моногородка. Он будет реализован как зеленый город, без применения вредных технологий, с учетом использования нашей же электроэнергии в последующем для того, чтобы подавать и тепло от нашего реактора. Планируется построить город на 2,5-3 тысячи человек. Здесь будут находиться передовые и инженерные школы, детские сады, больницы, роддом", - рассказал Калмуратов.



Сейчас на строительных работах заняты 400 человек, число рабочих, к радости местных жителей, планируют увеличить до двух тысяч.



"Я живу в махалле "Хонбанди". У нас много безработных. Мы ожидаем, что молодежь сможет работать на этом объекте. Вокруг АЭС появится инфраструктура, будет новое строительство. Я думаю, здесь построят цементный завод, арматурные цеха", - поделился аксакал схода граждан махалли "Хонбанди" Фаришского района Джизакской области Айбек Зуфтаров.



Проект строящейся в Узбекистане АЭС является уникальным. Он объединит два реактора малой и большой мощности по 1000 МВт и по 55 МВт - ВВЭР-1000 поколения 3+ и РИТМ-200Н. Планируют, что к 2035 году АЭС будет вырабатывать свыше 15 млрд кВт⋅ч электроэнергии. На Мировой атомной неделе в Москве директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев подчеркнул, что проект АЭС в Узбекистане - это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.



Атом под узбекским солнцем. Как у Тузкана рождается энергетическое будущее страны

8 октября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Фаришском районе Джизакской области, рядом с озером Тузкан, активно готовят площадку для строительства первой атомной электростанции в истории страны. Территория будущего комплекса занимает около 525 гектаров.



Здесь планируется возвести два крупных реактора и два малых. Совокупная установленная мощность станции превысит 2 гигаватта, что позволит обеспечить электроэнергией миллионы потребителей.



Корреспонденты Podrobno.uz побывали на строительной площадке в рамках пресс-тура и увидели, как формируется фундамент будущего атомной энергетики страны.







Подготовка площадки



Глава Дирекции по строительству АЭС Абдужамил Калмуратов рассказал, что участок под малые реакторы уже полностью выровнен и готов к земляным работам. Выемка котлована намечена на 9–10 октября.



Компания Enter Engineering, выступающая субподрядчиком, уточнила, что глубина основного котлована составит 13 метров, а объем извлекаемого грунта достигнет 2 миллионов кубометров.



"Малая АЭС разместится на участке площадью 63 гектара. Сейчас ведутся подготовительные работы по устройству котлована, укреплению грунта и созданию временной инфраструктуры. Сами реакторы пока находятся на стадии проектирования", – отметил в интервью с корреспондентом Podrobno.uz менеджер по земляным работам Арслан Муминов.



В марте 2025 года планируется заливка первого бетона.



По словам главы дирекции, арматуру будут производить и монтировать непосредственно на площадке. Завершить основные работы планируется к августу следующего года, еще около полугода уйдет на дополнительные строительные мероприятия и техническую подготовку площадки.



Реакторы и их назначение



Комплекс будет включать два больших по 1000 мегаватт и два малых реактора по 55 мегаватт. Крупные обеспечат стабильную генерацию для энергосистемы страны, а малые – гибкость и возможность балансировки при подключении солнечных и ветровых станций.



"Малые реакторы позволяют эффективно регулировать нагрузку и интегрировать в сеть возобновляемые источники энергии. Они полностью автономны и безопасны", – подчеркнул Абдужамил Калмуратов.



По его словам, в проекте применяются современные технологии с учетом климатических и сейсмических особенностей региона. Реакторы относятся к системам пассивной безопасности, которые способны автоматически останавливать реакцию и охлаждать активную зону даже при отключении внешнего питания.



Ядерные отходы



Станция будет работать по принципу замкнутого водного цикла, что исключает загрязнение окружающей среды и минимизирует испарение воды.



Другой важный экологический вопрос – ядерные отходы. По словам главы дирекции в Узбекистане они храниться не будут – их будут вывозить в Россию. Для этого будут заключены отдельные договоренности.



"Мы разрабатываем стратегию по обращению с радиоактивными отходами и переработке отработанного топлива. Возможно, потребуется арендовать участки земли, но этот процесс будет долгим и поэтапным. Международный опыт показывает, что такие соглашения обычно заключаются одновременно со строительством станции. Принципиальная договоренность с Россией о приеме отработанного топлива уже достигнута", – добавил Калмуратов.



Экономическая составляющая



Проект рассчитан на долгосрочную экономическую эффективность. Было проработано более сотни вариантов финансовой модели, из которых выбраны наиболее оптимальные.



"Первая стадия строительства всегда самая затратная. Сейчас можно уверенно сказать, что стоимость проекта не превысит одного миллиарда долларов. Он не дотационный и рассчитан на полную окупаемость", – отметил Калмуратов.



Сокращение числа малых реакторов с шести до двух с одновременным введением двух крупных реакторов позволило оптимизировать смету, сохранив производительность и безопасность станции.



"Внутри проекта ведется активная работа по локализации. Планируется использовать отечественные материалы – кабели, цемент, щебень, арматуру. Это позволит снизить себестоимость АЭС", – пояснил глава дирекции.



Кроме того, благодаря проекту около 20 тысяч человек получат работу, а предприятия, производящие строительные материалы, будут обеспечены загрузкой. Вокруг станции будет развиваться туризм, социальная инфраструктура, торговля и услуги.



"Оценивать проект только по стоимости киловатта некорректно – важно учитывать весь комплекс экономических и социальных эффектов", – подчеркнул он.



Отношение жителей



Жители Фаришского района воспринимают строительство АЭС с интересом и надеждой.



"Население Узбекистана растет – сейчас нас уже около 38 миллионов, и люди, конечно, хотят лучшей жизни. Когда население увеличивается, нужно развивать инфраструктуру – ведь всем необходима электроэнергия", – поделился аксакал махалли Хамбанди Айбек Зуфтаров в интервью для Podrobno.uz.



Мужчина верит, что проект позволит получать дешевую электроэнергию, которая покроет значительную часть потребностей республики.



"Раньше мы даже не задумывались об этом, не представляли себе такое. А теперь изучаем этот вопрос всерьез – технологии развиваются, все идет вперед", – добавил он.



По словам аксакала, вначале у жителей действительно были опасения относительно соседства с объектом, но благодаря разъяснительной работе отношение к АЭС изменилось. Их убедили: станция будет соответствовать международным стандартам безопасности и принесет стабильную и доступную электроэнергию для региона.



Отметим, ранее глава "Узатома" рассказывал о том, что люди с нетерпением ждут запуска первой АЭС в Джизаке.



В ноябре-декабре в Узбекистане пройдут общественные слушания по строительству атомной электростанции. Стать их участниками смогут все желающие – пригласят также журналистов и представителей зарубежных стран.



По итогам слушаний пройдет голосование по возможным изменениям в проект, однако вопрос о его отмене не рассматривается.



Как отметил Абдужамил Калмуратов, цель слушаний – не пересмотр контракта, а обсуждение экологических аспектов строительства. При этом, по его словам, корректировки в проект или отдельные положения договора вполне возможны.



Перспективы



АЭС в Фаришском районе станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов независимого Узбекистана. По оценкам специалистов, станция позволит покрыть до 15 % потребностей страны в электроэнергии, обеспечивая стабильность энергосистемы даже в периоды пикового спроса.



Проект под Джизаком – результат многолетней подготовки и анализа. Ведь прежде, чем начать строительство, необходимо было найти идеальное место, отвечающее десяткам требований – от сейсмоустойчивости и гидрологии до транспортной логистики и социальной инфраструктуры.



Поиск этого участка растянулся почти на восемь лет и включал десятки вариантов, сотни исследований и тысячи страниц экспертных заключений. Решение о выборе площадки рядом с озером Тузкан стало итогом масштабной работы ученых, инженеров и международных консультантов. Источник - Podrobno.uz

