ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?

12:11 09.10.2025

Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?

Вероятно, возможный компромат на южнокорейские элиты уничтожен



09.10.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



26 сентября 2025 года в государственном дата-центре Южной Кореи National Information Resources Service (NIRS) в городе Тэджоне вспыхнул пожар. За несколько часов огонь уничтожил серверы облачного хранилища G-Drive (от слова government), где государственным чиновникам выделялось по 30 ГБ для хранения различных документов, которые запрещено было хранить на офисных компьютерах. Им пользовалось 17% всех федеральных чиновников, или около 125 тысяч человек. Кроме того, там хранились данные еще 163 онлайн-сервисов южнокорейского правительства.



Масштаб потерь оценивается в 858 терабайт данных, которые могут быть утеряны навсегда. Среди пострадавших сервисов – регистрация бизнесов, проверка безопасности продуктов, сертификация импорта и экспорта, обработка визовых заявок.



Отраслевые эксперты давно предупреждали о рисках точечных сбоев в критически важной инфраструктуре, и это событие лишь подтверждает эти опасения. Газета Korea JoongAng Daily пишет, что из-за большой емкости и низкой производительности хранилища системы внешние резервные копии не создавались, что привело к безвозвратной потере всех данных.



Представители министерства внутренних дел и безопасности подтвердили, что восстановительные работы ведутся, но полная оценка масштабов потери данных, особенно для министерства управления персоналом, может занять несколько недель.



Причиной пожара стали литиевые аккумуляторы, поставленные компанией LG Energy Solution, что вызвало вопросы о безопасности аккумуляторов в центрах обработки данных.



"В литиевых аккумуляторах есть терморезисторы и платы защиты от перегрева, тот, кто знает как программно отключить их, получает возможность перегреть аккумулятор и вызвать пожар", – пишут на российских форумах в обсуждении южнокорейского инцидента.



Обсуждения в социальных сетях Южной Кореи усилили подозрения в саботаже. Ряд пользователей предположил возможное иностранное вмешательство.



Спустя несколько дней после масштабного пожара в дата-центре национального информационно-ресурсного агентства Южной Кореи (NIRS) в Тэджоне (Daejeon), который вызвал сбой в работе 647 государственных сервисов, еще в одном центре обработки данных (ЦОД) этого города произошел пожар, сообщила газета The Korea JoongAng Daily.



На этот раз возгорание произошло в дата-центре корейского провайдера Lotte Innovate. Пожарная служба города направила на место происшествия 21 единицу техники и 62 человека личного состава, и вскоре пожар был потушен. Пострадавших нет, сообщила газета. Под управлением Lotte Innovate находятся четыре ЦОД в Южной Корее. Дата-центр в Тэджоне был введен в эксплуатацию в 2010 году.



Согласно предварительной версии, возгорание произошло в модуле источника бесперебойного питания (ИБП) в машинном зале на первом этаже двухэтажного здания.



Заметим, что G-Drive создавался с 2017 года специально как единое хранилище для всех чиновников. Власти Южной Кореи запретили им пользоваться Google Drive из соображений цифрового суверенитета и обязали держать все данные в государственной системе, которую по неизвестным причинами сделали без нормального резервного копирования. Официальное опровдание – "технические сложности из-за большого объема".



На самом деле, 858 Тбайт – это крохи в масштабах государства. По информации Счетной палаты России за 2022 год, общий объем хранилищ данных федеральных органов власти и их подведомственных учреждений составлял 510 976 терабайт.



В любом учебнике по сетевой инфраструктуре прописано железное правило: резервные копии должны храниться физически отдельно от основных данных. Желательно в другом здании. Еще лучше – в другом городе. Идеально – в другом регионе с отдельным энергоснабжением.



Странное решение южнокорейских властей, которые пренебрегли резервированием данных, вызвало подозрение российских аналитиков, что дело нечисто: "858 терабайт документов – это компромат на всех… На всех министров. На весь бизнес, который работал с властью. На судей, прокуроров, силовиков… Это был встроенный механизм самоуничтожения, созданный по молчаливому консенсусу враждующих элит. Система была спроектирована хрупкой намеренно. Как кнопка "стереть все" для всего госаппарата".



Вполне вероятно, что данные по госчиновникам не резервировались намеренно и с дурными целями. Теперь это уже не проверишь, так как гипотетический компромат на южнокорейские элиты уничтожен.



Но сам факт критической уязвимости суверенной цифровой крепости Южной Кореи мог подтолкнуть внешних авторов, как это предположили в южнокорейских сетях, на акт саботажа.



В начале 2024-го крупнейший в мире американский инвестиционный фонд BlackRock купил Global Infrastructure Partners (GIP), один из крупнейших в мире инфраструктурных фондов, за $12,5 млрд. В свою очередь, компания GIP, основанная в 2006 году, управляет клиентскими активами на сумму более $100 млрд. Первоочередное внимание уделяется секторам энергетики, транспорта, водоснабжения и утилизации отходов, а также цифровым технологиям, включая направление дата-центров.



Таким образом, теперь BlackRock владеет инфраструктурой, которая владеет инфраструктурой.



Global Infrastructure Partners в настоящее время ведет переговоры о приобретении оператора центров обработки данных Aligned Data Centers, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.



Стоимость Aligned, по словам одного из собеседников агентства, может составить около $40 млрд. Сделка может стать одной из крупнейших в 2025 году, отмечает Bloomberg: по подсчетам агентства, она войдет в топ-5 самых крупных в мире в 2025 году.



На сегодняшний день Aligned Data Centers оперирует кампусами в Чикаго (штат Иллинойс), Далласе (штат Техас), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Финиксе (штат Аризона) и Северной Вирджинии. Кроме того, компания занимается строительством объектов в Мэриленде, Огайо, Иллинойсе и Вирджинии. В начале текущего года Aligned Data Centers привлекла на развитие $12 млрд в виде долговых обязательств и акционерного капитала из фондов, подконтрольных австралийской Macquarie Asset Management.



Помимо этого, Global Infrastructure Partners рассматривает вариант приобретения энергетической компании AES Corp. Стоимость AES с учетом долга составляет примерно $38 млрд.



Если эти сделки закроются, то BlackRock войдет в топ-5 крупнейших владельцев дата-центров в мире уже в 2025 году.



По информации Bloomberg, в сделке между GIP и Aligned Data Centers может принять участие инвестиционный фонд MGX, принадлежащий государственной холдинговой компании из Абу-Даби Mubadala Investment Company. При этом MGX уже владеет долей в Aligned Data Centers. Предполагается, что о продаже оператора ЦОД будет официально объявлено в ближайшее время. Ни одна из сторон комментарии по данному вопросу не дает.



И сейчас через GIP они, по данным Financial Times, ведут переговоры о покупке энергетической компании AES за ~$38 млрд. Их цель не просто хранить данные, а владеть энергией, которая питает эти данные.



В текущей реальности искусственный интеллект, базирующийся на больших данных, которые хранятся в дата-центрах, становится грозным оружием в геополитической конкуренции между ведущими мировыми державами.



Тот, кто контролирует дата-центры, имеет наилучшие шансы на победу в этой конкуренции.



Идущий к этой цели BlackRock, возможно, не мог оставить вне своего зловещего внимания лидирующую в мировой гонке цифровизации Южную Корею, задумавшую построить цифровой суверенитет.



Пожары, уничтожившие "суверенные" дата-центры, станут мощным стимулом для властей Южной Кореи хранить данные в облачных хранилищах Google Drive, подконтрольных все тому же BlackRock.