Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко

13:32 09.10.2025

Мы продолжаем жить в мире национальных государств

Вестфальскую систему не способны преодолеть ни классы, ни корпорации, ни общие институты



Алексей Фененко

Об авторе: Алексей Валериевич Фененко – доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

08.10.2025



Выступая на XXII заседании Валдайского клуба, президент Владимир Путин дал важную оценку событиям конца ХХ века: "35 лет назад, когда, казалось, заканчивалась конфронтация холодной войны, мы надеялись на наступление эпохи подлинного сотрудничества. Казалось, что не осталось идеологических и других препятствий, которые мешали бы совместно решать проблемы, общие для человечества, и регулировать, разрешать неизбежные споры и конфликты на основании взаимного уважения и учета интересов каждого".



Как показал президент России, эти надежды оказались несостоятельными: в мире наступил новый виток не только межгосударственной, но и цивилизационной борьбы. Однако слова Путина поднимают и другую проблему: почему у советского руководства конца 1980-х годов были такие гипертрофированные надежды на то, что после холодной войны наступит бесконфликтный мир?



