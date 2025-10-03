Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский

14:57 09.10.2025

ПИТЕР ТИЛЬ И ЕГО "ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ". ТЕХНОАРХИТЕКТОР НОВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЭЛИТЫ



Питер Тиль - это сила, облеченная в деньги. Человек, в отличие от Илона Маска, циничный и далекий от идеализма. Ему выгодно, чтобы его воспринимали не более чем инвестора - в то время как он влияет на власть больше многих политиков. Его политический путь берет начало в Стэнфордском университете. Первоначально он продвигал свободу слова, однако впоследствии сменил взгляды в сторону повестки MAGA. Но кто сегодня об этом вспомнит? В конце концов, Трамп тоже начинал свой путь как сторонник Демпартии.



Тиль, одновременно, позиционировал себя фрондером и поборником контркультуры, входил во все мыслимые круги глобалистской элиты, в т.ч. полулегендарный Бильдербергский клуб - и при этом выступал спонсором ЦРУ, борцом с иностранным влиянием в Кремниевой долине и важнейшим информатором американских спецслужб под кодовым именем "Философ." Питер Тиль и в самом деле философ. Но не идеолог. Он тот, кто создает и двигает идею не как цель, а как инструмент для реализации большого проекта по замене существующей системы. Безусловно, такая грандиозная цель в его понимании оправдывает и не меньшие потенциальные жертвы. И все его проекты от Palantir до Founders Fund, от Mithril до Anduril, несут, помимо практической логики, еще и логику идейную.



Первая политическая идея Тиля, как ни парадоксально, подразумевала захват политического поля технократами и производственными гигантами с целью его же уничтожения. Данная идея, стержневая для акселерационизма, предполагала "свержение бюрократии" и приход к власти корпоратократии с утверждением техната. Однако в действительности эта мнимая революция преследует своей целью не преобразование капитализма, а его реанимацию. И Тиль начал свою деятельность по продвижению этой идеи с финансирования "нервной системы" западного общества - сетей образования и мягкой силы в свою пользу. На пути к этой задаче он не стеснялся поддерживать даже противоположные воззрения, неустанно подбрасывая миллиарды долларов в "пожар мировой технокорпоративной революции".



Одним из перспективных инвестпроектов Тиля на политической арене выступает нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс. Именно Тилю народный любимец и автор Элегии хиллбилли обязан многим, от раскрутки своего бестселлера до смены вероисповедания на католицизм.В это же время Вэнс становится рупором Тиля, активно критикует крупный бизнес за торможение прогресса и продвигает частные венчурные инициативы. И наконец, именно благодаря этому могущественному инвестору Джей Ди Вэнс оказывается в фокусе внимания Дональда Трампа и в результате становится его правой рукой...



