Четверг, 09.10.2025
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
13:24  Киргизия. В Джалал-Абаде, переименованном в Манас, переименуют 40 улиц в честь 40 соратников Манаса
Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
14:57 09.10.2025

ПИТЕР ТИЛЬ И ЕГО "ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ". ТЕХНОАРХИТЕКТОР НОВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЭЛИТЫ

Питер Тиль - это сила, облеченная в деньги. Человек, в отличие от Илона Маска, циничный и далекий от идеализма. Ему выгодно, чтобы его воспринимали не более чем инвестора - в то время как он влияет на власть больше многих политиков. Его политический путь берет начало в Стэнфордском университете. Первоначально он продвигал свободу слова, однако впоследствии сменил взгляды в сторону повестки MAGA. Но кто сегодня об этом вспомнит? В конце концов, Трамп тоже начинал свой путь как сторонник Демпартии.

Тиль, одновременно, позиционировал себя фрондером и поборником контркультуры, входил во все мыслимые круги глобалистской элиты, в т.ч. полулегендарный Бильдербергский клуб - и при этом выступал спонсором ЦРУ, борцом с иностранным влиянием в Кремниевой долине и важнейшим информатором американских спецслужб под кодовым именем "Философ." Питер Тиль и в самом деле философ. Но не идеолог. Он тот, кто создает и двигает идею не как цель, а как инструмент для реализации большого проекта по замене существующей системы. Безусловно, такая грандиозная цель в его понимании оправдывает и не меньшие потенциальные жертвы. И все его проекты от Palantir до Founders Fund, от Mithril до Anduril, несут, помимо практической логики, еще и логику идейную.

Первая политическая идея Тиля, как ни парадоксально, подразумевала захват политического поля технократами и производственными гигантами с целью его же уничтожения. Данная идея, стержневая для акселерационизма, предполагала "свержение бюрократии" и приход к власти корпоратократии с утверждением техната. Однако в действительности эта мнимая революция преследует своей целью не преобразование капитализма, а его реанимацию. И Тиль начал свою деятельность по продвижению этой идеи с финансирования "нервной системы" западного общества - сетей образования и мягкой силы в свою пользу. На пути к этой задаче он не стеснялся поддерживать даже противоположные воззрения, неустанно подбрасывая миллиарды долларов в "пожар мировой технокорпоративной революции".

Одним из перспективных инвестпроектов Тиля на политической арене выступает нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс. Именно Тилю народный любимец и автор Элегии хиллбилли обязан многим, от раскрутки своего бестселлера до смены вероисповедания на католицизм.В это же время Вэнс становится рупором Тиля, активно критикует крупный бизнес за торможение прогресса и продвигает частные венчурные инициативы. И наконец, именно благодаря этому могущественному инвестору Джей Ди Вэнс оказывается в фокусе внимания Дональда Трампа и в результате становится его правой рукой...

Источник - Олег Яновский
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по модернизации ОСМС: Правительство модернизирует систему медстрахования с применением искусственного интеллекта
- Олжас Бектенов поручил внедрить ИИ для исполнения поручений Президента по снижению доли теневой экономики в ВВП
- В чем проблема нашей экономической политики?
- Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Кадровая история регионов современного Казахстана
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью
- Серик Жумангарин обсудил с Послом России подготовку к заседанию Межправкомиссии
- "AMANAT" требует системного обновления тепловых сетей: в четырех регионах сохраняются риски срыва отопительного сезона
