Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Пятница, 03.10.2025
19:26  ProFinance: Хуситы ввели санкции против американских нефтяных компаний
В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
20:43 09.10.2025

Под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия"

ДУШАНБЕ, 09.10.2025 /НИАТ "Ховар"/. 9 октября в городской резиденции Правительства Республики Таджикистан под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия".

На месте проведения мероприятия – Дворце форумов – Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон тепло и сердечно поприветствовал каждого из глав государств, участников саммита.

В работе саммита приняли участие главы государств Центральной Азии и России - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Перед началом саммита состоялась церемония совместного фотографирования.

Затем во величественном зале "Саразм" под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона начал свою работу Второй саммит "Центральная Азия – Россия".

Вначале Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон тепло поприветствовал участников саммита, высокопоставленных гостей, выразив уверенность в том, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению эффективного многостороннего сотрудничества в формате "Центральная Азия – Россия".

Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что повестка встречи охватывает актуальные вопросы регионального взаимодействия.

В числе приоритетных направлений были названы продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей и укрепление региональной безопасности.

Было выражено убеждение, что решения, принимаемые по итогам обсуждений, создадут основу для укрепления духа солидарности и взаимопонимания между странами-участницами формата "Центральная Азия – Россия".

Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что активное участие глав государств и соответствующих органов свидетельствует о нацеленности сторон на развитие диалога и укрепление стратегического сотрудничества между странами региона и Российской Федерацией.

Большое внимание было уделено вопросам укрепления торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также совместным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

В продолжение саммита главы всех стран-участниц выступили с речью, в которых поделились своими мнениями по актуальным вопросам.

В завершение работы Саммита "Центральная Азия – Россия" Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон подвел итоги и поблагодарил участников за конструктивную и плодотворную работу.

В завершение Саммита были приняты итоговое Коммюнике Саммита и План совместных действий на 2025-2027 годы.

***

Выступление Президента России В.В.Путина на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия" (9 октября 2025 года)



***

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия"



***

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите "Центральная Азия – Россия" выдвинул ряд инициатив.



***

Ключевые тезисы из речи президента Киргизии на саммите "Центральная Азия - Россия":



***

9 октября 2025 года в Душанбе было подписано Коммюнике по итогам второго саммита "Центральная Азия – Россия"

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760031780


