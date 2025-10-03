В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов

20:43 09.10.2025

Под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия"



ДУШАНБЕ, 09.10.2025 /НИАТ "Ховар"/. 9 октября в городской резиденции Правительства Республики Таджикистан под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия".



На месте проведения мероприятия – Дворце форумов – Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон тепло и сердечно поприветствовал каждого из глав государств, участников саммита.



В работе саммита приняли участие главы государств Центральной Азии и России - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.



Перед началом саммита состоялась церемония совместного фотографирования.



Затем во величественном зале "Саразм" под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона начал свою работу Второй саммит "Центральная Азия – Россия".



Вначале Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон тепло поприветствовал участников саммита, высокопоставленных гостей, выразив уверенность в том, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению эффективного многостороннего сотрудничества в формате "Центральная Азия – Россия".



Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что повестка встречи охватывает актуальные вопросы регионального взаимодействия.



В числе приоритетных направлений были названы продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей и укрепление региональной безопасности.



Было выражено убеждение, что решения, принимаемые по итогам обсуждений, создадут основу для укрепления духа солидарности и взаимопонимания между странами-участницами формата "Центральная Азия – Россия".



Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что активное участие глав государств и соответствующих органов свидетельствует о нацеленности сторон на развитие диалога и укрепление стратегического сотрудничества между странами региона и Российской Федерацией.



Большое внимание было уделено вопросам укрепления торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также совместным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.



В продолжение саммита главы всех стран-участниц выступили с речью, в которых поделились своими мнениями по актуальным вопросам.



В завершение работы Саммита "Центральная Азия – Россия" Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон подвел итоги и поблагодарил участников за конструктивную и плодотворную работу.



В завершение Саммита были приняты итоговое Коммюнике Саммита и План совместных действий на 2025-2027 годы.



***



