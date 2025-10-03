ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября

00:05 10.10.2025

ВС РФ зачистили котел под Константиновкой и вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября



Андрей Дарий



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 октября в разрезе СВО. Русская армия добила окруженного противника у Клебан-Быкского водохранилища. Это открыло нашим штурмовикам возможность для наступления на Константиновку с юга. Украина лишилась 2/3 своей газовой промышленности за прошедшую неделю, и Зеленскому это на руку.



