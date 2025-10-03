 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
00:05 10.10.2025

ВС РФ зачистили котел под Константиновкой и вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября

Андрей Дарий

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 9 октября в разрезе СВО. Русская армия добила окруженного противника у Клебан-Быкского водохранилища. Это открыло нашим штурмовикам возможность для наступления на Константиновку с юга. Украина лишилась 2/3 своей газовой промышленности за прошедшую неделю, и Зеленскому это на руку.



Клебан-Быкский "саркофаг" ВСУ

Еще один котел, образовавшийся из-за нежелания Генштаба ВСУ вовремя признавать объективную реальность, ликвидирован в Донбассе. Военнослужащие "Южной" группировки войск ликвидировали окруженного неприятеля южнее Клебан-Быкского водохранилища, сообщило Минобороны России. Котел сформировался еще во второй половине лета, а его длина составила 7 км по линии Александро-Калиново – Клебан-Бык, рассказал Readovka военкор Александр Коц.

"С освобождением Клебан-Быка в 20-х числах августа крышка захлопнулась. Котел закипел, а в нем – группировка противника численностью до двух мотопехотных батальонов", – отметил собеседник.

После того, как окружение замкнулось, уничтожение группировки стало лишь вопросом времени – она оказалась полностью отрезана от снабжения и прижата к водохранилищу, добавил Коц. Никто в принципе и не планировал спасать окруженных, добавили аналитики Telegram-канала "Два майора".

По их словам, противник какое-то время снабжался по воздуху дронами, но его так и оставили "сидеть по норам" и ждать новых поставок. "Два майора" считают, что полноценная зачистка предполагает безопасное передвижение наших войск по освобожденной территории – в случае с водохранилищем еще есть трудности с обстрелами и дронами со стороны ВСУ. К тому же русским штурмовикам еще предстоит обследовать каждый отбитый метр, подчеркнули эксперты.

Дальше – Константиновка

Артиллеристам ВС РФ уже в августе открывался вид на Константиновку, так как сам Клебан-Бык стоит на возвышенности, отметил Александр Коц. Теперь у наших бойцов появились новые возможности и задачи.

"Под прикрытием артиллерии и дронов штурмовым подразделениям предстоит обойти Клебан-Быкское водохранилище и выйти на Константиновку с юга. Этот город – часть главной линии обороны противника в Донбассе, поэтому, разумеется, он подготовлен к защите. Уязвим он может быть только с тыла, то есть с запада", – подытожил военкор.

Новый метод ведения боевых действий с опорой на многочисленные дроны не позволяет штурмовать неприятеля танковыми клиньями в лоб, отмечают "Два майора". Следовательно, ВСУ нужно лишить возможности полноценно защищаться до начала наступления. Аналитики добавляют, что тактика действий ВС РФ в текущем году показывает, что самым уязвимым местом украинских укрепрайонов являются пути снабжения.

"Кто лучше изолирует район боевых действий, лишит соперника подкреплений и подвоза, тот и получит преимущество на конкретном участке фронта", – подчеркивают "Два майора".

Начиная от Константиновки и заканчивая Славянском, дальше идет территория, которая смыкается в одну большую агломерацию, где город переходит в другой город и так далее. "Два майора" прогнозируют, что сложность штурма таких "укрепов" приведет к тому, что всю эту часть ДНР русская армия попытается взять в клещи.

"Вероятно, поэтому всю агломерацию от Константиновки до Славянска будут пытаться охватить, что станет одной из сложнейших операций за всю СВО. Но опять же – без резких бросков и глубоких прорывов", – подытожили эксперты.

Собеседники Readovka сходятся во мнении, что быстрого результата на этом направлении ждать не стоит ввиду сложности местности и большого количества некогда жилой застройки. Однако наши бойцы занимаются тем, чему научились с отличием – лишением противника снабжения и постепенным "выкуриванием" его из занятых укреплений.

Украинский газ рискует кончиться к зиме

Западные СМИ начали публиковать первую конкретику последних налетов ракет и БПЛА ВС РФ на нефтегазовую промышленность Украины. Еще вчера в Reuters атаку, состоявшуюся в прошлую пятницу, назвали "самой черной" для украинского газа за все время СВО. Уже сегодня Bloomberg приводит "цифры" – больше половины всех запасов было уничтожено нашими ВКС. Как утверждается, Киев сообщил партнерам о 60% выведенных из строя мощностей. По оценкам аналитиков из Bloomberg, Киеву понадобится 1,9 млрд долларов на погашение запроса по импорту газа из Европы.

Однако справедливо будет предположить, что Банковая таким образом просто выбивает себе дополнительное довольствие. Это не исключает ущерба местным газовым мощностям, но ничего не мешает украинским властям запросить помощи "с запасом", особенно учитывая то, как нехотя ЕС эту помощь выцеживает.

И вот незалежная уже снова обратилась к своим партнерам из "Большой семерки" с просьбой предоставить оборудование для восстановления энергетической системы и в очередной раз затребовала новые системы ПВО.

Вчера, 8 октября, главным событием дня стало начало охвата Северска подразделениями ВС РФ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760043900


