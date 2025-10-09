Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт

01:08 10.10.2025

Трамп – фаворит. Но не значит, что победитель

Нобелевская премия мира: туманное будущее и сомнительное прошлое



09.10.2025 | Валерий БУРТ



10 октября, в очередную годовщину смерти изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля, станет известен лауреат учрежденной им премии мира. Ее главный фаворит – Дональд Трамп, однако его победа небесспорна, поскольку далеко не все решения президента США привели к наступлению мира в регионах, которые он удостоил своим вниманием. Особенно сомнительными выглядят его действия в последнее время.



Опрос Washington Post-Ipsos, проведенный на днях, показал, что 76 процентов жителей США считают, что Трамп не заслуживает такой чести. "Это открытие может показаться неудивительным, учитывая, что большинство американцев не одобряют действия Трампа, в том числе 60 процентов негативно оценивают его действия в связи с войной между Россией и Украиной и 58 процентов не одобряют его действия в связи с войной Израиля с ХАМАС в секторе Газа", – пишет Washington Post.



А кто его политику одобряет?



В списке зарубежных лидеров, выдвинувших Трампа на Нобелевскую награду, – премьер-министры Израиля, Армении, Камбоджи – соответственно Биньямин Нетаньяху, Никол Пашинян, Хун Сен; президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Габона – Брайс Олиги Нгема; правительство Пакистана; министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.



В этом списке нет впечатляющих, громких имен. И не видно поддержки президента США со стороны европейских лидеров. Впрочем, это логично – Трамп давит на них, действует им наперекор. В отместку они его "прокатили".



Упомянутый опрос показал, что 54 процента американских респондентов считают, что в 2009 году президент Барак Обама не заслужил Нобелевскую премию. Уместно напомнить, что при этом "миротворце" США не только не проявляли особую сдержанность, но и участвовали в военных конфликтах в семи (!) странах мира: Ираке, Афганистане, Пакистане, Сомали, Йемене, Ливии и Сирии.



Характерно, что награда была вручена Обаме всего через неделю после отправки дополнительного 30-тысячного контингента на войну в Афганистан. Но никто из членов Нобелевского комитета не обратил на это внимания!



Обама – четвертый президент США, ставший Нобелевским лауреатом. В 1906 году премию получил Теодор Рузвельт, который способствовал подписанию Портсмутского мирного договора, завершившего Русско-японскую войну. Спустя 13 лет награды удостоился один из создателей Лиги Наций Вудро Вильсон. И наконец в 2002-м году премия была вручена посреднику Кэмп-Дэвидского соглашения между Израилем и Египтом Джимми Картеру.



Теперь на очереди Трамп – претендент, который без стеснения уверял весь мир, что лучше него кандидатуры не отыскать. По его словам, он "завершил "семь нескончаемых войн"". Индия – Пакистан; Демократическая Республика Конго-Руанда; Армения – Азербайджан; Камбоджа – Таиланд; Израиль – Иран; Сербия – Косово; Египет – Эфиопия.



Можно по-разному относиться к словам Трампа, но они явно отдают бахвальством. Навязываемый им мир ненадежен. Он игнорирует противоречия, "заметает под ковер" проблемы. Все это может негативно отозваться в будущем.



Трамп действует поспешно, часто – вопреки логике. Совсем недавно он говорил, что ему жаль гибнущих на Украине людей, и он всеми силами стремится установить мир в регионе. Но сейчас Соединенный Штаты снова активно снабжают киевский режим вооружением, как было при Байдене. Идут настойчивые слухи о том, что Трамп практически дал согласие на поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, способных достигать объектов в глубине России.



Совершенно ясно, что в этом случае произойдет эскалация военного конфликта. Да и вряд ли можно будет говорить об перспективах улучшения отношений между США и Россией. Вот такое "миротворчество" по Трампу.



Тем не менее он продолжает рекламировать себя как миротворца. Недавно с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил с намеком: "Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира". В другой фразе Трампа содержалась прямая угроза: если он не получит Нобелевскую премию, это станет оскорблением для всей Америки.



Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? Почему бы нет, ведь из пяти членов Норвежского Нобелевского комитета, трое уже критиковали хозяина Белого дома. Один из них – его председатель Йорген Ватне Фриднес, осудивший нападки Трампа на прессу во время президентской избирательной кампании 2024 года.



По мнению директора Института исследований мира в Осло Нины Грегер, самоуверенные заявления Трампа могут сыграть против него: Нобелевский комитет не захочет, чтобы его заподозрили в уступке политическому давлению.



Все понимают, что президент США будет разъярен, если премия "пролетит" мимо него. Поэтому сейчас Нобелевский комитет испытывает сильное давление Вашингтона. В Америке видят, что ситуация туманная и потому нервничают. Так что, интрига нарастает.



Всего в списке претендентов – 338 кандидатов. Среди них немало известных людей: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, бизнесмен Илон Маск, экологическая активистка Грета Тунберг. И у них есть вполне обоснованные надежды на успех.



…В своем завещании, написанном 130 лет назад, Альфред Нобель желал, чтобы премия вручалась "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Однако не всегда на премию мира выдвигались люди самые достойные. Более того, встречались и совершенно недостойные.



В 1935 году в числе претендентов на премию оказался итальянский диктатор Бенито Муссолини, друг Адольфа Гитлера. Дуче выдвигался "за работу для братства между нациями, для упразднения или сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения конгрессов мира". Но лишился шансов на награду после того, как итальянская армия вторглась в Абиссинию – так раньше называлась Эфиопия.



В январе 1939 года на Нобелевскую премию мира был номинирован… Адольф Гитлер. Подобную инициативу проявил член шведский парламентарий Эрик Брандт. Он направил в Нобелевский комитет письмо, полное восхвалений германского фюрера. По мнению Брандта, Гитлер, заключив Мюнхенское соглашение 1938 года, повлекшее за собой аннексию Германией Судетской области, совершил… огромное благо.



Вот отрывок из послания шведского социал-демократа: "…человеком, который в это опасное время спас нашу часть света от ужасной катастрофы, был, без сомнения, великий лидер немецкого народа. В критический момент он добровольно не дал волю оружию, хотя в его власти было развязать мировую войну".



Остается добавить, что через несколько месяцев после выдвижения Гитлера на Нобелевскую премию мира войска Третьего рейха по его приказу вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война.