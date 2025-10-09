 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.10.2025
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Суббота, 04.10.2025
22:18  В Грузии прошли местные выборы и беспорядки у президентского дворца
22:02  В Чехии на парламентских выборах победили евроскептики
16:19  ГДР досталась ФРГ "по цене бутерброда", - Валерий Бурт
15:04  День начала Космической эры человечества - 4 октября 1957 года
14:41  США пытаются взять под контроль рынок криптовалют: "Будут грести все и всех"
13:11  Премьером Японии впервые станет женщина Санаэ Такаити
01:10  Podrobno.uz: Казахский бизнесмен Таир Марассулов о захвате своего бизнеса в Ташкенте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
01:08 10.10.2025

Трамп – фаворит. Но не значит, что победитель
Нобелевская премия мира: туманное будущее и сомнительное прошлое

09.10.2025 | Валерий БУРТ

10 октября, в очередную годовщину смерти изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля, станет известен лауреат учрежденной им премии мира. Ее главный фаворит – Дональд Трамп, однако его победа небесспорна, поскольку далеко не все решения президента США привели к наступлению мира в регионах, которые он удостоил своим вниманием. Особенно сомнительными выглядят его действия в последнее время.

Опрос Washington Post-Ipsos, проведенный на днях, показал, что 76 процентов жителей США считают, что Трамп не заслуживает такой чести. "Это открытие может показаться неудивительным, учитывая, что большинство американцев не одобряют действия Трампа, в том числе 60 процентов негативно оценивают его действия в связи с войной между Россией и Украиной и 58 процентов не одобряют его действия в связи с войной Израиля с ХАМАС в секторе Газа", – пишет Washington Post.

А кто его политику одобряет?

В списке зарубежных лидеров, выдвинувших Трампа на Нобелевскую награду, – премьер-министры Израиля, Армении, Камбоджи – соответственно Биньямин Нетаньяху, Никол Пашинян, Хун Сен; президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Габона – Брайс Олиги Нгема; правительство Пакистана; министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

В этом списке нет впечатляющих, громких имен. И не видно поддержки президента США со стороны европейских лидеров. Впрочем, это логично – Трамп давит на них, действует им наперекор. В отместку они его "прокатили".

Упомянутый опрос показал, что 54 процента американских респондентов считают, что в 2009 году президент Барак Обама не заслужил Нобелевскую премию. Уместно напомнить, что при этом "миротворце" США не только не проявляли особую сдержанность, но и участвовали в военных конфликтах в семи (!) странах мира: Ираке, Афганистане, Пакистане, Сомали, Йемене, Ливии и Сирии.

Характерно, что награда была вручена Обаме всего через неделю после отправки дополнительного 30-тысячного контингента на войну в Афганистан. Но никто из членов Нобелевского комитета не обратил на это внимания!

Обама – четвертый президент США, ставший Нобелевским лауреатом. В 1906 году премию получил Теодор Рузвельт, который способствовал подписанию Портсмутского мирного договора, завершившего Русско-японскую войну. Спустя 13 лет награды удостоился один из создателей Лиги Наций Вудро Вильсон. И наконец в 2002-м году премия была вручена посреднику Кэмп-Дэвидского соглашения между Израилем и Египтом Джимми Картеру.

Теперь на очереди Трамп – претендент, который без стеснения уверял весь мир, что лучше него кандидатуры не отыскать. По его словам, он "завершил "семь нескончаемых войн"". Индия – Пакистан; Демократическая Республика Конго-Руанда; Армения – Азербайджан; Камбоджа – Таиланд; Израиль – Иран; Сербия – Косово; Египет – Эфиопия.

Можно по-разному относиться к словам Трампа, но они явно отдают бахвальством. Навязываемый им мир ненадежен. Он игнорирует противоречия, "заметает под ковер" проблемы. Все это может негативно отозваться в будущем.

Трамп действует поспешно, часто – вопреки логике. Совсем недавно он говорил, что ему жаль гибнущих на Украине людей, и он всеми силами стремится установить мир в регионе. Но сейчас Соединенный Штаты снова активно снабжают киевский режим вооружением, как было при Байдене. Идут настойчивые слухи о том, что Трамп практически дал согласие на поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, способных достигать объектов в глубине России.

Совершенно ясно, что в этом случае произойдет эскалация военного конфликта. Да и вряд ли можно будет говорить об перспективах улучшения отношений между США и Россией. Вот такое "миротворчество" по Трампу.

Тем не менее он продолжает рекламировать себя как миротворца. Недавно с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил с намеком: "Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира". В другой фразе Трампа содержалась прямая угроза: если он не получит Нобелевскую премию, это станет оскорблением для всей Америки.

Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? Почему бы нет, ведь из пяти членов Норвежского Нобелевского комитета, трое уже критиковали хозяина Белого дома. Один из них – его председатель Йорген Ватне Фриднес, осудивший нападки Трампа на прессу во время президентской избирательной кампании 2024 года.

По мнению директора Института исследований мира в Осло Нины Грегер, самоуверенные заявления Трампа могут сыграть против него: Нобелевский комитет не захочет, чтобы его заподозрили в уступке политическому давлению.

Все понимают, что президент США будет разъярен, если премия "пролетит" мимо него. Поэтому сейчас Нобелевский комитет испытывает сильное давление Вашингтона. В Америке видят, что ситуация туманная и потому нервничают. Так что, интрига нарастает.

Всего в списке претендентов – 338 кандидатов. Среди них немало известных людей: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, бизнесмен Илон Маск, экологическая активистка Грета Тунберг. И у них есть вполне обоснованные надежды на успех.

…В своем завещании, написанном 130 лет назад, Альфред Нобель желал, чтобы премия вручалась "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Однако не всегда на премию мира выдвигались люди самые достойные. Более того, встречались и совершенно недостойные.

В 1935 году в числе претендентов на премию оказался итальянский диктатор Бенито Муссолини, друг Адольфа Гитлера. Дуче выдвигался "за работу для братства между нациями, для упразднения или сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения конгрессов мира". Но лишился шансов на награду после того, как итальянская армия вторглась в Абиссинию – так раньше называлась Эфиопия.

В январе 1939 года на Нобелевскую премию мира был номинирован… Адольф Гитлер. Подобную инициативу проявил член шведский парламентарий Эрик Брандт. Он направил в Нобелевский комитет письмо, полное восхвалений германского фюрера. По мнению Брандта, Гитлер, заключив Мюнхенское соглашение 1938 года, повлекшее за собой аннексию Германией Судетской области, совершил… огромное благо.

Вот отрывок из послания шведского социал-демократа: "…человеком, который в это опасное время спас нашу часть света от ужасной катастрофы, был, без сомнения, великий лидер немецкого народа. В критический момент он добровольно не дал волю оружию, хотя в его власти было развязать мировую войну".

Остается добавить, что через несколько месяцев после выдвижения Гитлера на Нобелевскую премию мира войска Третьего рейха по его приказу вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760047680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по модернизации ОСМС: Правительство модернизирует систему медстрахования с применением искусственного интеллекта
- Олжас Бектенов поручил внедрить ИИ для исполнения поручений Президента по снижению доли теневой экономики в ВВП
- В чем проблема нашей экономической политики?
- Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Кадровая история регионов современного Казахстана
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью
- Серик Жумангарин обсудил с Послом России подготовку к заседанию Межправкомиссии
- "AMANAT" требует системного обновления тепловых сетей: в четырех регионах сохраняются риски срыва отопительного сезона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  