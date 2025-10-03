Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет

03:46 10.10.2025

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 10 октября заявил о нежелании праздновать день рождения из-за того, что у его поколения остается все меньше времени на спасение свободного интернета.



"Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами", - написал он у себя в канале.



В пример Дуров привел европейские страны, которые, по его мнению, вводят антиутопические меры, такие как сканирование личных сообщений, цифровые удостоверения личности и онлайн-проверки возраста.



"То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля", - отметил он.



