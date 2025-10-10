 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
04:50 10.10.2025

Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества
10.10.2025 | Азиз АБДРАИМОВ

Сегодня, когда международные отношения переживают серьезные потрясения, для России жизненно важным становится укрепление сотрудничества со своими партнерами на евразийском пространстве. Одним из регионов, где у Москвы сохранились тесные политические и экономические связи, основанные в том числе на доверии между лидерами, является Центральная Азия, особое место в которой занимает Таджикистан. С этим государством Россию связывают не только исторические и культурные связи, но и стратегические интересы. На фоне происходящих в настоящее время процессов нынешний визит Владимира Путина в Душанбе и его переговоры с его коллегой Эмомали Рахмоном вполне могут стать началом нового этапа в российско-таджикских отношениях.

Необходимо напомнить, что с момента установления дипломатических отношений в апреле 1992 года Россия и Таджикистан прошли долгий путь. На сегодняшний день между Москвой и Душанбе подписано более 200 межгосударственных договоров и соглашений, охватывающих широкий спектр направлений: от энергетики и транспорта до образования и обороны. Развернутая в последние годы санкционная война Запада против РФ стала одним из важнейших стимулов для ускорения сотрудничества двух стран в экономике: в 2024 году взаимная торговля достигла уровня в $1,9 млрд, что на 15,6% больше показателя предыдущего года, а с января по июль текущего года есть уже $1,252 млрд. Причем доля рубля в расчетах находится на уровне 97%.

Россия остается не только основным торговым партнером Таджикистана (более 20% внешнего товарооборота), но и стабильно входит в тройку крупнейших инвесторов экономики республики, уступая лишь Китаю. Особое значение имеет энергетическое сотрудничество, одним из символов которого является Сангтудинская ГЭС-1, которая была построена при непосредственной помощи РФ.

Не менее важной сферой двустороннего сотрудничества является сфера безопасности. На территории Таджикистана дислоцируется 201-я российская военная база, что играет ключевую роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии. В последние годы Москва активно модернизирует инфраструктуру базы, поставляет вооружение и обучает таджикских военных специалистов. Более того, в 2021 году было подписано соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана, которая интегрируется в общую систему ПВО стран СНГ. Все это делает Душанбе важнейшим звеном в архитектуре безопасности региона и опорой России на южном направлении.

Нельзя забывать и о широком гуманитарном сотрудничестве стран. В Таджикистане русский язык сохраняет статус обязательного предмета во всех школах, а в стране действует более 200 образовательных учреждений, где ведется преподавание на русском языке. В 2023 году президенты договорились о ежегодных поставках российских учебников на сумму около 200 млн рублей, что свидетельствует о взаимном стремлении Москвы и Душанбе поддерживать общую культурную среду, сформированную в годы существования СССР.

Поэтому совершенно неудивительно, что в российской столице всегда уделяли Таджикистану отдельное внимание, что проявилось в особом отношении к этой стране со стороны Владимира Путина, подтверждением чему и стал его нынешний визит в Душанбе.

Стоит отметить, что за время своего нахождения на посту главы государства В. Путин посещал республику уже 12 раз. Причем итоги его предыдущих встреч с руководством Таджикистана свидетельствуют о последовательности политики двух стран. Среди ключевых решений последних лет можно назвать продление срока пребывания российской военной базы до 2042 года и ее поэтапная модернизация, оказание помощи Россией в укреплении таджикско-афганской границы, миграционная амнистия 2020 года, позволившая более чем 130 тыс. таджикских граждан вновь легально работать в России и многое другое. Все это создало прочный фундамент, на котором может быть начато строительство нового формата отношений.

Нынешний визит В. Путина в Душанбе проходит с 8 октября и приурочен сразу к нескольким событиям – саммиту в формате "Центральная Азия – Россия", а также заседанию Совета глав государств СНГ. Поэтому поездка российского лидера имеет не только двустороннее, но и региональное значение, отражая стремление Москвы к укреплению интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

В. Путин прибыл в Душанбе 8 октября, где был принят как самый дорогой гость. Причем еще до официальных переговоров российский и таджикский лидеры (они встретились уже четвертый раз в нынешнем году, предыдущая встреча была на полях саммита ШОС в Китае) возложили венок к памятнику Исмоили Сомони, посетили ботанический сад, и президент РФ подарил своему коллеге картину "Таджикские друзья" и монографию об истории таджикского народа "Таджики". Основные же события состоялись на следующий день, когда президенты провели официальную встречу во Дворце Нации.

Российско-таджикистанские переговоры в расширенном составе

На открытой части переговоров В. Путин напомнил о росте товарооборота межу странами (с начала года на 17%), а также отметил, что Москва и Душанбе ведут постоянную работу в области безопасности и обороны, а обе страны являются надежными союзниками. Он также поблагодарил своего коллегу за пристальное внимание, которое власти Таджикистана уделяют русскому языку и культуре в стране. Причем В. Путин особо отметил, что его нынешний визит в Душанбе крайне важен, так как сторонам предстоит "определить наше движение по всем направлениям в будущем, сверстать определенные планы".

В свою очередь, президент Таджикистана выразил уверенность в том, что отношения двух стран характеризуются устойчивой положительной динамикой, а между государствами поддерживается конструктивный политический диалог. При этом, как и его гость, Э. Рахмон акцентировал внимание на том, что Москва и Душанбе продолжают укреплять сотрудничество в сфере безопасности, и напомнил, что Россия для Таджикистана является основным политическим и экономическим партнером. После официальной части президенты удалились на личную встречу, где, как сообщил позже Э. Рахмон, они обсудили самый широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в регионе, уделив внимание вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

После личной беседы переговоры продолжились в формате делегаций. Состав российской делегации говорил сам за себя: вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, главы: Минобороны – Андрей Белоусов, Минфина – Антон Силуанов, МВД – Владимир Колокольцев, Минэкономики – Максим Решетников, Минпрома – Антон Алиханов, Минтранспорта – Андрей Никитин, Минюста – Константин Чуйченко и другие члены правительства. Также в делегации были глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Таким образом, российская сторона прилетела в Душанбе обсуждать самый широкий спектр двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, развитие транспортных коридоров, энергетику, миграцию, безопасность, совместную борьбу с наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом, а также перспективы участия российских компаний в инфраструктурных проектах и многое другое.

После прошедших за закрытыми дверями переговоров, которые длились более двух часов, состоялась церемония подписания документов в различных областях, главным из которых стало совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В заявлении Москва и Душанбе подтвердили приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права и отметили, что дальнейшее всестороннее укрепление дружбы, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам двух стран. Документ содержит в себе основные принципы и практические шаги по дальнейшему взаимодействию России и Таджикистана в сфере политики, экономики, обороны и безопасности, миграции и гуманитарной области.

Помимо этого, между делегациями двух стран был заключен ряд важных соглашений о сотрудничестве. В частности, соглашение о правовом статусе компетентных органов внутренних дел и миграции, о медосвидетельствовании граждан Таджикистана, планирующих трудиться в России, о сотрудничестве Росгвардии и Нацгвардии Таджикистана, меморандум о сотрудничестве в области образования, план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025 – 2030 годы и т. д. Всего 16 документов в сферах здравоохранения, энергетики, безопасности, образования, миграции и пр.

Подписанные документы, как и заявления двух лидеров во время встречи и на пресс-конференции, стали свидетельством того, что сегодня обе страны последовательно движутся по пути углубления двустороннего сотрудничества и заинтересованы в выходе отношений на новый уровень. Как отметил В. Путин, Москва и Душанбе в ближайшие годы планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза, расширить оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, а также реализовать крупные совместные проекты в промышленной кооперации. Кроме того, есть серьезные перспективы для взаимодействия двух государств в атомной энергетике, а "Росатом" заявил о своей открытости к сотрудничеству, в том числе в области возведения малых модульных реакторов. То есть, как отметил после подписания документов Э. Рахмон, нынешние переговоры обязательно придадут новый импульс сотрудничеству двух стран.

В целом же итоги встречи Владимира Путина и Эмомали Рахмона показали, что Центральная Азия, и Таджикистан в частности, остается пространством конструктивного диалога и доверия. Причем тематика и тональность встречи свидетельствуют о том, что российско-таджикские отношения переходят на качественно новый этап, где партнерство строится на долгосрочных и стратегически важных интересах двух стран. Более того, согласованные позиции Москвы и Душанбе по самым различным вопросам вполне могут стать основой для дальнейшей стабилизации всего региона. Поэтому нынешний визит российского лидера в Таджикистан с полной уверенностью можно назвать еще одним элементом в создаваемой сегодня новой архитектуре регионального сотрудничества, основанной на доверии, взаимной выгоде и стремлении к миру.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760061000


