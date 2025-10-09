|Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
05:54 10.10.2025
9 октября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане зафиксирован новый рекорд по производству одежды. Согласно данным Комитета по статистике, в январе–августе 2025 года крупные предприятия страны выпустили продукции легкой промышленности на 24,4 триллиона сумов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос на 16,9%.
Лидером по объему выпуска остается Андижанская область - 9,6 триллиона сумов. На втором месте Наманганская область (2,7 триллиона сумов), замыкает тройку Ташкентская область (2,6 триллиона сумов).
Далее следуют:
Ташкент - 1,8 триллиона сумов;
Ферганская область - 1,6 триллиона;
Навоийская - 1,4 триллиона;
Кашкадарьинская - 1,1 триллиона;
Бухарская - 1 триллион;
Самаркандская - 863,7 миллиарда;
Сурхандарьинская - 437 миллиардов;
Джизакская - 419,1 миллиарда;
Республика Каракалпакстан - 333,4 миллиарда;
Сирдарьинская - 291,5 миллиарда;
Хорезмская - 288,9 миллиарда сумов.
Рост объемов производства эксперты связывают с активной модернизацией предприятий, увеличением экспортного потенциала и мерами господдержки отрасли легкой промышленности.