Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд

05:54 10.10.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане зафиксирован новый рекорд по производству одежды. Согласно данным Комитета по статистике, в январе–августе 2025 года крупные предприятия страны выпустили продукции легкой промышленности на 24,4 триллиона сумов.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос на 16,9%.



Лидером по объему выпуска остается Андижанская область - 9,6 триллиона сумов. На втором месте Наманганская область (2,7 триллиона сумов), замыкает тройку Ташкентская область (2,6 триллиона сумов).



