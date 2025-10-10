 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 10.10.2025
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
13:18 10.10.2025

Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину?
Роящиеся морские дроны уже на подходе

10.10.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Новая разработка оборонной промышленности Китая показывает, что искусственный интеллект вскоре может существенно затруднить или даже сделать практически невозможным выживание подводных лодок в будущих морских конфликтах.



Исследование, опубликованное в журнале Electronics Optics & Control и проведенное в августе старшим инженером Мэн Хао из Китайского института исследований и разработок вертолетов, представило усовершенствованную систему противолодочной борьбы на базе искусственного интеллекта, способную "преследовать даже самые тихие подводные лодки с помощью интеллектуального принятия решений в режиме реального времени".

Новая система противолодочной обороны, как утверждается в публикации, может снизить вероятность побега подводной лодки до 5 процентов, то есть только одна из каждых 20 подводных лодок, скорее всего, избежит обнаружения и атаки.

"Поскольку мировые державы усиливают гонку за использование искусственного интеллекта в военных целях, исследование предполагает, что эпоха "невидимых" подводных лодок, долгое время являвшихся краеугольным камнем военно-морского сдерживания, может подойти к концу.

Вместо того чтобы полагаться на старые шаблоны поиска, система ИИ действует как умный командир в океане.

Система использует данные с гидроакустических буев, сбрасываемых с вертолетов, подводных датчиков, радаров и даже данные о температуре и уровне соли океана, чтобы создать живую картину того, что происходит под водой", – пишет газета South China Morning Post (Гонконг).

В феврале 2025 года SCMP рассказала о еще одной разработке китайских военных инженеров.

"Исследователи из Северо-Западного политехнического университета (NPU) в Сиане утверждают, что разработали новаторский метод обнаружения даже самых тихих подводных судов путем использования магнитных полей, создаваемых их кильватерными следами. Это открытие может кардинально изменить военно-морскую войну.

Под руководством доцента Ван Хунлэя группа смоделировала след Кельвина – V-образное возмущение поверхности, создаваемое подводными лодками при движении в толще воды. Этот след, ранее исследовавшийся с помощью радиолокационных изображений, создает слабое, но обнаружимое магнитное поле, когда ионы морской воды, возмущенные движением судна, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли", – сообщило издание.

Используя численное моделирование, исследователи, как пишет SCMP, количественно оценили, как эти магнитные сигнатуры меняются в зависимости от скорости, глубины и размера подводной лодки. Например, увеличение скорости на 2,5 метра в секунду увеличивает напряженность магнитного поля в десять раз; уменьшение глубины на 20 метров удваивает напряженность поля; более длинные подводные лодки создают более слабые поля, в то время как более широкие корпуса их усиливают.

"По словам Вана и его коллег, для подводной лодки класса Seawolf, движущейся со скоростью 24 узла (12,5 метра в секунду) на глубине 30 метров (98 футов), магнитное поле кильватерного следа достигает 10⁻¹² тесла – "это вполне соответствует диапазону чувствительности существующих бортовых магнитометров"".

"Кельвиновские следы невозможно заглушить", – утверждают китайские исследователи. В отличие от акустического обнаружения, от которого современные подводные лодки уклоняются с помощью звукопоглощающих покрытий и водометных движителей, магнитные следы, как пишет SCMP, сохраняются еще долгое время после прохождения подводной лодки, оставляя "следы в магнитной ткани океана".

Нельзя не отметить, что публикации в китайских СМИ относительно успехов ученых КНР в разработке продвинутых методов противолодочной борьбы имеют отчетливый пропагандистский характер, что не ускользнуло от западной прессы.

"Психологическая война часто подразумевает демонстрацию технологического превосходства, одновременно с этим утверждая, что противник бессилен против него. Именно в этом контексте стоит рассматривать новое исследование о передовой системе противолодочной обороны (ПЛО) на базе искусственного интеллекта, разработанной в Китае.

Однако важно учитывать, что военная тактика подразумевает не только сдерживание, но и психологическую войну. Новости о таких событиях, как новое исследование, призваны закрепить в общественном сознании стратегическое превосходство Китая. Одновременно с этим Китай демонстрирует свое присутствие в стратегически важных водах, таких как Тайваньский пролив, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря", – пишет иноагент DW*.

В странах НАТО в основе разработок в области противолодочной борьбы лежат разработки распределенного поиска с помощью роя автономных дронов, управляемых ИИ.

"Автономные системы, работающие круглосуточно, способны обнаруживать аномалии вблизи чувствительной инфраструктуры, отслеживать подозрительную активность и отправлять оповещения операторам в режиме реального времени… В то время как противники инвестируют в более скрытные подводные лодки, ответ Запада – не просто более крупные флоты, но и более интеллектуальные. Разведка, наблюдение и рекогносцировка давно стали основой морского господства, но разница в том, что ИИ играет в этой миссии центральную роль.

Обучаясь на каждом отчете гидролокатора, каждой точке данных и каждом столкновении, эти интеллектуальные платформы развиваются. Со временем их знания становятся глубже, а прогнозы – точнее. Этот динамический цикл обучения гарантирует, что чем дольше эти системы работают, тем более эффективными они становятся. Такая адаптивность крайне важна в среде, которая постоянно развивается. Океаны изменчивы, угрозы меняются, а тактика – совершенствуется. Статичная оборона – это вообще не защита", – рассказывает в своей статье на портале NavyLookout генеральный директор британской оборонной компании Marine AI Том Руни.

Основой роев управляемых ИИ беспилотных охотников за подводными лодками могут стать такие морские дроны, как разработанный компанией IBM Mayflower AI (Mayflower Autonomous Ship), который недавно в автономном режиме совершил тестовый трансатлантический переход.

Эта технология, как сообщает Том Руни, может стать основой для дронов Type 93, создаваемых в рамках проекта британского Королевского флота CABOT, который будет использовать автономные противолодочные платформы, оснащенные датчиками для поиска подводных лодок в Атлантике.

В США развивается целый ряд разработок больших и малых безэкипажных надводных и подводных дронов, но на данный момент американцы в сфере противолодочной борьбы делают совместный поиск подлодок противника самолетами Boeing P-8 Poseidon и кораблями ВМС США.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) разработало две системы в рамках программы "Распределенная гибкая система поиска подводных лодок (DASH)": "трансформационную надежную акустическую систему" (TRAPS) – стационарный гидроакустический узел, предназначенный для покрытия большой площади, и систему удержания подводной лодки в зоне риска (SHARK) – необитаемый подводный аппарат с активным гидролокатором для отслеживания подводных лодок противника после их обнаружения.

Недавно ВМС США заключили с компанией Boeing контракт на $274 млн на разработку, испытания и поставку пяти подводных дронов Orca, оснащенных системами наведения и управления, навигации, автономности, ситуационной осведомленности, связи, энергосистемы, а также датчиками для обнаружения подлодок противника.

Противолодочную разведку ВМС США могут вести также с помощью безэкипажного надводного дрона Sea Hunter и дистанционно управляемого летающего беспилотника UAVMQ-9B (Sky Guardian).

Все эти аппараты оснащены системами ИИ, но в отрытом доступе информации об их эффективности по сравнению с данными китайских противолодочных разработок нет.

Любое противостояние "брони и снаряда" нуждается в проверке на поле боя. В текущей реальности искусственный интеллект пока еще не никак проявил себя в противоборстве ведущих военных держав в глубинах океанов и морей.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760091480


