|Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
13:18 10.10.2025
Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину?
Роящиеся морские дроны уже на подходе
10.10.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ
Новая разработка оборонной промышленности Китая показывает, что искусственный интеллект вскоре может существенно затруднить или даже сделать практически невозможным выживание подводных лодок в будущих морских конфликтах.
Исследование, опубликованное в журнале Electronics Optics & Control и проведенное в августе старшим инженером Мэн Хао из Китайского института исследований и разработок вертолетов, представило усовершенствованную систему противолодочной борьбы на базе искусственного интеллекта, способную "преследовать даже самые тихие подводные лодки с помощью интеллектуального принятия решений в режиме реального времени".
Новая система противолодочной обороны, как утверждается в публикации, может снизить вероятность побега подводной лодки до 5 процентов, то есть только одна из каждых 20 подводных лодок, скорее всего, избежит обнаружения и атаки.
"Поскольку мировые державы усиливают гонку за использование искусственного интеллекта в военных целях, исследование предполагает, что эпоха "невидимых" подводных лодок, долгое время являвшихся краеугольным камнем военно-морского сдерживания, может подойти к концу.
Вместо того чтобы полагаться на старые шаблоны поиска, система ИИ действует как умный командир в океане.
Система использует данные с гидроакустических буев, сбрасываемых с вертолетов, подводных датчиков, радаров и даже данные о температуре и уровне соли океана, чтобы создать живую картину того, что происходит под водой", – пишет газета South China Morning Post (Гонконг).
В феврале 2025 года SCMP рассказала о еще одной разработке китайских военных инженеров.
"Исследователи из Северо-Западного политехнического университета (NPU) в Сиане утверждают, что разработали новаторский метод обнаружения даже самых тихих подводных судов путем использования магнитных полей, создаваемых их кильватерными следами. Это открытие может кардинально изменить военно-морскую войну.
Под руководством доцента Ван Хунлэя группа смоделировала след Кельвина – V-образное возмущение поверхности, создаваемое подводными лодками при движении в толще воды. Этот след, ранее исследовавшийся с помощью радиолокационных изображений, создает слабое, но обнаружимое магнитное поле, когда ионы морской воды, возмущенные движением судна, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли", – сообщило издание.
Используя численное моделирование, исследователи, как пишет SCMP, количественно оценили, как эти магнитные сигнатуры меняются в зависимости от скорости, глубины и размера подводной лодки. Например, увеличение скорости на 2,5 метра в секунду увеличивает напряженность магнитного поля в десять раз; уменьшение глубины на 20 метров удваивает напряженность поля; более длинные подводные лодки создают более слабые поля, в то время как более широкие корпуса их усиливают.
"По словам Вана и его коллег, для подводной лодки класса Seawolf, движущейся со скоростью 24 узла (12,5 метра в секунду) на глубине 30 метров (98 футов), магнитное поле кильватерного следа достигает 10⁻¹² тесла – "это вполне соответствует диапазону чувствительности существующих бортовых магнитометров"".
"Кельвиновские следы невозможно заглушить", – утверждают китайские исследователи. В отличие от акустического обнаружения, от которого современные подводные лодки уклоняются с помощью звукопоглощающих покрытий и водометных движителей, магнитные следы, как пишет SCMP, сохраняются еще долгое время после прохождения подводной лодки, оставляя "следы в магнитной ткани океана".
Нельзя не отметить, что публикации в китайских СМИ относительно успехов ученых КНР в разработке продвинутых методов противолодочной борьбы имеют отчетливый пропагандистский характер, что не ускользнуло от западной прессы.
"Психологическая война часто подразумевает демонстрацию технологического превосходства, одновременно с этим утверждая, что противник бессилен против него. Именно в этом контексте стоит рассматривать новое исследование о передовой системе противолодочной обороны (ПЛО) на базе искусственного интеллекта, разработанной в Китае.
Однако важно учитывать, что военная тактика подразумевает не только сдерживание, но и психологическую войну. Новости о таких событиях, как новое исследование, призваны закрепить в общественном сознании стратегическое превосходство Китая. Одновременно с этим Китай демонстрирует свое присутствие в стратегически важных водах, таких как Тайваньский пролив, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря", – пишет иноагент DW*.
В странах НАТО в основе разработок в области противолодочной борьбы лежат разработки распределенного поиска с помощью роя автономных дронов, управляемых ИИ.
"Автономные системы, работающие круглосуточно, способны обнаруживать аномалии вблизи чувствительной инфраструктуры, отслеживать подозрительную активность и отправлять оповещения операторам в режиме реального времени… В то время как противники инвестируют в более скрытные подводные лодки, ответ Запада – не просто более крупные флоты, но и более интеллектуальные. Разведка, наблюдение и рекогносцировка давно стали основой морского господства, но разница в том, что ИИ играет в этой миссии центральную роль.
Обучаясь на каждом отчете гидролокатора, каждой точке данных и каждом столкновении, эти интеллектуальные платформы развиваются. Со временем их знания становятся глубже, а прогнозы – точнее. Этот динамический цикл обучения гарантирует, что чем дольше эти системы работают, тем более эффективными они становятся. Такая адаптивность крайне важна в среде, которая постоянно развивается. Океаны изменчивы, угрозы меняются, а тактика – совершенствуется. Статичная оборона – это вообще не защита", – рассказывает в своей статье на портале NavyLookout генеральный директор британской оборонной компании Marine AI Том Руни.
Основой роев управляемых ИИ беспилотных охотников за подводными лодками могут стать такие морские дроны, как разработанный компанией IBM Mayflower AI (Mayflower Autonomous Ship), который недавно в автономном режиме совершил тестовый трансатлантический переход.
Эта технология, как сообщает Том Руни, может стать основой для дронов Type 93, создаваемых в рамках проекта британского Королевского флота CABOT, который будет использовать автономные противолодочные платформы, оснащенные датчиками для поиска подводных лодок в Атлантике.
В США развивается целый ряд разработок больших и малых безэкипажных надводных и подводных дронов, но на данный момент американцы в сфере противолодочной борьбы делают совместный поиск подлодок противника самолетами Boeing P-8 Poseidon и кораблями ВМС США.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) разработало две системы в рамках программы "Распределенная гибкая система поиска подводных лодок (DASH)": "трансформационную надежную акустическую систему" (TRAPS) – стационарный гидроакустический узел, предназначенный для покрытия большой площади, и систему удержания подводной лодки в зоне риска (SHARK) – необитаемый подводный аппарат с активным гидролокатором для отслеживания подводных лодок противника после их обнаружения.
Недавно ВМС США заключили с компанией Boeing контракт на $274 млн на разработку, испытания и поставку пяти подводных дронов Orca, оснащенных системами наведения и управления, навигации, автономности, ситуационной осведомленности, связи, энергосистемы, а также датчиками для обнаружения подлодок противника.
Противолодочную разведку ВМС США могут вести также с помощью безэкипажного надводного дрона Sea Hunter и дистанционно управляемого летающего беспилотника UAVMQ-9B (Sky Guardian).
Все эти аппараты оснащены системами ИИ, но в отрытом доступе информации об их эффективности по сравнению с данными китайских противолодочных разработок нет.
Любое противостояние "брони и снаряда" нуждается в проверке на поле боя. В текущей реальности искусственный интеллект пока еще не никак проявил себя в противоборстве ведущих военных держав в глубинах океанов и морей.