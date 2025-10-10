Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов

13:18 10.10.2025

Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину?

Роящиеся морские дроны уже на подходе



10.10.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Новая разработка оборонной промышленности Китая показывает, что искусственный интеллект вскоре может существенно затруднить или даже сделать практически невозможным выживание подводных лодок в будущих морских конфликтах.



