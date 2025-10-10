 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 10.10.2025
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
13:08  Путин и Си Цзиньпин поздравили Рахмона с днем рождения
03:02  Гонка Запада за стратегическим сырьем: как странам ЦА не попасть в ловушку, - Наталья Крек
02:23  Как Узбекистан и Казахстан сотрудничают в водно-энергетической сфере (видео)
01:09  Центр по борьбе с дезинформацией о "причастности Казахстана к атаке на Орск"
СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
16:32 10.10.2025

Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь. В Осло так и сделали
Незаслуженно премированный Обама вконец испортил жизнь нынешнему президенту США

Константин Ольшанский
10 октября 2025

Нобелевская премия мира присуждена Марии Корине Мачадо, лидеру венесуэльской оппозиции. Президент США Дональд Трамп считал главным претендентом на награду себя, о чем заявлял в открытую. Однако Нобелевский комитет в Осло решил иначе.

Накануне в интервью Fox News нынешний президент США вновь заявил, что его предшественник Барак Обама стал в 2009 г. лауреатом абсолютно незаслуженно. "Ему дали премию за то, что он абсолютно ничего не сделал, кроме как разрушил нашу страну", - зло заявил Трамп.

И в очередной раз повторил мантру о том, что за неполные пять лет в Белом доме остановил 7 войн. Седьмой, если верить его подсчетам, стала палестино-израильская: 9 октября политический лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что война в Секторе Газа "полностью закончена".

Американцы, турки и арабы предоставили гарантии безопасности, был открыт пограничный переход Рафах на границе с Египтом.

Соглашение, которое инициировал Трамп, предусматривает освобождение Израилем всех заключенных палестинских женщин и детей (не менее 1700). Также, как пишет Financial Times, Израиль обязан выпустить из тюрем 250 палестинцев, осужденных на пожизненное. Взамен ХАМАС освободит оставшихся у него заложников.

Правда, палестино-израильское перемирие уже никак не могло повлиять на шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира, отметило France Presse. Дело в том, что Нобелевский комитет провел последнее заседание 6 октября, а перемирие началось 9-го. Кстати, в этом году на премию было выдвинуто рекордное количество соискателей: 244 человека и 94 организации.

Впрочем, на окончательное решение Нобелевского комитета повлияло не то, что самая страшная ближневосточная война нового века закончилась уже после всех заседаний. А то, что Трамп откровенно лжет насчет остановленных им вооруженных конфликтов.

Множество западных аналитиков и независимых журналистов перепроверили этот широко тиражируемый Белым домом миф. В список входят конфликты Камбоджи и Таиланда, Косова и Сербии, Конго и Руанды, Пакистана и Индии, Израиля и Ирана, Египта и Эфиопии, а также Армении и Азербайджана.

CNN отмечает, что на самом деле большинство из этих конфликтов продолжаются. А если завершились, то Трамп тут не при чем.

Армения и Азербайджан

Подписанное в Вашингтоне в присутствии Трампа мирное соглашение, несомненно, является шагом вперед, но ни одна из сторон его не ратифицировала. Предстоит решить несколько вопросов. В частности, Азербайджан требует, чтобы Армения изменила свою Конституцию, но тамошние избиратели, скорее всего, отклонят это предложение на референдуме.

Израиль и Иран

Роль Трампа в прекращении противостояния неясна. Не было достигнуто ни мирного соглашения, ни твердой договоренности о будущем ядерной программы Ирана. Стороны продолжают угрожать друг другу.

"Нет никакого соглашения о постоянном мире или о том, как контролировать ядерную программу Ирана в будущем", - утверждает Майкл О’Хэнлон, старший научный сотрудник аналитического центра Брукингского института.

"Возможно, мы сейчас переживаем период затишья в плане прямой конфронтации, но Иран пытается перегруппироваться Я категорически не согласен с тем, что президент принес мир Ирану и Израилю", - говорит старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Ларри Хаас.

Индия и Пакистан

В Нью-Дели оспорили роль Трампа: прекращение огня было согласовано "непосредственно между двумя странами". Индия решительно выступает против любого иностранного вмешательства в вопрос Кашмира - региона, из-за которого и ведут войны ядерные страны-соседи.

"Переговоры о прекращении военных действий велись напрямую по существующим каналам связи между нашими военными ведомствами", - заявил индийский министр иностранных дел Викрам Мисри.

"Президент Трамп сыграл конструктивную роль, но она не была решающей. И опять же, я не уверен, что [обострение отношений между Индией и Пакистаном] можно назвать полномасштабной войной", - говорит Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна при Университете штата Аризона.

Называть спор вокруг Кашмира урегулированным - большое преувеличение, уверен Джош Курланцик, старший научный сотрудник по Юго-Восточной и Южной Азии в Совете по международным отношениям США. "У этого конфликта нет реального конца", а будущие переговоры "могут быть осложнены решением Трампа ввести высокие пошлины на товары из Индии".

Конго и ДРК

Последним шагом на пути к миру должно было стать заключенное при посредничестве Катара отдельное соглашение между Конго и террористической группировкой М23. Оно привело бы к постоянному прекращению огня. Но поскольку боевые действия продолжаются, крайний срок заключения соглашения пропущен. И пока нет никаких публичных признаков того, что стороны всерьез ведут переговоры об окончательных условиях мира.

"Между Конго и Руандой до сих пор идут боевые действия, так что режим прекращения огня никогда по-настоящему не соблюдался", - напоминает Маргарет Макмиллан, профессор истории, преподававшая в Оксфордском университете.

Египет и Эфиопия

Неясно, как именно Трамп урегулировал этот конфликт, поскольку Египет и Эфиопия не находились в состоянии войны. Между ними есть лишь ожесточенный спор по поводу крупной гидроэлектростанции, которую Эфиопия официально открыла в начале сентября. Е

сть опасения, что конфликт может обостриться. Во время своего первого президентского срока Трамп уже пытался выступить посредником в переговорах между Эфиопией и Египтом, но ему не удалось убедить их примириться.

Сербия и Косово

Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений во время первого президентского срока Трампа в 2020 г., но не более того.

"Его „сделки", если они вообще были, заключались в основном в первый срок президентства, и Трамп никак не прекратил то, что происходит между Косово и Сербией", - констатирует Ларри Хаас из Американского совета по внешней политике.

Таким образом единственный военный конфликт, который Трампу реально удалось завершить, - между Таиландом и Камбоджей.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760103120


