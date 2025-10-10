СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь

Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь. В Осло так и сделали

Незаслуженно премированный Обама вконец испортил жизнь нынешнему президенту США



Константин Ольшанский

10 октября 2025



Нобелевская премия мира присуждена Марии Корине Мачадо, лидеру венесуэльской оппозиции. Президент США Дональд Трамп считал главным претендентом на награду себя, о чем заявлял в открытую. Однако Нобелевский комитет в Осло решил иначе.



Накануне в интервью Fox News нынешний президент США вновь заявил, что его предшественник Барак Обама стал в 2009 г. лауреатом абсолютно незаслуженно. "Ему дали премию за то, что он абсолютно ничего не сделал, кроме как разрушил нашу страну", - зло заявил Трамп.



И в очередной раз повторил мантру о том, что за неполные пять лет в Белом доме остановил 7 войн. Седьмой, если верить его подсчетам, стала палестино-израильская: 9 октября политический лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что война в Секторе Газа "полностью закончена".



Американцы, турки и арабы предоставили гарантии безопасности, был открыт пограничный переход Рафах на границе с Египтом.



Соглашение, которое инициировал Трамп, предусматривает освобождение Израилем всех заключенных палестинских женщин и детей (не менее 1700). Также, как пишет Financial Times, Израиль обязан выпустить из тюрем 250 палестинцев, осужденных на пожизненное. Взамен ХАМАС освободит оставшихся у него заложников.



Правда, палестино-израильское перемирие уже никак не могло повлиять на шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира, отметило France Presse. Дело в том, что Нобелевский комитет провел последнее заседание 6 октября, а перемирие началось 9-го. Кстати, в этом году на премию было выдвинуто рекордное количество соискателей: 244 человека и 94 организации.



Впрочем, на окончательное решение Нобелевского комитета повлияло не то, что самая страшная ближневосточная война нового века закончилась уже после всех заседаний. А то, что Трамп откровенно лжет насчет остановленных им вооруженных конфликтов.



Множество западных аналитиков и независимых журналистов перепроверили этот широко тиражируемый Белым домом миф. В список входят конфликты Камбоджи и Таиланда, Косова и Сербии, Конго и Руанды, Пакистана и Индии, Израиля и Ирана, Египта и Эфиопии, а также Армении и Азербайджана.



CNN отмечает, что на самом деле большинство из этих конфликтов продолжаются. А если завершились, то Трамп тут не при чем.



Армения и Азербайджан



Подписанное в Вашингтоне в присутствии Трампа мирное соглашение, несомненно, является шагом вперед, но ни одна из сторон его не ратифицировала. Предстоит решить несколько вопросов. В частности, Азербайджан требует, чтобы Армения изменила свою Конституцию, но тамошние избиратели, скорее всего, отклонят это предложение на референдуме.



Израиль и Иран



Роль Трампа в прекращении противостояния неясна. Не было достигнуто ни мирного соглашения, ни твердой договоренности о будущем ядерной программы Ирана. Стороны продолжают угрожать друг другу.



"Нет никакого соглашения о постоянном мире или о том, как контролировать ядерную программу Ирана в будущем", - утверждает Майкл О’Хэнлон, старший научный сотрудник аналитического центра Брукингского института.



"Возможно, мы сейчас переживаем период затишья в плане прямой конфронтации, но Иран пытается перегруппироваться Я категорически не согласен с тем, что президент принес мир Ирану и Израилю", - говорит старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Ларри Хаас.



Индия и Пакистан



В Нью-Дели оспорили роль Трампа: прекращение огня было согласовано "непосредственно между двумя странами". Индия решительно выступает против любого иностранного вмешательства в вопрос Кашмира - региона, из-за которого и ведут войны ядерные страны-соседи.



"Переговоры о прекращении военных действий велись напрямую по существующим каналам связи между нашими военными ведомствами", - заявил индийский министр иностранных дел Викрам Мисри.



"Президент Трамп сыграл конструктивную роль, но она не была решающей. И опять же, я не уверен, что [обострение отношений между Индией и Пакистаном] можно назвать полномасштабной войной", - говорит Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна при Университете штата Аризона.



Называть спор вокруг Кашмира урегулированным - большое преувеличение, уверен Джош Курланцик, старший научный сотрудник по Юго-Восточной и Южной Азии в Совете по международным отношениям США. "У этого конфликта нет реального конца", а будущие переговоры "могут быть осложнены решением Трампа ввести высокие пошлины на товары из Индии".



Конго и ДРК



Последним шагом на пути к миру должно было стать заключенное при посредничестве Катара отдельное соглашение между Конго и террористической группировкой М23. Оно привело бы к постоянному прекращению огня. Но поскольку боевые действия продолжаются, крайний срок заключения соглашения пропущен. И пока нет никаких публичных признаков того, что стороны всерьез ведут переговоры об окончательных условиях мира.



"Между Конго и Руандой до сих пор идут боевые действия, так что режим прекращения огня никогда по-настоящему не соблюдался", - напоминает Маргарет Макмиллан, профессор истории, преподававшая в Оксфордском университете.



Египет и Эфиопия



Неясно, как именно Трамп урегулировал этот конфликт, поскольку Египет и Эфиопия не находились в состоянии войны. Между ними есть лишь ожесточенный спор по поводу крупной гидроэлектростанции, которую Эфиопия официально открыла в начале сентября. Е



сть опасения, что конфликт может обостриться. Во время своего первого президентского срока Трамп уже пытался выступить посредником в переговорах между Эфиопией и Египтом, но ему не удалось убедить их примириться.



Сербия и Косово



Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений во время первого президентского срока Трампа в 2020 г., но не более того.



"Его „сделки", если они вообще были, заключались в основном в первый срок президентства, и Трамп никак не прекратил то, что происходит между Косово и Сербией", - констатирует Ларри Хаас из Американского совета по внешней политике.



Таким образом единственный военный конфликт, который Трампу реально удалось завершить, - между Таиландом и Камбоджей.