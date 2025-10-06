|Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
17:04 10.10.2025
На полигоне Махаджан в Индии состоялось торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025".
06.10.25
В мероприятии приняли участие руководитель учения от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также военнослужащие подразделений двух стран.
Основной целью учения является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Военнослужащие отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях.
Командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала в своем выступлении заявил: "Это совместное учение начинается как свидетельство нашей коллективной приверженности глобальному миру и безопасности. В течение следующих двух недель мы проведем интенсивную подготовку, включающую сценарии, отражающие сложный характер современных конфликтов. Наша объединенная сила – это наш самый большой актив в построении будущего, где преобладает мир".
Совместное российско-индийское учение "Индра-2025" продлится до 15 октября.
***
На территории Южного военного округа РФ прошли совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2025"
10.10.25
В ходе совместного учения военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан отработали действия подразделений по борьбе с международным терроризмом.
В учении было задействовано около 200 военнослужащих. С российской стороны участвовали подразделения специального назначения ЮВО, имеющие опыт выполнения задач в контртеррористических операциях. Исламскую Республику Пакистан представили спецподразделения Сухопутных войск.
Мероприятие завершилось награждением наиболее отличившихся военнослужащих. Также по традиции военнослужащие обменялись сувенирами с эмблемами совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2025".
Совместное российско-пакистанское учение "Дружба", направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится с 2016 года как на территории Российской Федерации, так и Исламской Республики Пакистан.