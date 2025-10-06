Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях

17:04 10.10.2025

На полигоне Махаджан в Индии состоялось торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025".

06.10.25



В мероприятии приняли участие руководитель учения от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также военнослужащие подразделений двух стран.



Основной целью учения является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Военнослужащие отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях.



Командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала в своем выступлении заявил: "Это совместное учение начинается как свидетельство нашей коллективной приверженности глобальному миру и безопасности. В течение следующих двух недель мы проведем интенсивную подготовку, включающую сценарии, отражающие сложный характер современных конфликтов. Наша объединенная сила – это наш самый большой актив в построении будущего, где преобладает мир".



Совместное российско-индийское учение "Индра-2025" продлится до 15 октября.



