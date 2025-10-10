|Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
21:36 10.10.2025
10 октября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева провела ряд встреч в Брюсселе, направленных на укрепление партнерства между Узбекистаном и Европейским союзом.
Она приняла участие в международном форуме Global Gateway, объединившем лидеров и представителей стран для обсуждения новых форматов сотрудничества между Европейским союзом и его глобальными партнерами. В своем выступлении руководитель АП отметила важность развития устойчивых связей между Узбекистаном и ЕС.
На полях мероприятия состоялась ее встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления политического и экономического взаимодействия, а также совместные инициативы в области устойчивого развития, образования и цифровизации.
"Уверена, что узбекско-европейское партнерство будет только крепнуть", – подчеркнула Саида Мирзиеева.
Кроме того, она провела отдельную встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Кайей Каллас. Обсуждение охватило широкий круг глобальных и региональных вопросов, особое внимание было уделено Центральной Азии. Стороны отметили, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, взаимодействие между регионами сохраняет поступательную динамику.
Мирзиеева выразила признательность Каллас за открытую и содержательную беседу, подчеркнув, что развитие стратегического диалога между Узбекистаном и Европейским союзом отвечает интересам обеих сторон и способствует укреплению стабильности, безопасности и устойчивого роста в регионе.