Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом

21:36 10.10.2025

Партнерство Узбекистана с Европой будет только крепнуть – Саида Мирзиеева



10 октября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева провела ряд встреч в Брюсселе, направленных на укрепление партнерства между Узбекистаном и Европейским союзом.



Она приняла участие в международном форуме Global Gateway, объединившем лидеров и представителей стран для обсуждения новых форматов сотрудничества между Европейским союзом и его глобальными партнерами. В своем выступлении руководитель АП отметила важность развития устойчивых связей между Узбекистаном и ЕС.



