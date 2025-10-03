|Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
00:05 11.10.2025
Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Андрей Дарий
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 октября в разрезе СВО. Русская армия использует извечные хитрости военного дела, чтобы не попасть под атаку дронов ВСУ. Владимир Путин оценил перспективы дальнейших переговоров по Украине с Дональдом Трампом.
Туман на стороне России
На Сумском направлении ВС РФ ведут бои у села Алексеевка. Продвинуться на этом участке нашим бойцам помог туман, сообщают некоторые военкоры. В определенных обстоятельствах плохая погода – туман или сильный дождь – действительно позволяет снизить угрозу воздействия дронов на поле боя, рассказал Readovka военный аналитик Борис Рожин. По его словам, практика эта не самая распространенная, так как на других направлениях из-за многочисленности операторов погода может не играть такой большой роли. В любом случае, продолжает Рожин, туман всегда использовался в военном деле – эпоха дронов ничем в этом плане не отличается.
Общее развитие событий на Сумском направлении с обеих сторон замедлилось. Основная причина – отвод части подразделений на более востребованные направления, отметил военный аналитик.
"Наше командование, увидев, что здесь противник за счет перевозки резервов стабилизировал фронт, при этом оно не настаивает на каких-то грандиозных продвижениях, не пытается долбиться головой о стенку, а вполне грамотно переместило часть сил в другое направление, чтобы развить успех там", – подчеркнул Рожин.
ВСУ также сняли свои подразделения и перебросили туда, где у них назревает пожар. Рожин считает, что активные столкновения на Сумском направлении возобновятся со временем. Произойти это может в тот момент, когда неприятель снимет критическое количество своих формирований. Главной сложностью наступления на Сумы является лесной массив перед самим городом.
"До Сум относительно недалеко, город прикрывается серьезным лесным массивом, где противник рассчитывает держать оборону, если мы перейдем к более решительным действиям", – подытожил Рожин.
Переговоры Шредингера
Российская сторона не теряет надежды на то, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже все еще может принести какие-то дипломатические выгоды в будущем. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил в том, что "импульс жив", а Дональд Трамп сохраняет политическую волю к мирному урегулированию. Примерно такое же мнение озвучил Владимир Путин по итогам своей поездки на саммит СНГ в Душанбе. Президент подчеркнул, что Москва остается на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже.
Банковая тем временем просто перестала "выходить на связь" по вопросам, которые были поставлены перед украинской делегацией в Стамбуле, утверждает Песков. Предложения нашей стороны по созданию постоянно действующих рабочих групп остались без ответа. Несмотря на "вечное перемирие" в секторе Газа, главное украшение своей миротворческой "короны" Дональд Трамп так и не получил до начала присуждения Нобелевской премии мира. Наградили ей в итоге лидера беспорядков в Венесуэле и бывшего местного депутата Марию Корину Мачадо. Трамп ранее хвалил "заслуги" Мачадо как пламенной революционерки и борца за свободу и демократию. Вполне вероятно, что для победы в этой номинации в следующем году американскому президенту нужно будет дать миру нечто большее, чем амбициозные планы по Газе. Завершение украинского конфликта с непосредственным участием в данном событии лидера США сделало бы его одним из главных претендентов на Нобелевскую премию.
Вчера, 9 октября, главным событием дня стал ликвидированный котел ВСУ под Константиновкой.