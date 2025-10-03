Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября

00:05 11.10.2025

Андрей Дарий



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 октября в разрезе СВО. Русская армия использует извечные хитрости военного дела, чтобы не попасть под атаку дронов ВСУ. Владимир Путин оценил перспективы дальнейших переговоров по Украине с Дональдом Трампом.



Туман на стороне России



