Суббота, 11.10.2025
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
00:05  ВС РФ режут оборону Покровска – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 05.10.2025
23:12  Туркмения. Кадровые перестановки 03.10.2025
22:10  Политика СССР в Средиземноморье после Второй мировой войны (история), - Алексей Чичкин
20:25  Как Туркмения попала под санкции США, - Виктория Панфилова
16:10  Грузинский премьер о Молдавии: - "Это полный абсурд, который они сами же не могут объяснить"
00:05 11.10.2025

Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября

Андрей Дарий

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 10 октября в разрезе СВО. Русская армия использует извечные хитрости военного дела, чтобы не попасть под атаку дронов ВСУ. Владимир Путин оценил перспективы дальнейших переговоров по Украине с Дональдом Трампом.

Туман на стороне России



На Сумском направлении ВС РФ ведут бои у села Алексеевка. Продвинуться на этом участке нашим бойцам помог туман, сообщают некоторые военкоры. В определенных обстоятельствах плохая погода – туман или сильный дождь – действительно позволяет снизить угрозу воздействия дронов на поле боя, рассказал Readovka военный аналитик Борис Рожин. По его словам, практика эта не самая распространенная, так как на других направлениях из-за многочисленности операторов погода может не играть такой большой роли. В любом случае, продолжает Рожин, туман всегда использовался в военном деле – эпоха дронов ничем в этом плане не отличается.

Общее развитие событий на Сумском направлении с обеих сторон замедлилось. Основная причина – отвод части подразделений на более востребованные направления, отметил военный аналитик.

"Наше командование, увидев, что здесь противник за счет перевозки резервов стабилизировал фронт, при этом оно не настаивает на каких-то грандиозных продвижениях, не пытается долбиться головой о стенку, а вполне грамотно переместило часть сил в другое направление, чтобы развить успех там", – подчеркнул Рожин.

ВСУ также сняли свои подразделения и перебросили туда, где у них назревает пожар. Рожин считает, что активные столкновения на Сумском направлении возобновятся со временем. Произойти это может в тот момент, когда неприятель снимет критическое количество своих формирований. Главной сложностью наступления на Сумы является лесной массив перед самим городом.

"До Сум относительно недалеко, город прикрывается серьезным лесным массивом, где противник рассчитывает держать оборону, если мы перейдем к более решительным действиям", – подытожил Рожин.

Переговоры Шредингера

Российская сторона не теряет надежды на то, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже все еще может принести какие-то дипломатические выгоды в будущем. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил в том, что "импульс жив", а Дональд Трамп сохраняет политическую волю к мирному урегулированию. Примерно такое же мнение озвучил Владимир Путин по итогам своей поездки на саммит СНГ в Душанбе. Президент подчеркнул, что Москва остается на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже.

Банковая тем временем просто перестала "выходить на связь" по вопросам, которые были поставлены перед украинской делегацией в Стамбуле, утверждает Песков. Предложения нашей стороны по созданию постоянно действующих рабочих групп остались без ответа. Несмотря на "вечное перемирие" в секторе Газа, главное украшение своей миротворческой "короны" Дональд Трамп так и не получил до начала присуждения Нобелевской премии мира. Наградили ей в итоге лидера беспорядков в Венесуэле и бывшего местного депутата Марию Корину Мачадо. Трамп ранее хвалил "заслуги" Мачадо как пламенной революционерки и борца за свободу и демократию. Вполне вероятно, что для победы в этой номинации в следующем году американскому президенту нужно будет дать миру нечто большее, чем амбициозные планы по Газе. Завершение украинского конфликта с непосредственным участием в данном событии лидера США сделало бы его одним из главных претендентов на Нобелевскую премию.

Вчера, 9 октября, главным событием дня стал ликвидированный котел ВСУ под Константиновкой.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760130300


