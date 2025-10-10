Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

01:51 11.10.2025

Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе



Tекст: Олег Исайченко

10 октября 2025



Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией?



