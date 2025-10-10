Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе

Tекст: Олег Исайченко
10 октября 2025

Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией?



В администрации Дональда Трампа предложили запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через российскую территорию. Как сообщает Reuters, причина инициативы – в неравных условиях для авиаперевозчиков: китайские компании могут использовать воздушное пространство РФ, тогда как американские этой возможности лишены.

Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя идею Вашингтона, заявил, что Белому дому стоит задуматься о последствиях своей политики. Он подчеркнул, что ограничения США в отношении китайских авиакомпаний "не способствуют контактам между гражданами двух стран". Более того, за решения американских властей придется расплачиваться пассажирам со всего мира, добавил дипломат.

Напомним, ранее европейские авиакомпании жаловались на китайских перевозчиков, которые, по их мнению, имеют "несправедливое преимущество". Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобное положение дел сложилось исключительно по вине правительств государств Старого Света, для которых "изоляция" России оказалась выше интересов собственных граждан и предпринимателей.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада закрыли воздушное пространство для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит юридическому или физическому лицу РФ или зафрахтован им. Кремль в ответ запретил полеты над территорией России авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе Евросоюза.

При этом после прихода в Белый дом Дональда Трампа с начала 2025 года делегации России и США провели два раунда консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях – 27 февраля и 10 апреля. В ходе этих встреч Москва, в частности, подняла вопрос о выводе "Аэрофлота" из-под санкций и предложила Штатам восстановить прямое авиасообщение между странами.

Однако Вашингтон связывает этот аспект сотрудничества с достижением прогресса в урегулировании конфликта на Украине. "Американцы пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении, хотя мне представляется, что это было бы вполне логичное решение", – говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

В середине июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что авиасообщение с США может возобновиться до конца 2025 года. В августе посол России Александр Дарчиев сообщил, что переговорный процесс по этому треку продолжается. "Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне", – сказал он "Известиям".

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев напомнил, что запрет западным авиакомпаниям совершать полеты над территорией России поставил китайских перевозчиков в выгодное положение. "Они могут следовать по коротким трассам без увеличения времени пути и расхода топлива. Авиаторы из Европы и США несут дополнительные расходы", – пояснил он.

"Попытка Белого дома удовлетворить жалобы местных авиакомпаний мерами против КНР противоречит духу международных правил, общепринятых в мировой гражданской авиации. Но если администрация Трампа все же перейдет от угроз к делу, то Поднебесная в ответ, вероятно, заблокирует полеты для американских компаний", – добавил эксперт.

"Для России это обернется потерей части доходов от аэронавигационного обслуживания рейсов перевозчиков КНР. Впрочем, вряд ли ситуация станет развиваться по такому сценарию. Я думаю, США и Китай придут к компромиссу в относительно сжатые сроки. Но прогнуть авиакомпании КНР и изгнать их из российского неба Вашингтону вряд ли удастся", – рассуждает Пантелеев.

Впрочем, в проигрывании китайским авиакомпаниям Белый дом может винить только себя, подчеркнул Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай". "Штаты, как и ЕС, сами себе выстрелили в ногу", – считает собеседник.

При этом первая реакция Пекина на американские угрозы оказалась спокойной и трезвой. "Создается впечатление, что китайские власти таким образом дают совет американским коллегам: "Хотите решить проблему – договаривайтесь с Москвой". Несгибаемый Китай также показывает, что ни США, ни кто-либо иной не может диктовать ему условия бизнеса и политики", – детализировал политолог.

При этом нынешняя администрация Штатов, по всей видимости, продолжает наступать на те же грабли, что и предыдущая.

Как отмечают эксперты, инициатива запретить китайским авиакомпаниям летать через Россию выглядит лицемерно и несколько недальновидно. "Для наших заокеанских визави было бы экономически выгодно возобновить взаимное авиасообщение", – указал авиаэксперт Роман Гусаров.

По его оценкам, решение проблемы путем ограничений против КНР едва ли можно назвать оптимальным. "С точки зрения международного воздушного права предложение Белого дома незаконно. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать", – отметил аналитик.

"Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же речь идет о кроссполярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны", – детализировал собеседник.

"Для США привычно нарушать международные нормы. В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты", – прогнозирует спикер. Он допускает, что в качестве ответной меры Пекин может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing.

"На этом фоне для России могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога, с тем чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщение. Это было бы выгодно для всех трех государств", – заключил Гусаров.

Источник - Взгляд
