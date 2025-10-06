Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии

02:05 11.10.2025 6 причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией



Григорий Михайлов

06 октября 2025



Канал "Туранарь" (центральноазиатская дочка "Рыбаря") опубликовал пост о сложной ситуации на казахстанско-российской границе. Автор текста увидел в пробках на границе признаки значительного ухудшения отношений руководства Казахстана с Россией.







Редакция LogiStan с оценкой не согласна. Автор поста, не разбираясь в логистике, в поисках политического скандала, "натягивает сову на глобус".



Причины происходящего:



1. Ужесточение проверок казахстанской таможней

Интенсивность проверок грузов, идущих в Россию, в последние 3 года колеблется. Ослабление сменяется ужесточением и вновь ослаблением.

Сверхжесткого контроля, даже на пике усиления, нет - грузы продолжают пересекать границу с Россией, но с меньшей скоростью. Очередной цикл усиления контроля начался летом 2025 года.



2. Борьба России с "серым импортом"

Российские власти усиливают контроль над грузопотоком, стремясь обелить импорт. В данном случае речь идет о рейдах со стороны российских госорганов, ищущих фуры, которые въехали на территорию России через казахстанские пункты пропуска. Ищут "серый импорт".

Как результат - часть грузовладельцев дала команду водителям остановиться перед КПП и границу не пересекать, часть - пытается найти альтернативные маршруты (через Монголию или напрямую из КНР в РФ), где контроль слабее.



3. Изменение порядка въезда иностранных граждан на территорию России

С 30 июня 2025 года в России действует новый, более сложный порядок въезда. Тут и необходимость за несколько дней до въезда подавать уведомление о намерении попасть в РФ и необходимость установки мобильного приложения.

Требования пока непривычные. (подробности - на Госуслугах).



4. Недавняя блокада белорусско-польской границы

Действия Польши по закрытию железнодорожного транзита по маршруту "Китай – Казахстан – Белоруссия – Польша" вызвали рост спроса на автомобильные перевозки по тому же направлению.

Число фур, стремящихся пересечь границу Казахстана с РФ выросло.



5. Китайские праздники

В начале октября в КНР наступает "золотая неделя", когда часть дней объявлены праздничными. На это время Китай закрывает все автомобильные пункты пропуска.

Стремясь избежать простоя, грузоперевозчики стараются заранее пересечь китайско-казахстанскую границу до октября. В результате эти машины сейчас пополнили очереди на на границе с Россией.



6. Утильсбор

Грузоотправители торопятся не только в связи с праздниками в КНР, но и из-за запланированного на ноябрь повышения утильсбора на импортные автомобили в России.

Стремясь ввезти авто в РФ до наступления этой даты, перевозчики выстроились в очереди на погранпереходах "Забайкальск" и "Хоргос".

Это также увеличило число желающих пересечь границу Казахстана с Россией.



Проблема на границе - результат совпадения нескольких факторов.



Пробки на погранпереходах Казахстана и России возникают регулярно - это, по сути, уже нормальное явление, с которым профессиональные перевозчики давно научились работать.



Ажиотаж вокруг темы - медийное явление. Логисты решают проблемы. Возмущаются и удивляются происходящему лишь те, кто не следил за ситуаций в последние годы.



Когда обстановка на границе становится сложной - в СМИ появляются десятки материалов, авторы которых подают проблемы с пропуском фур как якобы признак ухудшения отношений России с соседями.



Когда пробки на границах заканчиваются - наступает тишина. СМИ игнорируют улучшение ситуации и не комментируют это в ключе "отношения РФ с соседями улучшились".



Фактически - привычный, хоть и неприятный процесс на границах России выступает поводом для регулярных негативных публикаций.



В сухом остатке:



- Проблемы на границе Казахстана и России есть. Они цикличны. Вероятно, через месяц-два ситуация вернется в норму. Позже проблемы возникнут вновь.

- Среди причин появления заторов на границе есть политический фактор (давление ЕС и США), но он далеко не самый важный.

- Действия руководства Казахстана признаком обострения отношений с Россией не являются.



Коридор уткнулся в пробку: На границе Казахстана и России продолжают буксовать тысячи фур

Астана и Москва обвиняют друг друга в создании транспортного коллапса



Герман Галкин

https://svpressa.ru/

6 октября 2025



6 октября были закрыты все автомобильные пункты пропуска на казахско-китайском участке таможенной границы Евразийского экономического союза. В дальнейшем это грозит усилением транспортного коллапса уже на границе Казахстана и России, где и так, по данным на начало октября, скопились тысячи фур.



Федеральная таможенная служба России информирует, что скопления грузовиков на въезд в Россию возникли еще с 19 сентября на казахстанской территории. В то же время в самих пунктах пропуска заторов нет, они работают штатно.



Российские таможенники заверяют, что не занимаются проверками непосредственно в пунктах пропуска на границе с Казахстаном, соответственно, не оказывают влияния на темпы прохождение транспортных средств через пункты пропуска.



Работа по выявлению незаконно перемещенных товаров ведется, но эти мобильные группы таможенников действуют уже на территории России, хотя и вблизи границы. Выборочные проверки транспорта продолжаются не более 8 минут, если все необходимые документы в порядке, утверждают таможенники.



Цель проверок - борьба с "серыми" схемами ввоза. Поскольку в большинстве случаев речь идет о товарах народного потребления низкого качества, использование которых создает угрозу жизни и здоровью российских потребителей.



В начале октября на границе России и Казахстана возник настоящий транспортный коллапс. В пробках застряли тысячи фур с товарами. При этом до конца было неясно, кто же все-таки в этом виноват. Федеральная таможенная служба России обвиняла во всем Казахстан. Мол, с российской стороны нет препятствий для взаимной торговли. Скопления транспорта возникают только на казахстанских стоянках.



В свою очередь, Министерство транспорта Казахстана сообщало о значительных скоплениях грузового транспорта на нейтральной полосе в сторону России и называло главной причиной этого ужесточение российского контроля: усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра и введены дополнительные требования по документообороту и санитарно-фитосанитарному контролю.



В Объединении перевозчиков России корреспонденту "Свободной Прессы" не смогли прокомментировать возникшую ситуацию. Сказали, что не располагают информацией об этом.



Тем временем Комитет по транспорту и логистике Делового Центра экономического развития СНГ запланировал рабочую поездку в Казахстан, чтобы на уровне министерств в течение 1−2 недель сформировать пакет документов с описанием проблем и вынести системные вопросы на рассмотрение Евразийской экономической комиссии.



То есть проблем уже столько, они достигли такого уровня, что иначе пробки никак не развязать. Но пока министры будут совещаться, количество застрявшего грузового транспорта может критически увеличиться.



Итак, Россия акцентирует внимание на качестве документооборота, Казахстан - на административных барьерах.



Крайними получаются участники внешнеэкономической деятельности. По разным оценкам, в очередях на границе уже скопились 5−7 тысяч фур. И будет, видимо, больше.



Ранее "СП" рассказывала, что такие же пробки возникли в сентябре на границе Китая и Казахстана.



Застрявшие грузы - одежда, обувь, посуда, ткани, настольные игры, табак, вейпы, ноутбуки, смартфоны и другая электроника. У российских получателей грузов оказались в результате сорваны все сроки. Прежде всего говорили про Хоргос, пункт пропуска на границе Китая с Казахстаном. Который по иронии судьбы создавался для облегчения беспошлинной торговли между двумя странами.



Водители застрявших грузовиков передавали друг другу версию, что причина в санкциях: Казахстан боится попасть под вторичные санкции Запада.



Ситуацию обострила праздничная неделя в Китае. 1−3 октября в этой стране отмечали День образования КНР. А в понедельник, 6 октября, у китайцев Праздник середины осени.



Поэтому закрыты автомобильные пункты пропуска, сопредельные всем пунктам на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС ("Бахты", "Достык", "Кольжат", "Майкапчагай", "Нур Жолы"). Об этом сообщает российская Федеральная таможенная служба со ссылкой на свое представительство при Таможенной службе Казахстана.



Руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян сделал важное уточнение по поводу того, какие именно грузы тормозят в первую очередь: "Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев - это микросхемы и любые станки".



Помимо китайских праздников и разногласий между правительствами Казахстана и России по поводу соглашения о Таможенном союзе на возникновение пробок на границе повлияли еще предстоящее в России повышение с 1 ноября утилизационного сбора на импортные автомобили и закрытие Польшей границы с Белоруссией в середине сентября.



Почти две недели было заблокировано 90% железнодорожных грузов из Китая в ЕС.



Федеральная таможенная служба России возложила часть вины в возникновении заторов также на "недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которые не дают перевозчикам команду следовать через границу".



Список причин возникших пробок дополняют нехватка сотрудников, которых физически не хватает на обработку огромных очередей с "подозрительными товарами", а также участившиеся сбои в работе цифровых систем пропуска.



Проблема, кстати, касается не только автомобильных перевозок. В конце сентября на железной дороге на границе встали поезда из Китая. Национальный перевозчик "Казахстан темир жолы" ввел запрет на прием как груженых, так и порожних вагонов других железнодорожных администраций.



Тем временем с российской стороны границы возникли скопления порожних полувагонов, которые не впускают в Казахстан. Объясняется это просто: ставки предоставления вагонов в России рухнули (полувагоны работают с нулевой или отрицательной доходностью).



В Казахстане ставки намного выше. Российские операторы хотят переключиться на казахский рынок, чтобы все-таки заработать. Это невыгодно казахским операторам, начиная с "Казахстан темир жолы".



Видимо, в ближайшие дни ситуация принципиально не изменится. В пункте пропуска "Маштаково" (граница России и Казахстана в Оренбургской области) скопились тысячи грузовиков.



Очереди фур на границе России и Казахстана, скорее всего, сохранятся до середины октября. "Подозрительные" грузы, видимо, будут и дальше задерживаться. Обычные товары, видимо, будут проходить границу, но медленнее обычного.



Эксперты рынка рассматривают альтернативные пути движения - например, переход "Маньчжурия-Забайкальск" (граница России и Китая), минуя Казахстан, где развитая инфраструктура и высокая пропускная способность (от 400 до 600 автомобилей в сутки). Там очередей нет.



Пробки закупорили планы

Автовозы стоят в очередях на границах с КНР и Киргизией



Станислав Крючков

https://www.kommersant.ru/

09 октября 2025



Пробки на китайской таможне вмешались в планы российских покупателей автомобилей. Тысячи клиентов из-за задержек и очередей на границе рискуют не успеть оформить машины до 1 ноября. В этот день могут кратно вырасти ставки утилизационного сбора для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. Если это произойдет, то за сделанные летом заказы придется доплачивать сотни, а, может, и миллионы рублей. Тему продолжит Станислав Крючков.



Китайские пограничники в отличие от будущих автовладельцев в России не торопятся. Сложности есть и на границе с Киргизией. Но хуже всего ситуация на пунктах пропуска в Казахстан. Пока неясно, чем закончится дискуссия по утильсбору в России, но предварительно доплаты могут составить от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. А на границе сейчас стоят более полутысячи автовозов.



Авто разогнали ценовой рекорд



И это только в одном месте, рассказывает руководитель направления логистики Level Cars Александр Антипов. Прием новых заказов с начала октября компания остановила, уточнил собеседник "Ъ FM": "С 1 по 8 октября в Китае были праздники, никто не работал. На данный момент скопилось более 600 автовозов с автомобилями, и с каждым днем их число увеличивается. Машины стоят в очереди от двух недель и дольше. Есть премиальные модели авто, которые производятся от 10 до 20 недель. И если клиенты заказали их в июле со сроками поставки октябрь-ноябрь, конечно, до 1 ноября они не получат свои машины".



Из-за пробок вместо прежних 3,4 тыс. руб. за уже заказанные машины, кто-то должен будет внести совсем незапланированные суммы, говорит эксперт портала "Китайские автомобили" Денис Бобылев: "Проблемный пункт - это Хоргос, он находится на границе Китая и Казахстана. Автомобили поступают транзитом в Россию через Казахстан.



Сроки действительно поджимают, если утилизационный сбор введут, то прибавка будет измеряться в миллионах.



Очень многие поставщики пытаются успеть запрыгнуть в последний вагон, но на самом деле это уже проблематично сделать. Поток автомобилей огромный, множество китайских компаний нагнали сток машин. Естественно, это увеличивает время на пограничный переход, они не успеют приехать в Россию и пройти таможенную очистку".



Утильсбор "собирает" дизлайки



После двух недель задержки в Китае автовозы вливаются в новые многотысячные очереди - на границе Казахстана с Россией. Сложение двух потоков может затронуть не только шоурумы продавцов авто, но и рынок запчастей. Сложности возникают из-за усиления контроля на российской таможне, объясняет основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: "Худо-бедно проезжают. Сейчас автовоз может потерять максимум два-три дня на границе. Были времена и хуже, когда стояли неделю. Естественно это затраты по времени, но все решаемо. У нас там тоже стоит много грузов, запчастей, скопилось огромное количество фур, их число подходит к десяткам тысяч.



На таможне после пересечения границы с Казахстаном очень жесткий контроль всех грузов. Сейчас все просто отстаиваются в Казахстане и ждут, когда закончатся проверки".



В сентябре проект нового утильсбора на портале нормативных правовых актов собрал более 100 тыс. отрицательных реакций. Число дизлайков стало самым большим за все время существования площадки. Изменения методики расчета утильсбора лишит многие популярные модели мощностью свыше 160 лошадиных сил привлекательности. Но оптимисты говорят, что ландшафт импорта может поменяться за счет не распробованных ранее автомобилей с характеристикам поскромнее.



Фуры скопились на границе Казахстана и России: проблемы появились из-за новых правил

На сайте ОДКБ появился документ, который гласит, что, оказывается, гражданам безвизовых с Россией стран можно находиться в этом государстве не более 90 дней в году, причем с 1 января 2025 года. Хотя раньше срок составлял 180 дней. Да и сам документ датируется на сайте 8 октября. Что происходит?



Ольга Шишанова

https://www.caravan.kz/

10 Октября 2025



Возможно, сообщение прошло бы незамеченным, но внезапно на сухопутной казахстанско-российской границе скопилось немыслимое количество фур, которые не могут пересечь границу из-за новых правил. А ведь на границе Казахстана с Россией действует 30 автомобильных пунктов пропуска! Можно представить себе цифру… В ситуации разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Ситуация усугубилась тем, что с сентября нынешнего года россияне начали рейдовые мероприятия по выявлению серого импорта. Соответственно, увеличилось время прохождения таможенного досмотра грузового автотранспорта на некоторых пунктах пропуска в приграничных зонах.



И еще одно нововведение – так как Россия и Беларусь являются союзными государствами, это значит, что нахождение и в России, и в Беларуси засчитывается как совместное. И это при том, что у многих водителей срок пребывания, в силу специфики работы, уже истек.



Многочисленные жалобы водителей, непонимание и недовольство в социальных сетях, возможно, и заставили вице-премьера Серика Жумангарина поднять вчера этот вопрос в ходе встречи с послом России в РК Алексеем Бородавкиным. А кроме того, обратиться с официальным заявлением в ЕЭК о том, что "сложившаяся ситуация является серьезным барьером, который препятствует внешней торговле". Да и вообще, кажется, это придумано российскими чиновниками вопреки всякому здравому смыслу непонятно для чего. Ведь даже в Мексике казахстанцы могут находиться без всяких препон до 180 дней в году, в Грузии - вообще год. А тут – Россия. Получается, что пока на высшем уровне подписываются совместные договоры о двусторонних отношениях, взаимовыгодных контрактах, да и просто подчеркивается дружба и согласие между народами обеих стран, кому-то приходит в голову совершенно обратное. Невзирая на то, что у многих казахстанцев в России проживают родственники, а у россиян, в том числе многочисленных казахских диаспор, живут родственники на территории Казахстана. А теперь получается, что в государствах дальнего зарубежья казахстанцам можно беспрепятственно находиться длительное время, тогда как "лишняя" поездка – по делам ли, к родным ли, или с целью туризма – может обернуться для казахстанцев позорным выдворением из России?



Дело в том, что на том же сайте ОДКБ размещены подробные правила пребывания на территории РФ. Согласно им, повторим, иностранец (читай – казахстанец), лимит пребывания которого превысит 90 дней в год, будет не только задержан и выслан из Российской Федерации, но и попадет в реестр так называемых контролируемых лиц. Которому нельзя будет перемещаться самостоятельно по территории России в дальнейшем, да и то, если его обратно впустят, а только с обязательным уведомлением соответствующих органов. Нельзя будет покупать недвижимость или автомобили, и, что самое смешное, если бы это не было так грустно – нельзя будет заключить брак с россиянкой или россиянином.



Как указывается в цитируемом документе, "суть указанного режима заключается в ограничении возможности реализации незаконно находящимся в РФ иностранным гражданином отдельных прав, а также в существенном расширении применяемых к нему мер контроля над местом его нахождения на территории России".



А может быть, стоило назвать подобные драконовские меры тотальной слежкой, которой не было даже во времена товарища Сталина?



Между тем пресс-служба правительства сообщила, что возникшие на казахстанско-российской границе проблемы будут "рассматриваться 13 октября на площадке ЕЭК, а также 7 ноября - на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России".



Да и во время беседы казахстанского вице-премьера и посла России было подчеркнуто, что "обе стороны выразили готовность совместно и оперативно урегулировать возникшие трудности". Хотя речь в данном случае, кажется, могла идти лишь о водителях грузовых и пассажирских международных перевозок. А вот что делать простым казахстанцам? Caravan.kz обратился за комментариями в посольство Российской Федерации в РК. Но без всяких объяснений в комментариях было отказано.



UPD: Депутат Болатбек Алиев написал на Facebook, что проблему с дальнобойщиками решили.



"Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки.



Это значит, что казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания"; массовые депортации и штрафы остановлены; сохранены тысячи рабочих мест - в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители". Источник - LogiStan

