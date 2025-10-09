 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
13:14 11.10.2025

Путин предложил Рахмону развивать мирный атом
Россия и Таджикистан повысили статус стратегического партнерства и союзничества

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
09.10.2025

Душанбе стал центром значимых международных событий, приняв президента России Владимира Путина с первым за время его пребывания у власти государственным визитом. На встрече 9 октября с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном российский лидер заявил о Таджикистане как о "надежном союзнике, которым Россия очень дорожит". Главы государств высоко оценили положительную динамику развития сотрудничества по всем ключевым направлениям, включая оборону и безопасность, что было подтверждено подписанием пакета из 15 документов. Программа визита, продлившегося до 10 октября, также включает проведение саммита "Центральная Азия – Россия" и участие в заседании Совета глав государств СНГ.

9 октября ознаменовалось официальным стартом программы пребывания Владимира Путина в Душанбе. Российский лидер, прибывший в столицу Таджикистана накануне вечером, удостоился личной встречи с Эмомали Рахмоном у трапа самолета. Символичным жестом стали подарки: Путин вручил Рахмону картину российского художника Макса Бирштейна "Таджикские друзья", а также эксклюзивное, первое издание (выпущено всего 25 экземпляров) научной монографии "Таджики", посвященной истории народа.

Главы государств совершили вечернюю прогулку по городу, который находился под усиленной охраной. В Душанбе на время саммитов введены беспрецедентные меры безопасности: запрещен въезд иногороднего транспорта, закрыты рынки, торговые центры и мечети, а жителям рекомендовано без острой необходимости не появляться в зонах проведения мероприятий.

Ключевым фактором обеспечения стабильности Таджикистана и во всем регионе в том числе является дислоцированная на его территории 201-я российская военная база, мандат которой продлен до 2042 года. Об этом заявил Владимир Путин по итогам российско-таджикских переговоров. Глава Российского государства также подчеркнул неизменную готовность Москвы к дальнейшему развитию сотрудничества с Душанбе. Напомним, согласно военным договорам, Россия оказывает Таджикистану существенную помощь: поставляет вооружение, включая системы ПВО, и обучает военнослужащих. Более того, Москва активно участвует в укреплении таджикско-афганской границы. Несмотря на то что таджикская сторона в 2004 году в одностороннем порядке расторгла договор с Москвой по границе, которую после распада СССР и в течение последующих 13 лет охраняли российские пограничники. В 2005 году РФ вывела свои пограничные войска с таджикско-афганской границы (см. "НГ" от 25.05.04).

Обсуждая сотрудничество в энергетической сфере, Владимир Путин фактически поставил крест на проекте строительства Рогунской ГЭС, заявив, что Россия и Таджикистан видят перспективы для сотрудничества в атомной энергетике. "Видим перспективы и для партнерства в мирном атоме. Госкорпорация "Росатом" открыта к сотрудничеству и располагает уникальными компетенциями, не имеющими аналогов в мире", – отметил Путин.

Уроки, извлеченные из гидроэнергетического сотрудничества в Таджикистане, особенно с проектом Сангтудинской ГЭС-1 (в который РФ к 2008 году инвестировала 16 млрд руб.), по всей видимости, побудили Россию пересмотреть приоритеты и сделать ставку на развитие атомной энергетики. Напомним, 75% акций Сангтудинской ГЭС-1 минус одна акция принадлежат российским компаниям, а 25% плюс одна акция – Таджикистану. Национальная компания "Барки Точик", единственный покупатель электроэнергии, накопила долг перед Россией более чем в 25,3 млрд руб. (свыше 3,2 млрд сомони). Россия для стабилизации таджикской компании простила этот долг, начав процесс его поэтапного списания, который завершится к 2034 году.

Владимир Путин также напомнил, что Россия поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан, причем делает это без взимания экспортных таможенных пошлин, почти целиком покрывая потребности таджикской экономики.

Учитывая состав российской делегации, в которой больше 20 человек, в том числе два вице-премьера – Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, сотрудничество двух стран будет расширяться по другим направлениям. В частности, Россия приступила к строительству в Душанбе Индустриального парка. Это знаковый проект, призванный существенно нарастить число российских промышленных предприятий в Таджикистане и придать импульс развитию двустороннего товарооборота.

Параллельно формируется перечень российских предприятий, заинтересованных в локализации своего производства в Таджикистане. В предварительном списке – более 170 компаний из сфер металлургии, химии, электротехники, машиностроения, приборостроения, а также производства медицинского оборудования.

Базой для Индустриального парка выбрана душанбинская промзона – машиностроительный завод "Коргохи машинасози" (бывший "Таджиктекстильмаш"). Площадь участка составляет 9,3 га, а общая площадь зданий – 45 тыс. кв. м. Предстоит реконструировать три корпуса, где разместятся новые производства. В приоритете направления: легкая промышленность, станкостроение, производство медицинского оборудования и металлургия.

Общий объем российских инвестиций в экономику Таджикистана на начало второго полугодия 2025 года составил почти 2 млрд долл. (около 1 млрд долл. из них – прямые инвестиции). По этому показателю Россия уступает только Китаю: совокупный объем китайских капиталовложений – 5,1 млрд долл.

Не случайно именно этот проект обсуждал Марат Хуснуллин с градоначальником Душанбе, председателем верхней палаты парламента Рустамом Эмомали, которого называют возможным преемником президента Эмомали Рахмона. К слову, Рустам Эмомали 29 мая сего года был удостоен аудиенции у Владимира Путина. Эксперты не исключают, что Эмомали Рахмон представит преемника и на саммите СНГ, после чего, надо полагать, затянувшийся транзит власти наконец-то состоится.

Важной темой переговоров Путина и Рахмона стали вопросы трудовой миграции. Президент России также подчеркнул, что в нашей стране – около миллиона граждан Таджикистана. "Они вносят весомый вклад в рост российской экономики. Их денежные переводы на родину – серьезное подспорье для их семей и таджикистанской экономики в целом", – заявил он. Россия и Таджикистан подписали документы в сфере трудовой миграции, в том числе касающиеся медицинского освидетельствования граждан центральноазиатской республики для работы в РФ. Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

В завершение Владимир Путин акцентировал внимание на том, что обе страны выступают надежными союзниками, Москва придает особую важность развитию партнерских связей с Душанбе. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам двусторонних переговоров приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760177640


