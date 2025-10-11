"Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом

13:23 11.10.2025 Ботанический ад: всем ли школьникам надо гнаться за пятерками

Почему троечник не может быть успешнее отличника, но пятерочник не всегда умнее всех



Евгения Бородина

11 октября 2025



Отличник - зубрила, который во взрослой жизни будет довольствоваться второстепенной ролью исполнителя. Хорошист - неприметный тихоня, поэтому из него не выйдет лидера. А вот троечник - хулиган и бунтарь - рисковый малый, который всего добьется. Эти стереотипы психологи и педагоги называют мифами, ничего общего не имеющими с реальной жизнью. В чем преимущества пятерочников и троечников и как надо учиться, чтобы стать успешным бизнесменом, - в материале "Известий".



Ботаники и хулиганы



Ярлыки опасны и не соответствуют реальности, считает клинический психолог центра гармонии и здоровья "Будь здоров - Нахабино" Ольга Уманова. Школьная успеваемость - это не диагноз личности, а деление на "ботаников", "тихонь" и "хулиганов" с проекцией на оценки является сильным упрощением.



- Отличники - это неоднородная группа, - комментирует Уманова. - Среди них есть и действительно глубоко заинтересованные в знаниях дети, и те, кто движим страхом неудачи или высокими ожиданиями родителей. Их объединяет не "зазубривание", а хорошо развитая саморегуляция: способность ставить цели, планировать время и управлять своим вниманием. Это ценный навык для взрослой жизни.



Хорошисты, по мнению Умановой, часто демонстрируют великолепный навык ресурсного управления. Они интуитивно понимают, куда направить усилия для максимального результата. Это стратегическое мышление, крайне востребованное в бизнесе и проектной работе.



- Троечники и двоечники - самая разнородная группа. Причины низкой успеваемости могут быть диаметрально противоположными: от реальных когнитивных трудностей до скуки и отсутствия мотивации из-за того, что школьная программа не отвечает их интересам или опережает их, - говорит Ольга Уманова.



Клинический психолог также подчеркивает, что в число неуспевающих могут попасть как дети с нераскрытыми творческими способностями, так и те, кто переживает сложный жизненный период (проблемы в семье, буллинг, подростковый кризис). С точки зрения эксперта, плохие отметки не показатель отсутствия знаний или ума в случаях, когда:



- ребенок - нестандартно мыслящий. Он может понимать суть явления глубже, чем требуется, но неправильно оформлять ответ или предлагать нешаблонные решения, которые система не готова принять;



- есть проблемы с исполнительными функциями: сложности с концентрацией внимания (СДВГ), прокрастинация, слабое планирование. Даже умный ребенок может просто не успевать или не мобилизоваться на контрольной;



- преобладает практический интеллект. Некоторые дети в реальных, жизненных ситуациях успешны (например, в спорте, механике, социальных взаимодействиях), но слабо проявляют себя в академических задачах;



- влияет психологическое состояние: высокий уровень тревожности (экзаменационный стресс), низкая самооценка, депрессия.



Психолог детской клиники "Будь здоров", арт-терапевт, реабилитолог, регрессолог, эксперт профессионального объединения психологов "Основа" Ксения Лапшина также считает тему о пятерочниках и троечниках неоднозначной.



- Можно быть отличником, потому что нравится получать знания, - рассуждает Лапшина. - А можно гнаться за пятерками только потому, что за четверки дома наказывают. И это два совершенно разных отличника.



Хорошисты обычно отдают предпочтение каким-то определенным предметам, получая от них удовольствие, считает Лапшина. Например, кому-то нравится история и литература, а с математикой он проседает. Но если ребенок гуманитарий, то заставлять его тянуть изо всех сил то, что плохо идет, смысла нет. Упор надо делать на то, что нравится.



- Есть троечники, которые в школу пошли рано, когда еще эмоционально "не созрели" для школы, - продолжает Лапшина. - Им бы доиграть еще годик, а ребенка за парту посадили. О какой мотивации к обучению речь? А есть троечники, которые в школу отдохнуть приходят, так как дома напряженные отношения. И это тоже разные троечники.



Отличник или троечник



Предположение о том, что школьные отличники непригодны для взрослой жизни, потому что становятся скучными исполнителями, клинический психолог называет мифом, который, как правило, создается для психологической самозащиты теми, кто испытывал трудности в школе. Успех во взрослой жизни зависит от совершенно иного набора качеств, чем успех в школе. И у отличников здесь есть как преимущества, так и зоны риска, подчеркивает Уманова.



- Многие успешные лидеры, ученые и предприниматели были отличниками. Их преимущество - в усердии, способности к глубокому погружению в тему и дисциплине. Эти качества критически важны для построения карьеры в любой сложной области (юриспруденция, медицина, наука, IT), - комментирует Уманова.



Тем не менее в гипотезе о неуспешности есть и зерно правды, считает Уманова.



- Школьная система часто поощряет конвергентное мышление (нахождение единственного правильного ответа), в то время как в бизнесе и лидерстве ценится дивергентное мышление (поиск множества решений), готовность к риску и умение действовать в условиях неопределенности, - говорит клинический психолог. - И вот если человек-отличник продолжает во взрослой жизни действовать исключительно по инструкции, боясь ошибок, то он может застрять на позиции исполнителя.



Такую модель можно осознать и изменить, считает эксперт. В этом пригодится гибкость мышления, готовность учиться на ошибках и способность адаптироваться, которые можно развить уже после школы.



Нельзя назвать приговором и репутацию троечника, сложившуюся за годы учебы. К выпускному классу не просто реально, а абсолютно нормально взяться за ум, считает клинический психолог.



- Подростковый возраст - это период "перепрошивки" мозга, - комментирует Уманова. - Происходит активная перестройка нейронных связей: ненужные (например, связи раннего детства) разрушаются, а часто используемые укрепляются.



Условную "формулу успеха" клинический психолог предлагает представить так:



- мягкие навыки. Эмоциональный интеллект (умение понимать себя и других, договариваться), критическое мышление, коммуникабельность, креативность, стрессоустойчивость;



- личностные качества: целеустремленность, настойчивость, любопытство, готовность к риску и принятию ответственности;



- среда и поддержка: доступ к качественному образованию, поддержка семьи, наличие наставников, "социальный капитал";



- воля и случай: упорство в достижении целей и фактор везения, который нельзя сбрасывать со счетов.



По мнению Умановой, школьные отметки в этой иерархии находятся на уровне инструмента или индикатора. Они могут быть показателем самодисциплины и ответственности, служат пропуском в престижные вузы, что открывает определенные возможности.



- Но сами по себе пятерки не гарантируют счастья, крепкой семьи, финансовой грамотности или умения быть лидером. Настоящая "взрослая" жизнь начинается, когда человек перестает быть "отличником" в системе с внешней оценкой и начинает сам ставить себе осмысленные цели и оценивать свои достижения, - говорит клинический психолог.



По словам Умановой, школьные годы - важный, но лишь начальный этап длинного пути. Поэтому не нужно позволять ярлыкам, поставленным в детстве, определять свою судьбу. Способность к росту, обучению и адаптации - главный навык, который стоит культивировать, независимо от того, какие оценки стояли в дневнике.



Минусы стобалльников



Логопед-психолог, арт-терапевт, учитель русского языка и литературы, преподаватель с 40-летним стажем Инна Богородицкая также советует не придерживаться стереотипов. Так, суждение о том, что отличники непригодны для взрослой жизни, потому что становятся просто "скучными исполнителями", а не лидерами, педагог также считает мифом.



- Отличник может быть и прекрасным исполнителем, и лидером. Отмечу также, что исполнительность сама по себе не означает "скучности". Даже в заданной системе можно проявлять творчество: в подходе к делу, в отношениях с людьми, в управлении процессами. Более того, хороший исполнитель в будущем часто становится руководителем. Сегодня важнее всего эмоциональный интеллект - умение понимать других, выстраивать связи, чувствовать свое место в мире. Именно он определяет, будет ли человек успешен, а не наличие только лидерских амбиций, - разъясняет Инна Богородицкая.



По словам педагога, отличник - это прежде всего воля и самоорганизация, умение заставить себя учиться даже тогда, когда не хочется; держать режим и всегда быть в рабочем состоянии.



- Кроме того, у отличника обычно есть качества "карьериста": умение понравиться учителям, выстроить стратегию получения высоких оценок и всегда держать планку, - рассуждает Богородицкая.



Но и отличники не всегда умнее тех, кто по разным причинам не может похвастаться "круглыми" пятерками, подчеркивает эксперт.



- Жесткие экзаменационные форматы, например сочинение на ЕГЭ, позволяют продемонстрировать структуру, но не дают раскрыться одаренному ребенку. Сочинения стобалльников по форме идеальны, но часто менее интересны, чем тексты детей, которые пишут ярко, пусть и с ошибками. Как говорил Бунин, гений - это сочетание образования и "удивления дикаря", то есть способности видеть мир заново, - комментирует Богородицкая.



Отличник знает все, но не всегда может выйти за рамки, добавляет педагог. А вот человек с дислексией, как Агата Кристи, или с необычным мышлением, как Альберт Эйнштейн, в школе мог бы получить низкие оценки, но это никак не отражало бы их реальных способностей.



- А вот двоечник - чаще всего ребенок немотивированный или разочарованный. Иногда причиной плохих отметок становится давление семьи или школы, иногда - нераспознанные психологические или медицинские проблемы, - разъясняет Богородицкая. - Двоечник - это не обязательно ленивый ученик, а часто человек с "опущенными крыльями", утративший веру в свои силы.



По мнению Богородицкой, оценки важны лишь постольку, поскольку учат ребенка понимать: мир оценивает результаты. Но строить вокруг отметок всю эмоциональную жизнь нельзя.



- Один мой коллега говорил мудрую вещь: "Не радуйтесь пятерке и не огорчайтесь двойке". Это правило применимо не только к школе, но и к самой жизни, - подводит итог преподаватель.



Как оценивают школьные знания предприниматели



Между тем, согласно опросу бухгалтерии для бизнеса "Мое дело", большинство предпринимателей были хорошистами, около четверти учились на тройки, а отличником оказался лишь каждый десятый. Остальные называют себя неровными учениками - теми, кто мог получить и двойку, и пятерку, - или "харизматиками", которым помогало умение договариваться, а не зубрежка.



Как показало исследование, школа сыграла заметную роль в формировании деловых привычек. Две трети предпринимателей (67%) считают, что школьные годы помогли им в жизни и бизнесе. Почти половина (45%) признались, что базовые знания пригодились в профессии. При этом, по словам бизнесменов, школа дала не только знания. Она приучила к дисциплине и работе в срок (20%), сформировала навык договариваться и находить общий язык с людьми (17%). Лишь 13% заявили, что всему пришлось учиться заново, а 3% считают, что излишняя зубрежка мешала развитию.



Среди конкретных школьных навыков, пригодившихся в бизнесе, первое место, по мнению респондентов, уверенно заняли системность и дисциплина. Этот вариант выбрали почти половина опрошенных (48%). Четверть участников опроса (25%) назвали важным умение выкручиваться из сложных ситуаций, а каждый седьмой (15%) - способность искать нестандартные решения.



"Дисциплина и системность, которым нас учили в школе, - это не просто полезные привычки, а основа финансовой устойчивости. Именно с них начинается умение управлять деньгами, сроками и обязательствами бизнеса. В то же время способность искать выход из нестандартных ситуаций - то, что часто отличает предпринимателя от исполнителя. Главное, чтобы за находчивостью стояли расчет и ответственность, особенно финансовая", - отметили в компании "Мое дело".



Исследование показало, что отличники, хорошисты и троечники по-разному смотрят на бизнес, риски и собственные достижения. Отличники (13%) чаще других развивают бизнес в образовании (25%), производстве (19%) и финансах (13%). Для них главным остается порядок и системность: этот навык назвали 87% респондентов из группы. Каждый десятый (12%) отметил умение разбираться в сложных вопросах без помощи со стороны.



Самая многочисленная категория предпринимателей - хорошисты (53%), подчеркнули в компании. Они чаще открывают бизнес в сфере услуг (34%), финансах и бухгалтерии (16%), ритейле (13%) и строительстве (11%). Своими главными навыками считают системность (53%), лидерство (19%) и умение искать нестандартные решения (16%). Каждый четвертый хорошист уверен: успех приходит к тем, кто умеет сохранять баланс между трудом и отдыхом.



Троечники (22%) сильнее представлены в IT (28%), производстве (23%) и ритейле (18%). Их главные ресурсы - находчивость и умение выкручиваться (46%), коммуникация и навык презентации идей (21%) . Почти половина троечников (47%) уверены - люди их склада ума чаще достигают успеха, потому что не боятся рисковать и пробовать новое.



"Неровные ученики" (7%) чаще начинают бизнес в сфере услуг (36%) и ритейле (29%). Их сильные стороны - гибкость (42%) и способность быстро принимать решения (28%). Треть респондентов из этой группы считают, что успех - вопрос случая.



"Харизматики" (5%) представлены в IT (33%), строительстве (25%) и производстве (17%). Их главный актив - умение влиять и договариваться (57%). При этом две трети уверены, что успех во многом зависит от обстоятельств.



В целом, по словам экспертов, опрос показал, что в бизнесе выигрывают не оценки, а опыт, гибкость и способность принимать решения в неопределенной ситуации. Главное, что дает школа, это дисциплина, внимание к деталям, умение работать в команде. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760178180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Усилена правовая и социальная защита работающих в Катаре казахстанцев: новый закон одобрил Сенат

- Маулен Ашимбаев и Дарон Аджемоглу выступили на Taldau Forum в Астане

- Ориентиры Послания 2025: Эксперты Taldau Forum обсудили вопросы развития человеческого капитала и цифровую трансформацию

- Казахстан поднимет вопрос заторов на казахстанско-российской границе на площадках ЕЭК и Межправкомиссии

- Разрабатывается План социально-экономического развития Торгайского региона

- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 сентября 2025 года

- Обновленные условия въезда для граждан Казахстана в Египет, Латвию, Мексику и Россию

- Дни культуры Казахстана пройдут в России

