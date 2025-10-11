Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское

Балласт за борт! В Литве начали избавляться от бесполезных белорусских и российских оппозиционеров

Местные националисты выказывают глубокое удовлетворение



11.10.2025 | Повилас ИГНАТАВИЧЮС



1 октября официальный Вильнюс принял решение о снижении уровня физической охраны Тихановской, т. н. "президента Белоруссии", как в 2024 году назвали Светлану депутаты сейма. Информацию обнародовал министр иностранных дел Кястутис Будрис.



Сотрудники департамента защиты первых лиц государства (список подопечных краток: спикер парламента Юозас Олекас, президент Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене) круглосуточно физически обеспечивали безопасность Светланы Георгиевны с момента ее появления в Вильнюсе в ночь с 10 на 11 августа 2020 года.



Охрана и дополнительные услуги обходились налогоплательщикам примерно в 1 млн евро в год, включая бронированные автомобили обеспечения, содержание резиденции роскошной квартиры и использование VIP-терминалов в аэропортах. Только они в минувшем году стоили литовцам 129 тыс. евро.



Обыватели и политики националистического толка во главе с членом парламента Витаутасом Синицей, сразу невзлюбившие "белорусский хомут", много раз поднимали вопрос о трате государственных средств без всякой полезной отдачи. Но, разумеется, свежее решение кабмина не с деньгами связано.



Оно витало в воздухе с того момента, как эмиссары президента США Дональда Трампа впервые приземлились в национальном аэропорту Минска. Встречи, дискуссии, обмен лидеров двух стран знаковыми подарками, шаги Александра Лукашенко по освобождению политических противников из мест лишения свободы, амнистии, отмена заокеанских санкций против авиаперевозчика BelAvia – все неотвратимо приближало к появлению у Тихановской серьезных проблем.



Впрочем, еще 29 сентября глава литовского МИД Будрис гарантировал Светлане Георгиевне покровительство, уже зная о неприятном сюрпризе для нее. Судя по реакции вильнюсских законотворцев, решение кабмина и для них явилось полной неожиданностью. В коридорах законотворческой ветви власти началась паническая суета, заквашенная на разговорах об изменение внешней политики Литвы на белорусском треке.



Депутатский корпус раскололся на два лагеря. Критики правительства утверждают, что отлучение "президента" от льгот носит не технический, а политический характер. Бывший министр иностранных дел и лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис написал: "Алогичный шаг может разрушить то, что Литва отстаивала с момента восстановления независимости, и подорвать репутацию страны как непримиримого борца за свободу".



Люди, знающие, поговаривают, что Светлана с супругом и детьми покинут Вильнюс. "Теряя ее и его, моя страна теряет важных партнеров в борьбе за демократию, теряет заметность в схватке с тиранией, теряет голос, необходимый небольшой Литве для защиты своих национальных интересов в мире, где правят реалисты", – вновь отметился Ландсбергис.



Его резюме близко к истине – Литва выпроваживает Светлану Тихановскую в никуда и признает, что на выборах в августе 2020 года победил кандидат Лукашенко. "В распространенном пресс-релизе МИД прямо сказано – она уехала в Литву в 2020 году после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси".



Приветствующие и поддерживающие решение кабмина (знамя вновь в руках националиста Синицы) говорят о необходимости закрыть так называемый "белорусский офис демократического переходного правительства в изгнании". И выслать всех, кто называет себя "либеральным оппозиционером, не предпринимая никаких действий ни против режима Лукашенко, ни против России Владимира Путина".



Витаутас Синица напоминает коллегам по парламенту о беззубом экстремистском "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК)*, который в Литве представляет иноагент и экстремист Леонид Волков*. "Эта личность неоднозначна, ее высказывания относительно Крыма противоречат нашей позиции", – напоминают сторонники националиста.



Они со ссылкой на бывшего депутата Госдумы РФ иноагента и экстремиста Григория Амнуэля* (ныне оппозиционера) отмечают: в отличие от террористов и экстремистов Гарри Каспарова* и Михаила Ходорковского*, постоянно и жестко требующих от стран Запада ударного оружия для победы Киева, руководители ФБК придерживаются взглядов едва не противоположных.



"Во всяком случае они не подписали Берлинскую декларацию, никак не участвовали в конгрессе запрещенного "Антивоенного комитета России". Зато отличились в склоке Волкова с экстремистом и террористом Леонидом Невзлиным* и вышеупомянутым Ходорковским. Остались ли в Литве политэмигранты, разделяющие европейские ценности, если вожди ФБК их уже не разделяют?" – риторически интересуется депутат Синица.



По его мнению, прижившиеся в Вильнюсе русские либералы говорят только о необходимости вернуться к диалогу с Россией. Значит, оппозицию не представляет никто. Идея свободной России существует виртуально. У руководства страны нет даже первичного представления о людях, которых приютило, нет желания начать с ними некий системный диалог.



Литовские противники Волкова, иноагента и экстремиста Ивана Жданова* и прочих членов бывшей команды покойного террориста и экстремиста, иноагента Навального* говорят, что русские больны "определенной паранойей". Они чрезмерно высоко себя ценят и утверждают, что политическая антипутинская эмиграция является целью для ФСБ и других российских спецслужб.



В этом контексте эмигранты раскручивали и продолжают эксплуатировать так называемое "дело о попытке физического устранения агентами спецслужб РФ российского оппозиционера Леонида Волкова". В Вильнюсе изначально никто не сомневался в "российском следе". Введенный в заблуждение собственными "силовиками" президент Гитанас Науседа допускал, что на Волкова могли напасть "люди" Кремля: "Хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и найдут виновных. Путину я могу сказать только одно – здесь вас никто не боится".



Реплику лидера Литвы представитель Кремля комментировал так: "Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать".



Варшавские прокуроры поставили жирную точку в расследовании: за нападением на Волкова стоял бывший представитель руководства российской нефтяной компании ЮКОС экстремист и террорист Леонид Невзлин*, друг Ходорковского. Волков об этом догадывался, но все равно корчил из себя жертву Путина, до поры до времени эксплуатируя тренд и набирая политические очки.



"Наверное, пришло время и его выселить из комфортного предместья столицы. Пусть займется реальным противостоянием Москве, а не имитацией работы ради выколачивания грантов. Вильнюс от такого шага только выиграет, как выиграет от отъезда Светланы Тихановской", – заявил ее ярый противник Витаутас Синица.



Если отталкиваться от позиции Трампа в отношении стран Балтии, литовский националист конечно же прав.



Гуаримба и Нобелевская премия мира

В Венесуэле прошли международные антиколониалистские форумы



11.10.2025 | Леонид САВИН



"Мир – это война". Джордж Оруэлл



Гуаримба – в Венесуэле пренебрежительное название для лица, которое участвует в уличных беспорядках и погромах.



10 октября был озвучен победитель из числа кандидатов на Нобелевскую премию мира. Этим человеком оказалась Мария Корина Мачадо – оппозиционерка из Венесуэлы, призывавшая США вводить санкции против своей родной страны и даже применять против ее правительства и народа вооруженную силу. Хотя по факту были более достойные и политически нейтральные кандидатуры, этот выбор не удивляет. Ряд номинаций этой некогда престижной премии последние годы становятся все более политически мотивированными, с позиции коллективного Запада, конечно же.



Но премию и ранее получали лица, которых нужно было судить, а не награждать: можно упомянуть как минимум Генри Киссинджера (1973 г.), который частично ответственен за войну во Вьетнаме и другие преступления; президента США Барака Обаму (2009 г.), продолжившего оккупацию Афганистана и Ирака; Аун Сан Су Чжи (2012 г.), которая умалчивала о ситуации с мусульманами рохинья в Мьянме и выступала против правительства военных (в ее отношении справедливость все же восторжествовала, и после обвинений в коррупции и совершении других преступлений в декабре 2022 г. она получила общий срок в 33 года тюремного заключения).



Теперь ее "заслужила" мелкотравчатая оппозиционерка, выполняющая политическую волю США – гуаримба из буржуазных кругов, которой наплевать на собственный народ.



Президент России Владимир Путин уже высказался по поводу решения комитета о премии, лаконично отметив, что "были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии".



Очевидно, что сговор Нобелевского комитета несет определенный смысл. Пытаясь выставить Марию Корину Мачадо в качестве борца за мир, тем самым демонизируется легитимное правительство Венесуэлы с ее конституционным президентом Николасом Мадуро. Хотя основной антагонист сейчас это Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом (которому лично не понравилось это решение, поскольку он и сам претендовал на статус миротворца), нобелевская секта как бы легитимизирует международное мнение: если Мачадо "борется за мир", значит Мадуро – плохой парень и усилия Вашингтона, а также всех его холуев по смене режима в Венесуэле вполне похвальны и заслуживают поддержки.



Такую извращенную логику, поддерживают и глобалистские СМИ, однако не мировое большинство. С учетом того, что у Венесуэлы хорошие отношения с Китаем, Индией, Россией, Ираном, КНДР, а также большим количеством стран Азии, Африки и Латинской Америки (за исключением явных сателлитов США на данный момент), Нобелевская премия мира хоть и остается известным и раскрученным брендом, но постепенно маргинализируется и утрачивает свой престиж.



Тем временем в Венесуэле продолжается народная мобилизация против возможной агрессии и вторжения янки. По всей стране работают пункты сбора резервистов народной милиции и проходят военные учения: "Операция Луиса Касерес де Арисменди" у берегов штата Нуэва Эспарта, "Операция Независимость 200" в штатах Сулиа, Фалькон и Арагуа. Вооруженные силы приведены в полную боевую готовность.



На этом фоне пару дней тому назад Николас Мадуро объявил о подписании нового договора о стратегическом сотрудничестве с Россией, который должен вывести взаимоотношения двух стран на новый уровень, включая военно-техническую кооперацию.



Также необходимо отметить, что на прошлой неделе в Каракасе состоялось два международных мероприятия высокого уровня, организованных МИД Венесуэлы, на которых присутствовали и делегации из России. Форум "Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма" состоялся 2 и 3 октября в историческом здании Каса Амарилья. В первый день, помимо спикеров из разных стран, с продолжительным докладом выступил руководитель департамента МИД по Латинской Америке Александр Щетинин, а также зачитал обращение от председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. А во второй день присутствовали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, вице-президент Делси Родригес и президент Николас Мадуро.



Лидер страны, как обычно, выступил с часовой зажигательной речью, где коснулся разных вопросов.



Упоминая тему наркокартелей, которую раскручивают США, Мадуро отметил, что "Чавес сказал это десятилетия назад, что они в конечном итоге скажут, что я торговец наркотиками и они придут прямо за мной, а любые действия против наркоторговцов окупаются... Они бомбят катера и не прячутся от массовых убийств, которые они совершают. По образу и подобию Нетаньяху и сионистского государства, они радуются и признаются в своих преступлениях".



Президент добавил, что "мы живем в более мрачные времена, чем в 40-е годы и годы Первой мировой войны, потому что даже нацисты прятались в Освенциме, и именно Красная армия должна была обнаружить в 45-м, что там были концентрационные лагеря. Теперь геноциды происходят в прямом эфире, публично, общеизвестно и в средствах массовой информации".



Президент также упомянул, что США создавали в Венесуэле параллельные правительства, параллельного президента, параллельный Верховный суд, параллельную PDVSA, параллельный Telesur и что "в символической войне они пытаются создать параллельную Венесуэлу, которая существовала бы в Майами, Боготе и Мадриде с горсткой мигрантов, которых они сами вынудили уехать"...



"Теперь непосредственно 1200 ракет нацелены на венесуэльский народ. Восемь эсминцев нацелены на венесуэльский народ. Они используют Пуэрто-Рико как одну из ран нашей Америки и Карибского бассейна в качестве военной базы, откуда даже проводятся военные испытания по вторжению..."



В целом выступление было посвящено агрессивным действиям США и критике неоимпериализма и встречено бурными овациями.



4 октября в том же здании прошел коллоквиум на тему "Латинская Америка и Карибы перед лицом североамериканского империализма", который являлся логическим продолжением предыдущих двух дней, но имел более актуальную повестку в связи с военным присутствием США в регионе и намеренной эскалацией, причем не только в отношении Венесуэлы, но также Бразилии, Кубы, Никарагуа и еще ряда стран региона.



А 10 октября в Венесуэле прошел Всемирный конгресс в защиту Матери земли, где приняли участие представители более пяти тысяч коммун и делегатов из 63 стран. Тему индихенизма и достойной жизни традиционных народов начал активно поддерживать еще Уго Чавес, а Мадуро продолжает эту линию, введя соответствующие государственные программы и реализуя международные инициативы. В отличие от лицемерной риторики прав человека в США, это настоящая прямая демократия. Это также одна из причин, по которой Вашингтон хочет совершить государственный переворот в Венесуэле – они не хотят видеть привлекательный образ других политических систем, будь то китайская модель, российская суверенность и автаркия, иранский шиитский теократический проект или боливарианский социализм в Венесуэле. Источник - Фонд стратегической культуры

