|Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
20:34 11.10.2025
11 октября 2025
Бишкек (АКИpress) – Некоторые политики говорили, что город Манас станет столицей Кыргызстана. Но это покажет время, сказал заместитель председателя Кабинета министров-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 11 октября на встрече с директорами школ Манаса.
"Если мы будем достойны этого, почему бы и нет, будет, дай Бог. Для этого нужно подготовить город, народ, психологически должны быть готовы к этому. Не легко быть столицей. Много финансов выделяется городу, нужно преобразовать его. Видите сами, везде идут строительные работы. Нужно его сделать современным городом", - сообщил он.
По его словам, переименование города стратегически было правильным решением.
Город Манас станет третьим городом республиканского значения. Это произойдет в 2026 году, добавил Ташиев.
Город Жалал-Абад официально был переименован в Манас 17 сентября. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.
Глава ГКНБ передал 100 интерактивных досок школам города Манас
Глава ГКНБ сообщил, что использование интерактивных досок окажет значительную помощь учащимся, что государство уделяет особое внимание развитию сферы образования.
Он также добавил, что в городе Манас существует необходимость строительства еще 10 новых школ, и в течение ближайших трех лет планируется решить этот вопрос.
В настоящее время в городе Манас функционируют 29 школ и 31 детский сад.
Ташиев вручил медикам 30 автомобилей
Заместитель председателя Кабинета министров-председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев 11 октября вручил 30 служебных автомобилей сотрудникам Центра защиты матери и ребенка имени Алиймы Ташиевой.
На мероприятии Камчыбек Ташиев сказал об особом месте медицинских работников в обществе и сказал, что их труд всегда заслуживает уважения и поддержки. Он добавил, что автомобили были приобретены благодаря спонсорской помощи.
Сотрудники центра поблагодарили за помощь.
Ташиев сказал, что в соответствии с поручением президента вопрос обеспечения медицинских работников жильем также находится на государственном контроле. Он напомнил, что у врачей есть возможность легально приобрести жилье через Государственную ипотечную компанию.
Ранее, 31 августа, Камчыбек Ташиев посетил центр, пообещал медицинским работникам всестороннюю поддержку и строго предупредил не вымогать деньги у пациентов.