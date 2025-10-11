Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана

20:34 11.10.2025

11 октября 2025



Бишкек (АКИpress) – Некоторые политики говорили, что город Манас станет столицей Кыргызстана. Но это покажет время, сказал заместитель председателя Кабинета министров-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 11 октября на встрече с директорами школ Манаса.



"Если мы будем достойны этого, почему бы и нет, будет, дай Бог. Для этого нужно подготовить город, народ, психологически должны быть готовы к этому. Не легко быть столицей. Много финансов выделяется городу, нужно преобразовать его. Видите сами, везде идут строительные работы. Нужно его сделать современным городом", - сообщил он.



По его словам, переименование города стратегически было правильным решением.



Город Манас станет третьим городом республиканского значения. Это произойдет в 2026 году, добавил Ташиев.



Город Жалал-Абад официально был переименован в Манас 17 сентября. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.



