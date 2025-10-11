Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе

21:48 11.10.2025

От слов к делам. Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе



11 октября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Второй саммит "Центральная Азия – Россия" в Душанбе ознаменовал переход от политических деклараций к практической интеграции. Эксперт по международным отношениям Мирзо Рустамов отмечает, что Узбекистан трансформировал этот формат из дискуссионной площадки в инструмент построения новой модели региональной устойчивости. Предложенные инициативы демонстрируют стратегический подход к созданию многополярной системы сотрудничества.



Ключевым достижением саммита, по мнению эксперта, стало принятие дорожной карты сотрудничества до 2027 года и создание координационного совета на уровне вице-премьеров. Эти механизмы призваны синхронизировать экономические стратегии шести стран. Особое значение имеют проекты "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия" и транспортный коридор "Север – Юг", направленные на устранение барьеров в товарообороте.



"Эти шаги направлены на снятие барьеров во взаимной торговле, сопряжение национальных инфраструктур и формирование единого экономического пространства Центральной Азии и России", – подчеркнул Рустамов в интервью Podrobno.uz.



Бухара как региональный хаб



Центральным элементом экономического сотрудничества станет хаб промышленного инжиниринга в Бухаре, ориентированный на совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и приборостроении. Рустамов напомнил, что Бухара исторически была центром торговли, а теперь становится платформой технологической кооперации.



"Фактически речь идет о переходе от торговли к совместному производству, что отвечает логике углубления экономической самодостаточности региона", – пояснил он.



Стратегические ресурсы: энергетика и технологии



Узбекистан предложил создать региональный центр компетенций по атомной энергетике и консорциум "Инженеры будущего". Эти инициативы дополняются планами по открытию филиалов "Сколково" в регионе и учреждением экспертного совета по искусственному интеллекту.



В современных условиях технологический суверенитет становится таким же важным, как и энергетический, комментирует Рустамов. Совместные проекты в атомной энергетике и подготовка инженерных кадров создают основу для долгосрочного технологического партнерства.



Безопасность и гуманитарное измерение



Саммит уделил значительное внимание вопросам безопасности, включая киберугрозы и ситуацию в Афганистане. Параллельно Узбекистан предложил проводить этнокультурный форум народов Центральной Азии и России, что усиливает гуманитарную составляющую сотрудничества.



"Эти инициативы усиливают "мягкое измерение" интеграции и формируют основу для взаимного доверия между народами региона", – утверждает аналитик.



Архитектор региональной системы



По оценке Рустамова, активность Узбекистана на международной арене демонстрирует зрелость внешнеполитического курса. Страна перешла от участия в чужих инициативах к проектированию региональной архитектуры.



"Серия международных мероприятий последних недель от Нью-Йорка до Габалы и Душанбе, показала, что внешняя политика Узбекистана стала многовекторной, уверенной и технологичной. В каждом формате, будь то ООН, Организация тюркских государств или встреча с Россией и странами региона, Узбекистан предлагает идеи, которые становятся механизмами", – заключил он.



Душанбинский саммит подтвердил, что Узбекистан становится одним из ключевых архитекторов новой региональной системы, основанной на взаимном уважении, прагматизме и разделенной ответственности за будущее Центральной Азии.