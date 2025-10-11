 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
05:35  В Казахстане анонсировали реформу, о которой учителя мечтали годами
05:03  Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов, - Сергей Савчук
03:10  Лишь опираясь на ШОС и ЕАЭС, страны ЦА выгодно распорядятся своими ресурсами, - Наталья Крек
01:59  Китай перехватывает у Запада зеленую повестку. Но есть нюанс, - Дмитрий Косырев
Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
21:48 11.10.2025

От слов к делам. Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе

11 октября 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Второй саммит "Центральная Азия – Россия" в Душанбе ознаменовал переход от политических деклараций к практической интеграции. Эксперт по международным отношениям Мирзо Рустамов отмечает, что Узбекистан трансформировал этот формат из дискуссионной площадки в инструмент построения новой модели региональной устойчивости. Предложенные инициативы демонстрируют стратегический подход к созданию многополярной системы сотрудничества.

Ключевым достижением саммита, по мнению эксперта, стало принятие дорожной карты сотрудничества до 2027 года и создание координационного совета на уровне вице-премьеров. Эти механизмы призваны синхронизировать экономические стратегии шести стран. Особое значение имеют проекты "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия" и транспортный коридор "Север – Юг", направленные на устранение барьеров в товарообороте.

"Эти шаги направлены на снятие барьеров во взаимной торговле, сопряжение национальных инфраструктур и формирование единого экономического пространства Центральной Азии и России", – подчеркнул Рустамов в интервью Podrobno.uz.

Бухара как региональный хаб

Центральным элементом экономического сотрудничества станет хаб промышленного инжиниринга в Бухаре, ориентированный на совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и приборостроении. Рустамов напомнил, что Бухара исторически была центром торговли, а теперь становится платформой технологической кооперации.

"Фактически речь идет о переходе от торговли к совместному производству, что отвечает логике углубления экономической самодостаточности региона", – пояснил он.

Стратегические ресурсы: энергетика и технологии

Узбекистан предложил создать региональный центр компетенций по атомной энергетике и консорциум "Инженеры будущего". Эти инициативы дополняются планами по открытию филиалов "Сколково" в регионе и учреждением экспертного совета по искусственному интеллекту.

В современных условиях технологический суверенитет становится таким же важным, как и энергетический, комментирует Рустамов. Совместные проекты в атомной энергетике и подготовка инженерных кадров создают основу для долгосрочного технологического партнерства.

Безопасность и гуманитарное измерение

Саммит уделил значительное внимание вопросам безопасности, включая киберугрозы и ситуацию в Афганистане. Параллельно Узбекистан предложил проводить этнокультурный форум народов Центральной Азии и России, что усиливает гуманитарную составляющую сотрудничества.

"Эти инициативы усиливают "мягкое измерение" интеграции и формируют основу для взаимного доверия между народами региона", – утверждает аналитик.

Архитектор региональной системы

По оценке Рустамова, активность Узбекистана на международной арене демонстрирует зрелость внешнеполитического курса. Страна перешла от участия в чужих инициативах к проектированию региональной архитектуры.

"Серия международных мероприятий последних недель от Нью-Йорка до Габалы и Душанбе, показала, что внешняя политика Узбекистана стала многовекторной, уверенной и технологичной. В каждом формате, будь то ООН, Организация тюркских государств или встреча с Россией и странами региона, Узбекистан предлагает идеи, которые становятся механизмами", – заключил он.

Душанбинский саммит подтвердил, что Узбекистан становится одним из ключевых архитекторов новой региональной системы, основанной на взаимном уважении, прагматизме и разделенной ответственности за будущее Центральной Азии.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760208480


