МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана

Аналитик Разуваев считает, что рубль должен соответствовать одному доллару или евро



Иранский парламент в начале октября одобрил проведение деноминации национальной валюты - риала. Об этом сообщило издание Iran International. Национальная валюта потеряет четыре нуля, то есть 10 тыс. нынешних риалов приравняют к одному "новому" риалу. Почему Иран решился на деноминацию нацвалюты и нужна ли она России, где копейки уже практически исчезли из обращения, в материале "МК".



Власти Ирана одобрили проведение деноминацию риала. У него будет "отрезано" четыре нуля. Кроме того, будет введена новая единица иранской национальной валюты, ее сотая доля - киран или гхеран. Другими словами, сто киранов (или гхеранов) будут равны одном риалу. Соответствующий законопроект был принят 144 голосами "за" против 108 и еще троих воздержавшихся. После этого документ был направлен в Совет стражей конституции Иранской республики, который должен проверить, соответствует ли данная мера основному закону страны.



Впервые идея деноминации риала была предложена правительством этого исламского государства шесть лет назад, но тогда ее отклонили. С 2019 года она пережила множество изменений. Сегодня иранская валюта является одной из самых дешевых в мире: за одни доллар можно получить более 577,5 тыс. риалов, согласно открытым данным сайтов по обмену валюты. Сами иранцы в разговорной речи сокращают нули и называют цену в "туманах" - в валюте, которая имела хождение в стране до Исламской революции 1979 года. Популярность использования "тумана" настолько велика, что в 2014 году даже была выдвинута инициатива по переименованию риала в "туман", но власти ее отклонили.



Насколько опыт Ирана может быть полезен современной России, "МК" выяснил у члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева.



- Почему Иран проводит столь масштабную деноминацию - обрезает сразу четыре нуля?



- Это серьезно упростит расчеты, а о том, что они затруднены сегодня, свидетельствует использование в народной речи другого названия национальной валюты. Напомню, что даже глава экономического комитета парламента Ирана Шамседдин Хоссейни заявил, что главная цель деноминации - сделать банкноты более функциональными и облегчить финансовые транзакции. При этом сама реформа рассчитана на три года - в течении этого переходного периода будет действовать принцип двойного обращения, то есть иранцы смогут использовать как старые, так и новые риалы.



- Есть мнение, что деноминация имеет и психологический эффект, который может немного замедлить инфляцию: раз деньги становятся более весомыми для людей, возвращаются даже сотые их доли, то и товары дорожают медленнее. Но об этом никто не говорит вслух. Почему?



- В случае Ирана отмена четырех нулей не приведет напрямую к замедлению инфляции или решению ключевых экономических проблем. Об этом открыто заявил Шамседдин Хоссейни, который сам процесс деноминации назвал просто "неизбежной корректировкой". Согласно данным, опубликованным Статистическим центром Ирана (SCI) на 22 мая - 21 июня 2025 года, уровень инфляции в Иране составил 34,5% за двенадцатимесячный период, закончившийся в конце третьего иранского месяца Хордад, что на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце.



- Высокий уровень – даже по сравнению с российскими 8 процентами...



- Да, и удаление нулей у риала, конечно, не повлияет на инфляцию, но может снизить транзакционные издержки, сделает жизнь людей более удобной. Власти республики просто хорошо понимают происходящую ситуацию и не хотят напрасно обнадеживать народ. Напомню, что обесценивание риала было вызвано не плохим управлением экономикой изнутри, а сильным внешним давлением - международными санкциями, которые ограничили экспорт нефти и иностранные инвестиции. Ситуацию усугубила политическая нестабильность после июньского вооруженного конфликта с Израилем, на фоне которой национальная валюта вновь резко ослабла. Для того, чтобы экономическая ситуация в Иране улучшилась, должно произойти снятие санкций. А это фактически невозможно. Сами религиозные иранцы ждут скрытого имама Махди, а чтобы он пришел, по их мнению, нужно уничтожить Израиль. Этот сосед и сам за себя прекрасно может постоять, но он еще и союзник США, так что с развитием экономики все сложно и одной деноминации здесь недостаточно. И на изменения ситуации в ближайшие годы надеяться не приходится.



- Поможет ли риалу в таких условиях деноминация?



- Что касается перспектив иранской валюты, то я верю в них. Укрепить риал на международной арене позволят и двусторонние расчеты в национальных валютах со странами-партнерами, в том числе со всеми членами ЕАЭС, ШОС, включая Россию и Китай, объем которых с каждым годом растет. При этом деноминация не повлияет на международные финансовые обязательства Ирана, поскольку действующий закон, регулирующий членство в МВФ, остается в силе. Однако опыт деноминации других стран говорит о том, что это решение в целом полезное. Напомню, что за последние четверть века на такой шаг пошли Турция, Румыния, Белоруссия и Россия в 1997-98 годах, где гиперинфляция вынуждала граждан носить с собой огромные суммы наличных. Израиль также провел деноминацию, но еще раньше - в 1985–1986 годах, убрав три нуля из старого шекеля. Ближе всего к нам по срокам деноминация, которую в 2016 году провели власти Белоруссии. Там, как и в Иране, "отрезали" четыре нуля, то есть она была проведена в соотношении 1 новый рубль к 10000 старых.



- Сейчас в России из обращения фактически исчезла копейка, в связи с чем иногда поднимается вопрос о ее возвращении через деноминацию. Следует ли нашей стране идти на этот шаг, ведь с Ираном у нее много общего - например, мы тоже находимся под давлением рекордного количества санкций?



- Действительно, с Ираном нас многое роднит, в том числе в сфере экономики. Однако Россия значительно больше и плюс втянута в затяжной военный конфликт. В целом, если представить себе ситуацию с завершением СВО нашей победой, то возможен в будущем секвестр военных расходов. К тому же, в ближайшее время рубль получит цифровую составляющую. Все это вместе создает хорошую почву для деноминации рубля. Конечно, большинство россиян давно уже платят картами, а остальные средства держат на накопительных счетах, в акциях и облигациях. Кэш - это экзотика уже для многих, но не забывайте, что наличный рубль - это и важный государственный символ, а значит номинал и внешний вид банкнот имеют не последнее значение.



- И в чем это заключается?



- Внешний вид денег должен вызывать уважение у россиян и иностранцев. По мне, лучше, чтобы на них были изображены достойные величия наши соотечественники советской и царской эпохи. И если российский рубль будет соответствовать примерно одному доллару или евро - двум мировым резервным валютам, то это будет вызывать уважение к стране. Было бы правильно, чтобы новые и старые деньги ходили длительный период, например, полгода, параллельно. А затем старые деньги можно было бы обменивать только в отделениях крупных банков. Учитывая, что наличкой сейчас в России мало кто пользуется, расходы на подобную денежную реформу будут не очень большими, а положительный эффект и социальный, и экономический - заметным. Хотелось бы надеяться, что власти рассматривают и такой сценарий или что опыт Ирана их на это вдохновит.



Наталия Трушина