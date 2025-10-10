Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России

10 Октября 2025



Кризисная ситуация разрешилась путем срочных переговоров с российским руководством.



Проблема, возникшая в начале недели у казахстанских водителей, занимающихся международными перевозками в России, успешно решена в пользу Казахстана. Переговоры на уровне руководства двух стран привели к исключению казахстанских перевозчиков из-под действия российской нормы об ограничении пребывания без визы до 90 дней в году. Об этом сообщили в Департаменте экономической интеграции НПП "Атамекен".



Напомним, что кризисная ситуация возникла после 6 октября, когда в России вступили в силу изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно поправкам иностранцам, въезжающим без визы, разрешено находиться в стране не более 90 дней в течение года.



Эта норма поставила под угрозу тысячи казахстанских водителей-международников.



Казахстанские водители, в том числе иностранные, занимающиеся международными перевозками, выведены из-под действия миграционных норм о сроках пребывания. Это необходимо для обеспечения бесперебойности логистических цепочек.



Из-за российского ограничения казахстанские перевозчики рисковали получить массовые штрафы и депортации, что привело бы к потере рабочих мест и серьезным сбоям в поставках товаров.



В правительстве при содействии НПП оперативно отреагировали на массовые обращения перевозчиков. В частности, были проведены срочные переговоры с российским руководством.



Решение достигнуто - депортация и штрафы отменены



По итогам переговоров достигнуто соглашение, что казахстанские перевозчики больше не подпадают под действие нормы о 90 днях пребывания. Таким образом, угроза массовых депортаций и штрафов для них устранена.



Но несмотря на положительное решение, проблема успела нанести ущерб.



По данным Нацпалаты, к 9 октября в отношении 31 водителя уже были возбуждены административные дела в судах разных регионов России. Наложены штрафы и выписаны постановления о депортации.



Ситуация усугублялась тем, что некоторых казахстанских водителей по неясным причинам вносили в Реестр контролируемых лиц в России.



Предварительный анализ показал, что введенные российские нормы нарушали ряд двусторонних и международных обязательств, включая:



- соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан (статьи 4, 5, 8), которое обязывает страны информировать друг друга о готовящихся ограничениях и проводить консультации.



- пункт 1 статьи 66 Договора о ЕАЭС, который запрещает вводить новые дискриминационные меры в отношении деятельности лиц других государств-членов, ухудшающие действующий режим.



В НПП подчеркнули, что российская сторона не провела необходимую уведомительную и консультационную работу.



Несмотря на успешное урегулирование, в НПП продолжают "держать руку на пульсе" и следить за дальнейшей реализацией достигнутых договоренностей.



Как добавили в НПП, данное решение стало результатом коллективных усилий правительства, Мажилиса и дипломатов, демонстрирующих пример того, как государство должно оперативно защищать своих граждан и бизнес.