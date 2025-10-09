 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Воскресенье, 12.10.2025
Архив
НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
13:26 12.10.2025

Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
Пока Киев планирует производить все больше артснарядов и ударных дронов

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
09.10.2025

Россия укрепляет связи с Таджикистаном, который остается ее форпостом в Центральной Азии и одним из главных военных союзников на постсоветском пространстве. Уже на следующей неделе после государственного визита президента РФ Владимира Путина в Таджикистане стартуют военные миротворческие маневры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2025". На них будут отрабатываться ситуации, схожие с боевыми действиями в зоне спецоперации.

Владимир Путин заявил в Таджикистане, что армия России активно наступает практически вдоль всей линии фронта. А оборонная промышленность РФ, по словам президента, масштабно наращивает производство новых востребованных видов вооружений.

На фоне этих заявлений боевые задачи ставил спецслужбам и военным президент Украины Владимир Зеленский. СМИ сообщают, что тот утвердил план новых спецопераций против РФ, пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, а также анонсировал в 2026 году совместное с государствами Евросоюза массовое производство артснарядов. По словам Зеленского, это позволит Украине оказаться "в отношении артиллерии" сильнее, чем Россия. Ранее он говорил о намерении выпускать на Украине миллионы беспилотников, которых уже так много, что "Киев готов их производить на экспорт". Тем не менее Киев по-прежнему надеется на помощь Запада. Доля украинских вооружений, если судить по официальной статистике, на фронте едва достигает половины.

Как видно из сообщений по проекту бюджета РФ на 2026 год и на ближайшую трехлетку, а также данных Минобороны РФ, Российская армия пытается обеспечивать коллективную оборону в сотрудничестве со своими партнерами по ОДКБ. Боевой опыт СВО Россия передает "братьям по оружию", рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов своему коллеге, министру обороны Таджикистана Эмомали Собирзоде на переговорах в Душанбе. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия и Таджикистан будут укреплять взаимодействие по всем направлениям. "Это и военное сотрудничество, и обмен опытом, и обучение, и военно-техническое сотрудничество. Все это уже работает в комплексе, нам с вами предстоит это все дальше развивать", – отметил глава оборонного ведомства РФ. Собирзода ответил, что Душанбе придает особое значение этому визиту и ожидает дальнейшего развития стратегического партнерства с РФ "в военной и военно-технической областях".

14 октября на полигоне Фахрабад начнутся военные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2025". Во время посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане министру обороны РФ доложили, что с учетом опыта специальной военной операции "военнослужащие базы проводят доработку военной и специальной техники, в том числе установку противодронных средств защиты". Белоусову продемонстрировали беспилотные летательные аппараты различного типа, наземные робототехнические комплексы (РТК), выполняющие различные задачи на поле боя. По словам командира базы, эти РТК примут участие в предстоящих учениях.

"Организация миротворческих учений именно в Таджикистане говорит о том, что в регионе Центральной Азии у России надежный союзник, который не связан с Организацией тюркских государств (ОТГ). Ведь Таджикистан – ираноязычное государство. А ОТГ ставит при посредничестве Лондона и Анкары цели по отделению России от этого региона и РФ с ней не по пути", – заявил "НГ" военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин. Между тем именно голубые каски ОДКБ могут объединить под эгидой Москвы тюркских союзников – Казахстан и Киргизию. Используя эти силы, государства ОДКБ смогут стать гарантом безопасности Украины после прекращения конфликта, полагает эксперт, хотя пока признаков деэскалации нет. Шульгин обратил внимание на то, что ряд стран ОДКБ поддерживают контакты с официальным Киевом и при их участии возможны миротворческие договоренности. "Это повысит авторитет ОДКБ", – отмечает Шульгин.

Глава Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков ранее сообщал, что в учениях вместе с представителями воинских подразделений голубых касок РФ и Таджикистана примут участие военные миротворцы из Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Обращает на себя внимание, что в маневрах не будут принимать участие представители Армении, которая де-юре еще состоит в ОДКБ. "Армения приостановила членство в организации, это ее право. Включив ОДКБ в будущий миротворческий процесс на Украине, может быть, еще раз будет доказано то, что эта организация не мыльный пузырь", – отмечает Шульгин.

Согласно данным проекта бюджета РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, предоставленным комитетом Госдумы РФ по обороне, платежи оборонного характера для обеспечения выполнения соглашений по обязательствам РФ, в том числе и перед ОДКБ, в 2026 году составят 2,3 млрд руб. К 2028 году они должны увеличиться до 2,5 млрд руб. В целом же на реализацию Федерального проекта "Развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", где большая часть партнеров это, видимо, страны ОДКБ, в 2026 году запланировано около 6,3 млрд руб., в 2027-м – уже 10,4 млрд руб., а в 2028 году – 12,9 млрд руб.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760264760


